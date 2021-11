Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι στη χώρα μας υστερούμε στο πλήθος των εμβολιασμένων για τον κορωνοϊό. Για μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα αυτό το γεγονός είναι ανεξήγητο. Εχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα εμβολιασμού, διαθέτουμε επάρκεια εμβολίων και εμβολιαστικών κέντρων, αλλά είναι φανερό ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Τις συνέπειες τις βλέπουμε καθημερινά. Τα κρούσματα αυξάνονται και φυσικά αυξάνονται και οι νεκροί. Οπως έχω γράψει σε προηγούμενο άρθρο μου («Οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα…», ΚτΚ, 17/10/2021), η πανδημία θα τελειώσει όταν όλος ο πληθυσμός καταλήξει στο σύνολο που περιλαμβάνει τους θεραπευθέντες, τους αποβιώσαντες και τους εμβολιασμένους, οπότε ο ιός δεν θα μπορεί να βρει άλλους για να μολύνει. Διαφορετικό τέλος δεν υπάρχει.

Ας ξεκινήσουμε από μια διαπίστωση. Οι περισσότεροι Ελληνες δεν διαβάζουν και ενημερώνονται είτε από την τηλεόραση είτε από το Διαδίκτυο, είτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελάτε, τώρα, να δούμε πώς αυτή η επιπόλαια ενημέρωση επηρεάζει καθοριστικά τις αποφάσεις μιας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού. Εδώ και καιρό έχω διαπιστώσει ότι ορισμένοι ιστότοποι με άγνωστα κίνητρα μποϊκοτάρουν συστηματικά τον εμβολιασμό.

Θα σας παραθέσω ορισμένα δημοσιεύματα που πήρα από κάποιον ιστότοπο (δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι) στις αρχές Νοεμβρίου, για να διαπιστώσετε πώς γίνεται η συστηματική πλύση εγκεφάλου. Παρακαλώ προσέξτε τους τίτλους και το περιεχόμενο για να δείτε πόσο έντεχνα και συστηματικά στάζουν το δηλητήριο της αμφιβολίας. Οι τίτλοι συνοδεύονται από τις σχετικές φωτογραφίες (όπως τα κουτιά των τσιγάρων) ώστε να τονίζουν τα γραφόμενα. Δεν χρειάζονται και πολλά για να δημιουργήσουν αμφιβολίες. Λίγη προδιάθεση να έχεις, διαβάζοντας μόνο τους τίτλους, εύκολα γίνεσαι φανατικός αντιεμβολιαστής έτοιμος να κατέβεις στους δρόμους να υπερασπιστείς το δικαίωμά σου στη διαχείριση του σώματός σου. Επίσης, διατηρώ τα κεφαλαία όπως ακριβώς εμφανίζονται, γιατί πιστεύω ότι και αυτή η ίδια η γραφή χρησιμοποιείται για τον εντυπωσιασμό.

– ΑΛΗΘΕΥΕΙ;; «ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ (από το FBI) ο Μπουρλά της Pfizer, στο σπίτι του, κατηγορούμενος για απάτη!»

[…] Ο Albert Bourla αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη για τον ρόλο του στην εξαπάτηση των πελατών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του “εμβολίου” COVID-19. Η Pfizer κατηγορείται για παραποίηση δεδομένων και για την καταβολή μεγάλων δωροδοκιών. Σύμφωνα με πράκτορα του FBI που μίλησε στον Συντηρητικό Κάστορα, η Pfizer είπε ψέματα για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και παραπλάνησε τους πελάτες για τις σοβαρές παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν τα εμβόλια. Η Pfizer κατηγορείται ότι πλήρωνε κυβερνήσεις και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης για να σιωπούν[…]. Πρόκειται φυσικά για παραμύθι!

– ΣΟΚ! Παραποίηση στοιχείων από την Pfizer’s και όχι μόνον δεν είναι πρώτο θέμα, αλλά το εξαφανίζουν!

