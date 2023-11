Το χέβι μέταλ του αποχωρισμού

Κάποτε, στα ένδοξα χρόνια του μνημονίου, ήταν μια εξωτερική βάση που έδινε συμβολικό κύρος στο συριζαϊκό εγχείρημα. Ο SYRIZA UK δεν θύμιζε σε τίποτε τα μεσαία στελέχη του κόμματος στην Ελλάδα. Είχε την αύρα των βρετανικών πανεπιστημίων, στα οποία εργάζονταν ή φοιτούσαν τα περισσότερα μέλη του, ανάμεσα στα οποία ξεχώριζε ο καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Αντώνης (όχι ο Δημήτρης) Τζανακόπουλος. Χθες, ο Τζανακόπουλος και άλλα μέλη της ΟΜ (οργάνωση μελών, για τους αμύητους) Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν με ένα σπαραξικάρδιο κείμενο την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθηγητής συνόδευσε, μάλιστα, την ανάρτηση της ανοιχτής επιστολής με το ρεφρέν του «That Was Just Your Life» των Metallica. Οχι, δεν ανέβασε εκείνο τον στίχο που λέει «σαν ένα πρόσωπο που έμαθε να μιλάει, ενώ το μόνο που ήξερε ήταν να δαγκώνει».

Στέντωρ