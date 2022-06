Η βεντέτα στο ΑΠΘ

Eνα από τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν τα ΜΜΕ την εβδομάδα 9-15 Μαΐου ήταν η καταστροφή της υπό ανέγερση βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Είδαμε φωτογραφίες, ακούσαμε δραματικές περιγραφές, διαβάσαμε δηλώσεις πολιτικών και καθηγητών και μπουχτίσαμε από αποφασιστικότητα. Καλή είναι η επικαιρότητα, αλλά τις περισσότερες φορές κρύβει αντί να αποκαλύπτει το πραγματικό πρόβλημα. Είναι σαν να βλέπεις μια σκηνή από ταινία η οποία μπορεί μεν να είναι χαρακτηριστική, αλλά σίγουρα δεν αποδίδει ολόκληρο το σενάριο. Ελάτε, λοιπόν, να δούμε τη διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου, για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που έγινε ήταν αναμενόμενο και επιπλέον δεν σηματοδοτεί το τέλος της βεντέτας που ξεκίνησε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η «κατάληψη του Βιολογικού» εκκενώθηκε παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2022 και όλοι πανηγύρισαν το γεγονός. Είμαστε με τα καλά μας. Αντί να πανηγυρίζουμε, έπρεπε να κλαίμε για το χάλι μας. Τα 34 χρόνια στην αιωνιότητα είναι ελάχιστα. Στη φοιτητική ζωή όμως, η οποία θεωρητικά ολοκληρώνεται σε τέσσερα χρόνια, τα 34 χρόνια είναι υπερβολικά. Απορώ πώς οι καταληψίες δεν διεκδικούν τον χώρο λόγω χρησικτησίας. Είμαι βέβαιος ότι θα βρουν πολλούς πρόθυμους «δικαιοματιστές» νομικούς να υποστηρίξουν το αίτημά τους.

Οσο το σκέφτομαι δεν μπορώ να το χωνέψω. Κλείστε τα μάτια σας και σκεφθείτε ότι για 34 ολόκληρα χρόνια, με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ (1987), Ν.Δ. (1990), ΠΑΣΟΚ (1993), Ν.Δ. (2004), ΠΑΣΟΚ (2009), Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ (2012), ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ (2015) και Ν.Δ. (2019), με είκοσι έξι (αριθμητικά 26) διαφορετικούς υπουργούς Δημοσίας Τάξεως, γιορτάζουμε γιατί επιτέλους ξεφορτωθήκαμε τους καταληψίες! Στους 26 υπουργούς δεν μετράμε θητείες, αλλά διαφορετικά πρόσωπα. Για παράδειγμα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε πέντε διαφορετικές θητείες στο υπουργείο. Μήπως έχουμε τρελαθεί. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα θα υπήρχε πανεπιστημιακός χώρος υπό κατάληψη για 34 ολόκληρα χρόνια και θα πανηγύριζαν όταν έληξε η κατάληψη με την κατεδάφιση του χώρου;

Το θέμα όμως έχει και συνέχεια. Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, δηλαδή μία εβδομάδα μετά τη «λήξη» της κατάληψης, ομάδες αναρχικών προχώρησαν σε νέα κατάληψη εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περίπου 30 άτομα έχουν καταλάβει ένα χώρο στο κτίριο του Χημικού, που είναι λίγα μέτρα πιο πέρα από την «εκκενωθείσα» κατάληψη του Βιολογικού. Με αναρτήσεις στο Facebook και σε ιστοσελίδες τους αντιεξουσιαστικού χώρου καλούν σε υποστήριξη, διακηρύσσοντας με θράσος: «Ημασταν, είμαστε και θα είμαστε για πάντα καταληψίες». Νέα παρέμβαση της Αστυνομίας με συλλήψεις δεκαπέντε ατόμων, με άγνωστη συνέχεια ως συνήθως.

