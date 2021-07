Πανωλεθρίαμβος!

Ενα πρόσφατο επεισόδιο από τον «Τροχό της Τύχης» που προβάλλεται από το Star, ήταν η αφορμή για το σημερινό κείμενο. Η παίκτρια έπρεπε να εκφωνήσει τον γρίφο, σύμφωνα με τα γράμματα που είχαν ήδη αποκαλυφθεί, ώστε να κερδίσει το ποσό των ευρώ που είχε μαζέψει. Ο παρουσιαστής κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό όταν άκουσε την παίκτρια να λέει με απόλυτη σιγουριά: «Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη… Βούλα». Για καλή της τύχη, η παίκτρια διέθετε και «δεύτερη ευκαιρία», ώστε μπορούσε να διορθώσει το λάθος της. Με σιγουριά ανακοίνωσε: «Γραφεία Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βούλα». Στη συνέχεια κλήθηκε η επόμενη νεαρά παίκτρια να δοκιμάσει τις γνώσεις της, η οποία ανακοίνωσε: «Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στα Βούλα»! Τέλος, ο τρίτος παίκτης εκφώνησε τον γρίφο σωστά.

Δέχομαι ότι στα κρίσιμα δευτερόλεπτα μπορεί κάποιος να κάνει κάποιο λάθος, αλλά η ιστορία με τρεις προσπάθειες ακυρώνει και αυτό το ελαφρυντικό. Το επεισόδιο τεκμηριώνει κάτι που δυστυχώς εμείς οι παλαιοί γνωρίζουμε, αλλά που φοβόμαστε να το παραδεχτούμε σαν χώρα. Εδώ και αρκετά χρόνια τα περισσότερα νέα παιδιά βγαίνουν από τα σχολεία τους εντελώς αμόρφωτα. Κυριολεκτικά, «ξύλα απελέκητα». Αν δείτε ένα τυχαίο επεισόδιο σε οποιοδήποτε παιχνίδι γνώσεων, θα διαπιστώσετε ότι η παραπάνω περίπτωση δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό μου είναι δύσκολο να αποφύγω τον πειρασμό να σας υπενθυμίσω ότι οι δύο αυτές κυρίες ψηφίζουν και εν πολλοίς καθορίζουν τη ζωή του τόπου. Προς Θεού, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν πρέπει να ψηφίζουν, αλλά να μας κάνουν να αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε όλοι μας να τις εκπαιδεύσουμε σωστά. Ο πρόεδρος John F. Kennedy το διατύπωσε πολύ ξεκάθαρα: «The ignorance of one voter in a democracy, impairs the security of all». «Η άγνοια ενός ψηφοφόρου στη Δημοκρατία, βλάπτει την ασφάλεια όλων».

Για να συμπληρώσω το σημερινό κείμενο σταχυολόγησα μερικά «μαργαριτάρια» μαθητών από το chioureas.blogspot.com της Σχολής Χιουρέα. Σας παραθέτω ορισμένα μόνο, με κάθε επιφύλαξη γιατί μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι μπορεί να είναι αληθινά. Ελπίζω ότι δεν είναι!

– Η επετηρίδα είναι αυτό που βγάζουμε στα μαλλιά μας άμα δεν λουζόμαστε συχνά. (Γυμνάσιο Πάτρας)

– Ο μισογύνης είναι τέρας μυθολογικό, μισός γυναίκα και μισός άλλο πράμα, απερίγραπτης ασχήμιας και τελείως εξαγριωμένος με την κατάστασή του. (Γυμνάσιο Θεσπρωτίας, 1991)

– Η χιλιετηρίδα είναι ερπετό και αυτό, αλλά με χιλιάδες πόδια, και κατά πολύ μεγαλύτερο από την κατσαρίδα.

– Ενεργητική φωνή: Κυνηγάω τον λαγό. Παθητική φωνή: Ο λαγός με κυνηγάει. (Γυμνάσιο Κορίνθου)

– Την Οδύσσεια την έγραψε ο Οδυσσέας. Την Ιλιάδα ο Ηλιάδης. (Β΄ τάξη Γυμνασίου της Λαμίας, 1969)

– Μια γυναίκα επίτοκος είναι γεμάτη επιτόκια. Πάντως, το γεννητούρι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. (Από έκθεση με ελεύθερο θέμα, Λύκειο Λάρισας, 1984)

– Πρωτεύουσα της Κεϋλάνης είναι η Λιπτον Τι. (Λύκειο Χανίων, 1990)

– Πού βρίσκεται η Λάρισα; – Πέμπτη, με τέταρτο τον Ολυμπιακό.

– Το όρος Εβερεστ βρίσκεται στην Ευρώπη μετά από δικαστικό αγώνα που έγινε και το κέρδισαν οι Αλπεις.

– Μοριάς είναι ο γιος του Κολοκοτρώνη, αφού αυτός ήταν ο γέρος του Μοριά.

– Η σοβιέτα είναι που φοράνε οι Ρωσίδες. Στη Σερβία φοράνε σερβιέτες. (Γυμνάσιο Κορίνθου)

– Oι πυραμίδες είναι οροσειρά που απλώνεται μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας.

– Ισημερινός: είναι αυτό που λέμε σήμερα. Μεσημβρινός: είναι το μεσημέρι της κάθε μέρας.

– Η πυκνότητα των κατοίκων εξαρτάται από πόσους τετραγωνικούς κατοίκους μπορούμε να βάλουμε να ζουν σε ένα χιλιόμετρο.

– Οι μουσώνες είναι μικρά ζουζουνάκια που περνάνε μέσα από μικρές ειδικές τρύπες και μετά βρέχει.

– Η έλληψη βλάστησης στην έρημο είναι κληρονομική.

