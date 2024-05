«What’s in a name? That which we call a rose. By any other name would smell as sweet». Αλήθεια, «τι είναι ένα όνομα; Ο,τι όνομα και να δώσεις στο τριαντάφυλλο, το ίδιο γλυκά θα μυρίζει». Αυτά τα λόγια βάζει ο William Shakespeare στα χείλη της Ιουλιέτας για να αναδείξει ότι τα ονόματα δεν έχουν σημασία.

Πράγματι. Πόσες φορές έχουμε διαπιστώσει την ορθότητα της παρατήρησης; Πολλές, και ιδιαίτερα στην πολιτική. Κόμματα, που στο όνομά τους έχουν τη λέξη «προοδευτικό», αποδεικνύεται ότι είναι βαθύτατα συντηρητικά και αναχρονιστικά. Αλλα που χαρακτηρίζονται «εθνικά», υπηρετούν απροκάλυπτα ξένα συμφέροντα και πιθανότατα χρηματοδοτούνται από ξένα κέντρα. Εκεί όμως που βρήκε την απόλυτη εφαρμογή, είναι ο Σύριζα. Εξηγούμαι. Με την εξ αποκαλύψεως εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη του θαυματουργού, ο Σύριζα όπως τον γνωρίζαμε τελείωσε. Δεν τελείωσε ακριβώς, αλλά μετακόμισε στη Νέα Αριστερά, που μόνο νέα δεν είναι, αλλά κουβαλάει ό,τι πιο ξεπερασμένο υπάρχει από την αντισυστημική Αριστερά της αντίδρασης. Ο Σύριζα διατήρησε το όνομα, αλλά άλλαξε την ψυχή του.

Οι ενδείξεις και οι αποδείξεις δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Το θαύμα του σταυρού στην κολυμβήθρα που βαφτίστηκε ο Στέφανος κάνει τους συριζαίους να βγάζουν σπυράκια. Φαίνεται όμως ότι και εδώ δεν πρωτοτύπησε. Το ίδιο «θαύμα» έγινε στη βάπτιση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Για του λόγου το ασφαλές, ιδού το σχετικό απόσπασμα: «…έτυχε δε τότε, ενώ ο βαπτίζων αυτόν παπά Νικόλας έρριπτε το έλαιον εις την κολυμβήθραν, να σχηματισθεί αυτομάτως επί του ύδατος σταυρός διά του ελαίου, το δε περίεργον τούτο συμβεβηκός εξήγησε ο παπά Νικόλας ειπών ότι “αυτό το παιδί θα γίνει μεγάλος”»! Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου!

Η υποστήριξη του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ, καθώς και η υποστήριξη της εμπλοκής μας στον Κόλπο, έχουν προκαλέσει «κόλπο» στους αριστερούς. Αμ το άλλο με την επιστολική ψήφο; Από τη μια ο Σύριζα καταψήφισε το νομοσχέδιο στη Βουλή και τώρα ο Κασσελάκης διατείνεται ότι θέλει την επιστολική ψήφο και στις βουλευτικές εκλογές. Αβυσσος η ψυχή του ανθρώπου…

Και όμως. Ολα αυτά ήταν προβλέψιμα, έστω κι αν τώρα οι περισσότεροι «πέφτουν από τα σύννεφα»! Στο σημείο αυτό θέλω να ευλογήσω τα γένια μου. Σας μεταφέρω εκτεταμένα αποσπάσματα από δύο δημοσιεύματα στο Liberal.gr, για να διαπιστώσετε ότι δεν έπεσα και πολύ έξω από τις πρώιμες προβλέψεις μου. Αξίζει να προσέξετε τις ημερομηνίες (το πρώτο πριν από την εκλογή του και το δεύτερο αμέσως μετά) και να θυμηθείτε πώς ήταν τότε η κατάσταση.

14/09/2023 • Αλήθεια, ποιος είναι ο Στέφανος Κασσελάκης;

Α. Δρυμιώτης: O Κασσελάκης δεν κάνει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πιθανή η διάσπαση

Πιθανή «βλέπει» τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, εκτιμώντας πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργηθούν δύο κόμματα, ένα αριστερό και ένα κεντροαριστερό, του οποίου θα ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης.

Μιλώντας στο Mega, ο ειδικός αναλυτής εκλογών και συγγραφέας σχολίασε πως ο Στ. Κασσελάκης δεν κάνει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο Κασσελάκης δεν κάνει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να φανταστείτε τον Κασσελάκη να ηγείται της πορείας της 17 Νοέμβρη προς την αμερικανική πρεσβεία και να φωνάζει φονιάδες των λαών Αμερικάνοι;», ανέφερε χαρακτηριστικά. (Σημ. πράγματι ο Κασσελάκης δεν πήγε στην πορεία!)

Οπως υπογράμμισε ο κ. Δρυμιώτης, δύο είναι τα πιθανά σενάρια που θα επικρατήσουν στον ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη ημέρα της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας.

«Είτε θα βγει ο Κασσελάκης και θα φύγουν οι παραδοσιακοί αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ και θα βγει ένα κόμμα που θα προσπαθήσει να καλύψει τον χώρο της Κεντροαριστεράς και να πάρει το κενό από το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κενό ή θα φύγει αυτός, παίρνοντας μαζί του ορισμένους πιο προοδευτικούς του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που θα οδηγήσει σε διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και θα δημιουργήσουν ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή λείπει από την Ελλάδα», επισήμανε.

Σύμφωνα με τον κ. Δρυμιώτη, «πριν από τον Κασσελάκη το φαβορί ήταν η Αχτσιόγλου, οι άλλοι τρεις δεν είχαν ελπίδα».