Το χειρότερο είναι ότι οι καταληψίες έχουν και πολιτική κάλυψη. Σας παραθέτω και τις απόψεις του κ. Νίκου Φίλη, τέως υπουργού Παιδείας και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τις διατύπωσε στην κρατική τηλεόραση (15/1/2022): Στο Βιολογικό Θεσσαλονίκης που λένε, επί 34 χρόνια υπάρχει ένας χώρος όπου τον διαχειρίζονται φοιτητές με τη συνεννόηση των εκάστοτε πανεπιστημιακών αρχών και των κυβερνήσεων. Δεν υπήρξε θέμα επί 35 χρόνια, το ‘φτιαξε σήμερα η κυβέρνηση. Ενας χώρος όπου ήταν χώρος αυτοοργάνωσης, αυτοέκφρασης των παιδιών, μαζευόντουσαν, δεν πληρώνανε ποτά δεξιά και αριστερά εκεί, και προσέφεραν ένα χώρο κοινωνικής λειτουργίας. Αυτό ήταν σε συνεννόηση, επαναλαμβάνω επί 35 χρόνια, με υπουργούς τον κύριο Σουφλιά, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον κύριο Σημίτη, την κυρία Γιαννάκου που ήταν υπουργός Παιδείας […]».

Είναι αξιολύπητη η προσπάθεια του κ. Φίλη να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Τον διαψεύδουν εμφατικά οι ίδιοι οι καταληψίες με τις ανακοινώσεις τους: «Ούτε 34 ούτε 100. Κατάληψη για πάντα στο Βιολογικό!» και «[…] Είναι προφανές ότι ένας κατειλημμένος χώρος τέτοιας ιστορικής σημασίας, σαν το στέκι του Βιολογικού, αποτελεί ανάχωμα για τα σχέδια κράτους και πρυτανικών αρχών για την επιβολή του δόγματος νόμος και τάξη εντός των πανεπιστημίων αλλά και τη μετατροπή τους σε αποστειρωμένα campus, όπου θα επικρατεί απόλυτος έλεγχος και πειθάρχηση των φοιτητ(ρι)ών αλλά και όσων άλλων παραβρίσκονται εντός τους […]. Στέκια, ορμητήρια, γιάφκες, καταλήψεις. Ενάντια σε έναν κόσμο υποταγής και σήψης». Είναι ολοφάνερο ότι από τότε άρχισε η βεντέτα.

Στη συνέχεια μπήκε ο πρώτος εργολάβος για να χτίσει τη βιβλιοθήκη. Μετά τους προπηλακισμούς τα παράτησε και ακολούθησε δεύτερος εργολάβος, ο οποίος με τη βοήθεια της Αστυνομίας ξεκίνησε τις εργασίες. Και αισίως φτάσαμε στην καταστροφή. Με πρόσχημα ένα πάρτι 800 ατόμων, οι γνωστοί – άγνωστοι μπήκαν μέσα τα ξημερώματα του Σαββάτου και κατέστρεψαν ό,τι είχε κτιστεί, συνεχίζοντας τη βεντέτα. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν επεισόδια και συνελήφθησαν ένας 28χρονος και ένας 48χρονος!

Είναι εντελώς εξωφρενικό ότι για άλλη μία φορά οι μπαχαλάκηδες έχουν πολιτική κάλυψη από τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες αριστερές δυνάμεις. Ο (τότε) γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος, ισχυρίστηκε στην εκπομπή «Από τις έξι» στην ΕΡΤ ότι τα επεισόδια τα προκαλεί ο πρύτανης του ΑΠΘ! Αξίζει να δείτε αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις για να καταλάβετε τι μας περιμένει αν τυχόν οι άνθρωποι αυτοί ξανακυβερνήσουν (www.facebook.com/watch/?v=1111457779421729). Είναι εξοργιστικό να καταστρέφεται η περιουσία ενός πανεπιστημίου και πολιτικοί να δικαιολογούν τους μπαχαλάκηδες με τις βαριοπούλες με τις πλέον απίθανες δικαιολογίες. Αλλά τι άλλο μπορεί κανείς να περιμένει από τον άνθρωπο ο οποίος διακήρυξε ότι οι εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ με μόνο έναν υποψήφιο «είναι μια πρωτοπόρα γιορτή Δημοκρατίας». Πραγματικά, επαναλαμβάνω: Θεέ μου, από πού γλιτώσαμε!