– Το τροπικό δάσος έχει τρεις ορόφους. Στον πρώτο όροφο ζουν τα δέντρα, στο δεύτερο όροφο ζουν τα ζώα και στον τρίτο ο αέρας.

– Λιμνοθάλασσα λέγεται πας θάλασσα που τα λίμνασε, και όχι πας λίμνη που τα θαλάσσωσε.

– Οι βιταμίνες βρίσκονται ακριβώς ανάμεσα από τις αλφαμίνες και τις γαμαμίνες. (Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)

– Τις πιο ισχυρές βιταμίνες τις βρίσκουμε στα χόρτα και ειδικότερα στα βλήτα, με πάμπλουτες βληταμίνες και οξέα.

– Τα 6 χαρακτηριστικότερα ζώα του Βόρειου Πόλου είναι 3 αρκούδες και 3 φώκιες. (Γυμνάσιο Αθήνας)

– Ο αλιγάτορας είναι συνδυασμένο ζώον: μισός άλιγας, μισός γάτορας.

– Οι κυριότερες ασχολίες του ανθρώπινου γένους είναι πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαζύγιο.

– Το τρίγωνο που φέρει δύο γωνίες λέγεται διαγώνιον. (Γεωμετρία, Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 1982)

– Η γωνία Α στην κορυφή του τριγώνου λέγεται Αγωνία. Στον πάτο της βάσης, δεξιά και αριστερά, λέγονται Παταγωνία.

– Το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται, αλλά όχι πάντοτε. (Γεωμετρία, Γυμνάσιο Καλαμάτας, 1991)

– Ο κύκλος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, εκτός αν σταματήσεις το διαβήτη. (Γυμνάσιο Καρδίτσας, 1989)

– Οι κύκλοι που μπαίνουν ο ένας μέσα στον άλλο λέγονται ομόφυλοι.

– Η ακίδα στη γεωμετρία είναι μια τελεία πολύ μικρή, σχεδόν αόρατη. Οταν επαναλαμβάνεται πάλι λέγεται παλακίδα.

– Για πράγματα που κινούνται γρήγορα δεν μπορούμε να βρούμε το εμβαδόν, αλλά βρίσκουμε τα χιλιόμετρα.

– Οι δεκαδικοί αριθμοί πάνε δέκα – δέκα, π.χ. 10-20-30 κλπ παντού.

– Τα κλάσματα είναι κομμένοι αριθμοί και γι’ αυτό χάνουν την ακεραιότητά τους, κάτι σαν τους ανάπηρους.

– Το εκτάριον βρίσκεται ακριβώς μεταξύ πενταρίου και επταρίου. (Γυμνάσιο Κιλκίς, 1992)

– Η κυριότερη αιτία της εξάτμισης του νερού είναι η φωτιά κάτω από το κατσαρολάκι. (Φυσική, Γυμνάσιο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, 1983)

– Οταν ο ατμός παράγεται έξι φορές ταχύτερα, το λέμε εξάτμιση.

– Η βαρύτητα είναι πιο δυνατή το Φθινόπωρο. Τότε βλέπουμε τα μήλα να πέφτουν ομαδικά.

– Η τήξι και η πήξι ήτανε φαινόμενα της πυξίδας.

– Τι γνωρίζετε για το υδρογόνο; Απάντηση: Το παιδί που οι γονείς του είναι από την Υδρα, λέγεται υδρογόνο.

– Οταν ο Οδυσσέας γύρισε πίσω στην Ιθάκη, βρήκε τους είκοσι ανεμιστήρες και την Πηνελόπη να τους δουλεύει στο φουλ. (Γυμνάσιο Κορινθίας, 1989)

– Οι αρχαίοι Ελληνες έσκαβαν βαθιά την γη και έκτιζαν εκεί τα σπίτια τους. Γι’ αυτό σήμερα αναγκαζόμαστε να σκάβουμε για να τα βρούμε.

– Στην αρχαία εποχή δεν υπήρχαν ξένες χώρες, γι’ αυτό δεν έχουν βρει οι αρχαιολόγοι αρχαία διαβατήρια. (Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)

– Ο Λεωνίδας και οι Τριακόσιοι του ηττήθηκαν, γιατί οι Θερμοπύλες ήτανε πολυπληθέστεροι σε αριθμό. (Γυμνάσιο Αθήνας)

– Ο Βασιλιάς του Βυζαντίου Ηρακλής νίκησε τους Πέρσες και τους καταπλάκωσε με τα βέλη που τα είχε βουτήξει με προσοχή στο δηλητήριο. (Β΄ Γυμνασίου, Μοσχάτο, 2002)

– Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να αντέξουν τις διατομικές βόμβες των Αμερικάνων και αναγκάστηκαν να απελευθερώσουν την Ελλάδα. (Γυμνάσιο Καλλιθέας, 1996)

– Η γυναίκα του Τσάρου λεγότανε Τσάρα. Η κόρη του τσατσάρα. Ο γιος του Νορέγιεφ. (Γυμνάσιο Αθήνας)

– Ο Λουδοβίκος ο XVI, αμέσως μετά την επανάσταση, αποκεφαλίστηκε για πρώτη φορά στη ζωή του το έτος 1792.

– Ποιες γιορτές ονομάζονται κινητές και ποιες ακίνητες; α) Οταν στη γιορτή τρώμε και χορεύουμε τότε είναι κινητή, ενώ όταν μόνο τρώμε είναι ακίνητη.

Αλλη απάντηση: β) Κινητές γιορτές ονομάζονται αυτές που όταν ένας παπάς κινείται και ακίνητες όταν ο παπάς δεν κινείται.

Γελάστε γιατί είμαστε για κλάματα. Καλό Καλοκαίρι. Ραντεβού τον Σεπτέμβριο!



* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.