«Θα υπάρξει πιθανόν διάσπαση. Ενα πιο αριστερό και ένα πιο κεντροαριστερό κόμμα. Ο Κασσελάκης ταιριάζει πιο πολύ στο δεύτερο μέρος και πιθανόν να δούμε και την επάνοδο Τσίπρα σε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα», σχολίασε.

25/09/2023 • Α. Δρυμιώτης για Στ. Κασσελάκη: Αυτός που πρέπει να ανησυχεί περισσότερο είναι ο Ανδρουλάκης

Ο γνωστός πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης εκτίμησε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πρέπει να ανησυχεί περισσότερο από την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η εικόνα την οποία προβάλλει ο Κασσελάκης είναι αριστερή, λιγότερο ριζοσπαστική, είναι πιο συστημικός. Πού θα πάει λοιπόν; Υπάρχει ένα μεγάλο κενό που το έχει αφήσει δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ. Θα δείτε ότι ένα μέρος από τους ψηφοφόρους θα πάρει από το ΠΑΣΟΚ, ενώ περιμέναμε να συμβεί το ανάποδο», ανέφερε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ[…]

«Κοιτάχτε, κακά τα ψέματα, ο Κασσελάκης έχει όλο το πακέτο. Είναι ωραίος, μιλάει πολύ καλά αγγλικά, είναι παρουσιάσιμος, η ερώτησή μου είναι αν κάνει για τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αν ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία θα ταίριαζε πιο πολύ στο προφίλ πλούσιος και αυτοδημιούργητος», είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης […]

Γι’ αυτό έχασε η Αχτσιόγλου

«Η Εφη Αχτσιόγλου την πάτησε όπως ο λαγός με τη χελώνα. Δεν λογάριασε τον Κασσελάκη στην αρχή και ξεκίνησε την καμπάνια της πολύ αργά και καθυστερημένα και εμφανίστηκε χθες με το παιδί, αν δεν απατώμαι για πρώτη φορά, ενώ ο Κασσελάκης εμφανίστηκε με τον σύντροφό του, με τον σκύλο του, γονάτισε για να υπογράψει.

Είναι η πολιτική διαχείριση των συμβόλων. Γονάτισε κι εκείνη την ώρα γινόταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Γονάτισε όπως γονατίζει στην εκκλησία. Δηλαδή αυτό το πράγμα μιλάει στην ψυχή του κόσμου. Η άλλη σκηνή, την οποία για μένα είναι πιο σημαντική, είναι στη Μακρόνησο. Ο ναύαρχος Αποστολάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε την ιστορία του σε αυτόν τον τόπο και ένα κεφάλι από πάνω ο Κασσελάκης ακουμπάει πατρικά τον ναύαρχο. Κοιτάξτε, αυτά όλα μιλάνε, ειλικρινά σας λέω μιλάνε», είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

Εκτίμηση του Ανδρέα Δρυμιώτη είναι ότι «ο Κασσελάκης είναι σαν ξενιστής αυτή τη στιγμή. Ή θα αλλάξει τον ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον απορροφήσει. Εγώ πιο πολύ πιστεύω ότι θα αλλάξει τον ΣΥΡΙΖΑ και ένα μεγάλο μέρος του θα φύγει».

Αυτά, λοιπόν, έλεγα τον μακρινό Σεπτέμβριο 2023. Ο Σύριζα όπως τον ξέραμε έχει αλλάξει όνομα και λέγεται Νέα Αριστερά. Από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι το ποσοστό της ΝΑΡ στις επόμενες ευρωεκλογές δεν θα είναι σημαντικό, επιβεβαιώνοντας ότι ο παλαιός Σύριζα μας τελείωσε μάλλον άδοξα. Αντίθετα, το κόμμα Κασσελάκη, που μόνο Σύριζα δεν είναι, μετατοπίζεται προς το Κέντρο, τρώγοντας αργά και σταθερά τον χώρο του παραδοσιακού ΠΑΣΟΚ.

Αυτός όμως που δεν έχει καταλάβει απολύτως τίποτα είναι ο κραταιός Νικόλαος, ο οποίος ασχολείται με τις υποκλοπές των συνομιλιών του και αγνοεί παντελώς τις πραγματικές «κλοπές» των ψηφοφόρων του από τον Κασσελάκη. Στην περίπτωση του κραταιού βλέπουμε μια αδικαιολόγητη επιμονή να υποστηρίζει ξεπερασμένες θέσεις. Υπενθυμίζω ότι καταψήφισε την επιστολική ψήφο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και στα δύο αυτά θέματα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών ήταν θετική. Αλλά ο κραταιός και η προσωπική αυλή που έχει μέσα στο κόμμα του, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μεταξύ του γνησίου και του αντιγράφου (κοινώς «μαϊμού») ο κόσμος προτιμά το γνήσιο.

Είναι κρίμα για το παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ, που στις δύσκολες στιγμές της χώρας έβαλε πραγματικά πλάτη και συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωσή της. Σήμερα συμπεριφέρεται σαν παρακολούθημα μιας ξεπερασμένης αριστερής ιδεολογίας, που έχει καταδικαστεί από τους ψηφοφόρους. Αν δεν αλλάξει σύντομα agenda, πολύ φοβάμαι ότι αυτό που περιμέναμε να συμβεί στον Σύριζα θα συμβεί στο ΠΑΣΟΚ. Η περιθωριοποίηση!

ΥΓ. Το πόσο άλλαξε ο Κασσελάκης ο θαυματουργός τον Σύριζα, φαίνεται από το γεγονός ότι στο βαν που χρησιμοποιεί δεσπόζει μόνο η φωτογραφία του και κάτω αριστερά στη γωνία υπάρχει και ο… ΣΥΡΙΖΑ!

O κ. Ανδρέας Γ. Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.