Και αυτοί μεν ζουν στον κόσμο τους, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα, αλλά έχουμε και τις «ενδιαφέρουσες» δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη μετά τις καταστροφές: «Το φως θα νικήσει το σκοτάδι». Μάλλον θρησκευτικού περιεχομένου φαίνεται η δήλωση αυτή, αλλά με ξενίζει γιατί δεν ήξερα ότι ο κ. Θεοδωρικάκος είχε σχέση με το κατηχητικό. Να δούμε πότε θα αναφωνήσουμε όλοι μαζί: «Είδομεν το φως το αληθινόν».

Τα επεισόδια μεταξύ μπαχαλάκηδων και αστυνομικών συνεχίστηκαν σχεδόν καθημερινά, και ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναέδωσε πολιτική κάλυψη στους διαδηλωτές, με τον ισχυρισμό ότι οι «φοιτητές» αντιδρούν στις κυβερνητικές προκλήσεις!

Ελάτε να σοβαρευτούμε. Είναι δυνατόν το 2022 να συζητάμε για το αν σε ένα πανεπιστήμιο πρέπει να γίνει μια βιβλιοθήκη ή να διαθέσουμε τον χώρο σε καταληψίες; Πραγματικά έχουμε αλλοτριωθεί. Πρέπει να ντρεπόμαστε για την κατάντια μας. Και όλα αυτά γιατί έχουμε παρεξηγήσει τη δωρεάν παιδεία. Οι φοιτητές νομίζουν ότι τα πανεπιστήμια είναι δικά τους και μπορούν να τα διαχειρίζονται όπως αυτοί θέλουν. Το «δωρεάν» οι φοιτητές το προσλαμβάνουν ότι «δεν έχει αξία» και ότι έχουν το απόλυτο δικαίωμα να καταστρέφουν την περιουσία των πανεπιστημίων. Ας βρεθεί κάποιος από τους υποστηρικτές των μπαχαλάκηδων να μας πει σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα τα πανεπιστημιακά κτίρια μοιάζουν με τα ελληνικά. Σε καμία. Δεν χρειάζεται καμία έρευνα ή μελέτη. Η εικόνα των κτιρίων των ΑΕΙ στην Ελλάδα είναι ο καθρέφτης της ανώτατης παιδείας μας. Με απλά λόγια, είναι για κλάματα.

Πάμε τώρα στο διά ταύτα. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Το κακό έχει κάνει πολύ βαθιές ρίζες. Τα αριστερά κόμματα φανερά υποστηρίζουν τη βία. Οι καθηγητές φοβούνται. Οι μάρτυρες φοβούνται και δεν παρουσιάζονται στο ακροατήριο. Ακόμα και οι δικαστές φοβούνται. Η Αστυνομία έχει ευνουχιστεί. Μη δείρουν κανέναν και βρεθούν υπόλογοι. Σε όλες τις χώρες που βλέπουμε διαδηλώσεις, οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν βία για να αντιμετωπίσουν τη βία. Η βία δεν αντιμετωπίζεται με λουλούδια και λόγια νουθεσίας. Ο πρωθυπουργός που θα τολμήσει να σπάσει αυτό το απόστημα θα κυβερνά για πολλά χρόνια. Θέλει όμως γερό στομάχι και την αποφασιστικότητα της Margaret Thatcher: «The Lady’s is not for turning», «Η Κυρία δεν στρίβει»!

Εύχομαι και ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα επιμένει μέχρι τέλους, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και τις αντιδράσεις. Οι μπαχαλάκηδες και οι υποστηρικτές τους πρέπει να ηττηθούν. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε πραγματικά ανεπανόρθωτη καταστροφή.

ΥΓ. Κατά καιρούς ακούμε για συλλήψεις. Διερωτώμαι γιατί δεν μαθαίνουμε την εξέλιξη των συλλήψεων και αν υπάρχουν καταδίκες. Μήπως η ατιμωρησία κάνει θρασύτερους τους μπαχαλάκηδες;

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.