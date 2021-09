Θεωρείο (26/09/21)

Το ΕΛΚ στην Ελλάδα

Ολο το ΕΛΚ θα βρεθεί σε λίγες ημέρες στην Ελλάδα, όπου θα συνεδριάσει η ολομέλειά του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η έλευση της Κ.Ο. στη χώρα μας αποτελεί, όπως λένε πηγές εκ Βρυξελλών, «απόδειξη της ψήφου εμπιστοσύνης που δίνει η ευρωπαϊκή οικογένεια στον πρωθυπουργό και στη Ν.Δ.», με τον Μάνφρεντ Βέμπερ να δηλώνει διαρκώς πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί μια «μεταρρυθμιστική δύναμη» και ένα σημείο αναφοράς για το Λαϊκό Κόμμα. Η συνεδρίαση με θέμα τις προκλήσεις της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί 29 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου, και το κλείσιμο αναμένεται να κάνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα βρεθεί για λίγο στα πάτρια εδάφη.

Πουκάμισο αδειανό

Μικρό ενδιαφέρον έχουν οι τοπικές κοινωνίες κυρίως στην Αθήνα, αλλά και οι βουλευτές, για τις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές της Ν.Δ. Παλαιότερα, οι βουλευτές έβαζαν μέχρι και… χρήματα για να εκλέξουν «δικούς τους» προέδρους νομαρχιακών, με το διακύβευμα να ήταν σημαντικό για την ισχύ σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα οι μηχανισμοί φαίνεται πως έχουν ατονήσει και, όπως μου έλεγαν βουλευτές του λεκανοπεδίου, «η εμπλοκή μας θα είναι πολύ μικρότερη από παλιά», καθώς το «πουκάμισο είναι αδειανό».

Θέλει βουλευτής

Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις, όπου πρόεδροι ΝΟΔΕ στοχεύουν ψηλότερα. Παράδειγμα ο Χρήστος Καπετάνος, στη Λάρισα, δεν θέλει να είναι ξανά υποψήφιος της τοπικής οργάνωσης, αφού επιθυμεί να βρίσκεται στο επόμενο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. Στην τελευταία επίσκεψη του πρωθυπουργού στον νομό, μάλιστα, έκανε «επίδειξη τοπικής δύναμης», καθώς είχε μαζέψει ουκ ολίγο κόσμο για την έλευση Μητσοτάκη. Οπως φαίνεται, σε κάποιες περιοχές της περιφέρειας εξακολουθούν οι μηχανισμοί να… αντέχουν.

Συνεργασία

Εάν μία οργάνωση, πάντως, έχει μεγαλύτερη σημειολογία, φύσει και θέσει, αυτή είναι στη Θεσσαλονίκη, για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί πάντα ο Βορράς είχε δυνατές «γαλάζιες» οργανώσεις και, δεύτερον, λόγω της πάντα υποβόσκουσας «αντιπαλότητας» με τον Νότο, που οδηγούσε σε έριδες. Το παλαιό αυτό πρόβλημα οδεύει προς λύση καθώς, όπως διαφαίνεται, Μαξίμου και Τζιτζικώστας είναι σε πλήρη συνεννόηση σπάζοντας μία ακόμη παλαιοκομματική παράδοση.

Εκ Καρπενησίου η… λύση

Η πληροφορία της στήλης εντός της εβδομάδας που έλεγε πως κάποιοι προτρέπουν τη Σοφία Ζαχαράκη να είναι υποψήφια περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, έκανε μεγαλύτερη αίσθηση από όσο περίμενα. Σε βαθμό που ακόμη και αν κάποιοι δεν το είχαν σκεφτεί άρχισαν να το επεξεργάζονται. Οπως μου έλεγε γνώστης της κατάστασης στη Στερεά, μια τέτοια υποψηφιότητα εκ Καρπενησίου, που είναι ο τόπος καταγωγής της Ζαχαράκη, θα συμβιβάσει και την παραδοσιακή κόντρα Λαμίας – Χαλκίδας, που θέλουν δικό τους υποψήφιο. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως, το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Φάνης Σπανός, που όσοι τον ξέρουν μιλάνε για ένα πραγματικά καλό παιδί.