«Σήμερα, 6 Νοέμβρη 2021, το άρθρο-καταγγελία παραμένει αναρτημένο και έχει την εγκυρότητα και την πιστοποίηση όσων καταγράφει και θα είχε ενδιαφέρον ν’ απασχολήσει τους Ελληνες επιστήμονες, γιατί η αργυρώνητη δημοσιογραφική πορνεία υπηρετεί άλλα συμφέροντα. Το πλήρες κείμενο-καταγγελία του έγκυρου “The BMJ”: * (Published 02 November 2021): Covid-19: Ερευνητής καταγγέλλει ζητήματα ακεραιότητας δεδομένων στη δοκιμή εμβολίου της Pfizer». Οχι μόνο δεν διαψεύδει την ψευδή είδηση, αλλά όπως βλέπετε επανέρχεται για να θεμελιώσει το ψεύδος!

– ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ! ΠΑΛΙ θετική στον κορωνοϊό η (εμβολιασμένη) Κλόε Καρντάσιαν…

Πράγματι, η Khloe και η κόρη της True βρέθηκαν θετικές. Ομως η πλήρης δήλωση της Khloe Kardashian έχει εντελώς διαφορετικό μήνυμα: «Hi guys I wanted to let you know True and I tested positive for Covid. […] Luckily I have been vaccinated so all will be ok […]. Δεν χρειάζεται μετάφραση. Αυτό το σημαντικό «Ευτυχώς είμαι εμβολιασμένη και έτσι όλα θα πάνε καλά» έγινε γαργάρα για την παραπληροφόρηση.

– ΡΟΥΚΕΤΑ (και) από τον γιατρό Αρ. Μουσιώνη! «ΝΑΙ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ τα εμβόλια μπορεί να συμβούν και καρκίνοι…»

«Μετά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Κων. Πουλά και ο γιατρός και πρώην διοικητής της 1ης ΥΠΕ Αρης Μουσιώνης μίλησε στο Ανατρεπτικό Δελτίο στο AlertTV και επιβεβαίωσε τις νέες διεθνείς μελέτες για τις παρενέργειες των εμβολίων για τον κορονοϊό. Οπως τόνισε χαρακτηριστικά “είμαστε μια χώρα πειραματόζωο, όπως και άλλες χώρες. Είμαστε σε μια πειραματική φάση με τα εμβόλια αυτά… Αρα τα πάντα δικαιολογούνται να συμβούν”. Και πρόσθεσε: “Εμείς έχουμε μια υποχρέωση την οποία απεμπολήσαμε… Πρέπει να υπάρχει φαρμακοεπαγρύπνηση γιατί μπορεί να συμβούν και καρκίνοι και άλλα προβλήματα. Στο καρδιαγγειακό, στο πεπτικό, στο ουροποιητικό, στο ανασοποιητικό…”». Καθηγητής σε περιθωριακό κανάλι χωρίς τεκμηρίωση. Βλέπετε καμία «επιβεβαίωση νέων διεθνών μελετών»;

– ΧΩΡΙΣ υποκείμενα νοσήματα! ΠΕΘΑΝΕ έφηβος που εμβολιάστηκε με Pfizer…

«Προβληματισμός και ανησυχία στους αρμόδιους για τον ξαφνικό και αναπάντεχο θάνατο ενός εφήβου που έκανε το εμβόλιο της Pfizer […]. Ενας έφηβος από τη Νότια Κορέα κατέληξε μετά τον εμβολιασμό του με το σκεύασμα της Pfizer, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές». Ο νεαρός είχε εμβολιαστεί στις 23/8 και πέθανε στις 27/9, η δε πληροφορία προέρχεται από το sputniknews.gr.

– ΣΟΚ! «Η 86ΧΡΟΝΗ μητέρα μου έκανε το εμβόλιο και (σε 8 εβδομάδες) παρουσίασε καρκίνο στο μάγουλο…»

«Η απόλυτα υγιής 86χρονη μητέρα μου 5’2″, 95 λίβρες (σημ. 43 κιλά), χωρίς συνταγή, περπατά 3-4 μίλια την ημέρα, τρώει μόνο ελάφι, βουβάλι, φρούτα και λαχανικά, BP 120/80)… αναγκάστηκε να πάρει το “Εμβόλιο” για τον COVID-19 από τον προσωπικό της Γιατρό… 8 εβδομάδες αργότερα αναπτύσσει έναν καρκινικό όγκο στο μάγουλό της». Αυτόν τον καρκίνο τον «έχασαν» οι δικοί μας καθηγητές!