Αρνητική επιρροή

Στο μπρα ντε φερ που έγινε μεταξύ κυβέρνησης και Ελπιδοφόρου υπήρχαν πρόσωπα που διαδραμάτισαν αρνητικό ρόλο και με τη στάση τους δεν βοήθησαν να πέσουν οι τόνοι εξαρχής, αδιαφορώντας για τη διεθνή εικόνα της χώρας. Τέτοιο ρόλο, όπως μου λένε, έπαιξε ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Διαματάρης, ο οποίος δεν εμφανιζόταν φαν του συμβιβασμού. Δεν θέλω να πιστέψω πως υπήρχαν αντίστοιχες περιπτώσεις και στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Επιμόρφωση δικαστικών

Η επένδυση στην επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών σε σύγχρονες θεματικές του δικαίου αποτελεί έναν άξονα προτεραιότητας για το υπουργείο Δικαιοσύνης, που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία Μητσοτάκη. Ο υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας ασχολείται ενεργά με το θέμα, ιδίως σε θεματικές που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και σε συνεργασία με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προετοιμάζεται ειδικό σεμινάριο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο και του σχετικού εθνικού σχεδίου δράσης.

Το κοπλιμάν του Σμιθ

Κατά το πρόσφατο τετ α τετ που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, έλαβε ένα εξαιρετικό κοπλιμέντο. Σε ένα σημείο ο Σμιθ τού είπε: «You are the role model for global leaders». Επειδή ακούγεται κάπως υπερβολικό, στα ελληνικά θα το μετέφραζα ως εξής: «Είστε πρότυπο διοίκησης και ηγεσίας». Σε κάθε περίπτωση, είτε ο Σμιθ το εννοούσε είτε ήταν απλώς φράση ευγενείας, ο Μητσοτάκης το απόλαυσε με χαμόγελο.

Επικίνδυνες διαρροές

Ενα από τα ποιοτικά στοιχεία που πρέπει να προβληματίσουν την κυβέρνηση είναι πως στην τελευταία δημοσκόπηση της MRB oι διαρροές προς τα άλλα κόμματα για τη Νέα Δημοκρατία ανέρχονται στο 11,8% και είναι περισσότερες από αυτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι προς τα πού πάνε αυτοί οι ψηφοφόροι και τι αναζητούν, ώστε να υπάρξουν πιθανές αναπροσαρμογές.

Το πέμπτο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών

Για πέμπτη χρονιά ο επιτυχημένος Κύκλος Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό του, «Η Ελλάδα μετά», με κεντρικό θέμα φέτος το ερώτημα: Από την κρίση στην κανονικότητα ή η κρίση ως κανονικότητα; Πέντε έννοιες κυριαρχούν στο συνέδριο: Τα νέα μεγάλα διακυβεύματα (κλιματική αλλαγή, τεχνητή νοημοσύνη, ο κίνδυνος μιας διαρκούς υγειονομικής κρίσης), το στοίχημα της συμπεριληπτικότητας (η οικονομία μεταξύ κρίσης, ανάκαμψης, νέων ανισοτήτων και μετασχηματισμού), η στρατηγική ανασυγκρότηση της Δύσης (μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν), το μέλλον της Ευρώπης και η αντιπροσωπευτικότητα και η ανθεκτικότητα του πολιτικού συστήματος (από την πολιτική στη μεταπολιτική). Το συνέδριο έχει πλούσιο πρόγραμμα με σύνολο εκατό ομιλητών και θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη, στις 11-12 Οκτωβρίου, αλλά λόγω πανδημίας θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε μόνο διαδικτυακά.

Γραμμή Ντόρας

Να ξέρετε, πάντως, πως στο θέμα της εβδομάδας –αναφέρομαι στην κρίση με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο– η Ντόρα Μπακογιάννη, σαφώς με τη μεγάλη εμπειρία στις διεθνείς ισορροπίες, ήταν στη δική της γραμμή, η οποία συνέπιπτε με τη γραμμή Βενιζέλου. Η πρώην υπουργός έλεγε εξαρχής σε συνομιλητές της πως πρέπει πάση θυσία να πέσουν οι τόνοι και να γίνει κανονικά η συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, όπερ και εγένετο. «Την Ντόρα να την ακούτε», όπως έλεγε ένας παλιός κοινοβουλευτικός.