– ΒΙΝΤΕΟ! ΝΕΑ ΚΟΠΕΛΑ κατέρρευσε αμέσως μετά τον εμβολιασμό…

«Στην Ουκρανία μια νέα κοπέλα καταρρέει ευθύς αμέσως μετά τον εμβολιασμό για Covid19…». Πόσο κράτησε η κατάρρευση; Τι έγινε η νέα κοπέλα;

Τα δημοσιεύματα είναι πολύ περισσότερα, αλλά περιορίστηκα μόνο σε μερικά λόγω του χώρου. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα περισσότερα αναφέρονται σε περιστατικά του εξωτερικού, τα οποία δεν μπορούν ούτε να επιβεβαιωθούν ούτε να διαψευστούν. Ακόμα, οι τίτλοι είναι διαμορφωμένοι ώστε να τρομάζουν τον αναγνώστη.

Πέρα από όλα αυτά υπάρχει και η αμφίσημη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία ενισχύει το κίνημα των αντιεμβολιαστών. Η ανοχή του Τσίπρα στον Πολάκη για το θέμα των εμβολίων είναι βέβαιο ότι επηρέασε πολύ κόσμο. Η πρόσφατη όμως δήλωση του «λεγάμενου» (copyright του φίλου Γιώργου Παπαχρήστου) στη Βουλή (25/10) ότι στις ΜΕΘ βρίσκονται 12% εμβολιασμένοι, είναι πραγματικά ακατανόητη και ρίχνει νερό στον μύλο των αντιεμβολιαστών. Δηλαδή, το γεγονός ότι η πλειονότητα, δηλαδή το 88% αυτών που βρίσκονται στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι δεν το τονίζουμε, αλλά αναδεικνύουμε τη μειονότητα για να δημιουργήσουμε τις αμφιβολίες; Αλήθεια, πόσο υπεύθυνη σας φαίνεται η στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο θέμα αυτό; Πιστεύω ότι και μόνο αυτή η δήλωσή του λέει πολλά για το θέμα. Εξάλλου, σε δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις της ALCO βρέθηκε ότι το 23% των ψηφοφόρων του Σύριζα είναι αντιεμβολιαστές, ενώ μόνο το 12% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης είναι αντιεμβολιαστές. Καλύτερη απόδειξη δεν υπάρχει για το ποιος υποσκάπτει τον εμβολιασμό, ελπίζοντας σε κομματικά οφέλη εις βάρος της υγείας των πολιτών.

Υπάρχουν αντιεμβολιαστικά κινήματα σε πολλές χώρες, αλλά ομολογώ ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου η ανεύθυνη στάση αντιπολιτευομένων κομμάτων «να κλείνουν το μάτι» στους αντιεμβολιαστές, όπως συμβαίνει στη χώρα μας.

Κλείνοντας, θέλω τονίσω ότι στο θέμα του εμβολιασμού η κυβέρνηση φρόντισε για την επάρκεια των εμβολίων, την εύκολη πρόσβαση στα κέντρα εμβολιασμού και τη δημιουργία του καλύτερου ψηφιακού συστήματος για την υλοποίηση του εμβολιασμού. Τι άλλο να κάνει; Ο Αδωνις Γεωργιάδης το είπε ξεκάθαρα: «Προσωπικά, κουράστηκα. Δεν θέλεις, κύριε, να εμβολιαστείς; Μη σώσεις! Τέρμα!…». Φυσικά, έπεσαν όλοι οι «ευαίσθητοι» αριστεροί να τον μαλώσουνε για την κυνικότητά του. Ξέρετε, όμως, κάτι; Ο Αδωνις είπε το αυτονόητο.

Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια ο Απόστολος Παύλος στην 3η προς Τίτον επιστολή του παραγγέλλει τα ίδια ακριβώς:

«Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσία παραιτού». Ο θεόπνευστος Απόστολος των Εθνών Παύλος είχε κουραστεί με τους αιρετικούς της εποχής του, όπως και εμείς με τους αιρετικούς της εποχής μας, που αμφισβητούν την επιστήμη. «Μη σώσουν»!

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.