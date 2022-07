Κέλλυ Βλαχάκη-Χανκς στην «Κ»: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μοντέλο ενεργειακής μετάβασης

Η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει δουλειές με οδηγό την «πράσινη» οικονομία και η διασπορά είναι σε θέση να τη βοηθήσει. Είναι το μήνυμα που στέλνει μιλώντας στην «Κ» η CEO της ECOS, Ελληνοαμερικανή, Κέλλυ Βλαχάκη-Χανκς, η οποία διαπιστώνει την άρση των προκαταλήψεων γύρω από το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Η κ. Βλαχάκη-Χανκς, η οποία διοργάνωσε γεύμα εργασίας του Έλληνα πρωθυπουργού με 40 CEOs υπό τη σκέπη του διεθνούς επιχειρηματικού κλαμπ Young President’s Organi sation, αναφέρεται στην τρέχουσα ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα αλλά και στη σχέση της με την Ελλάδα.

Ποια είναι η αίσθηση που αποκομίσατε από τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό;

Μου ενστάλαξε μεγάλη εμπιστοσύνη στο μέλλον της όμορφης χώρας μας, από την ορθή αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης μέχρι τη συνεχή ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Ένιωσα μεγάλη ελπίδα και αισιοδοξία και είμαι περήφανη για την ικανότητα της Ελλάδας να βγει από την κρίση σε ένα πολύ πιο υγιές οικονομικά μέλλον. Ειδικά σε περιόδους πολύ δύσκολες για την Ευρώπη και την Ελλάδα, λόγω της COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία.

Προσβλέπω σε περισσότερη οικονομική ευημερία για την Ελλάδα η οποία θα προέλθει από περισσότερη επιχειρηματική ανάπτυξη και καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών πάρκων και των προγραμμάτων καθαρής αιολικής ενέργειας. Υπάρχουν τόσο πολλές ευκαιρίες πράσινης ενέργειας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, η οποία σήμερα μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το πώς η ενεργειακή μετάβαση και η κλιματική δράση μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη.

Πώς μπορεί η ελληνοαμερικανική κοινότητα να στηρίξει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας;

Η ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι και θα είναι πάντα υποστηρικτής της ελληνικής οικονομίας σε πολλαπλές πτυχές.

Πάρτε για παράδειγμα την εταιρεία μας, την ECOS. Λειτουργούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1967 και έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα – το Διεθνές Γραφείο Πωλήσεων μας εδρεύει στην Αθήνα – όπου κατασκευάζουμε τη σειρά προϊόντων ECOS με φιλικά προς το περιβάλλον καθαριστικά για όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και Αφρική.

Και υπάρχουν τόσο πολλές ελληνοαμερικανικές οργανώσεις που υποστηρίζουμε, όπως το Αμερικανο-Ελληνικό Συμβούλιο ή φορείς λόμπι όπως η Manatos&Manatos που θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν εκλεγμένους Αμερικανούς αξιωματούχους να προστατεύουν πάντα τα συμφέροντα της Ελλάδας, του συμμάχου στο ΝΑΤΟ που έχει σταθεί στο πλευρό της Ηνωμένων Πολιτειών σε κάθε μεγάλη σύγκρουση.

Πώς βλέπουν οι Αμερικανοί επενδυτές την ελληνική οικονομία;

Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είναι πολύ αποτελεσματικός στο να απομακρύνει την αντίληψη των επενδυτών από τον φακό των προηγούμενων οικονομικών κρίσεων, ώστε να δούμε τώρα οικονομική ανάπτυξη και δυναμική. Ο κόσμος εμπνέεται από το φιλοεπιχειρηματικό μήνυμα του πρωθυπουργού.

Υπάρχει η άποψη ότι οι επιπτώσεις της ουκρανικής κρίσης σε τιμές και ενεργειακά αποθέματα, θα καθυστερήσουν τη διαδικασία της πράσινης μετάβασης. Ποια είναι η γνώμη σας;

Τα πράγματα είναι ρευστά βραχυπρόθεσμα, με τις αυξανόμενες τιμές και τις προκλήσεις στις αλυσίδας εφοδιασμού. Αλλά νομίζω ότι ο σχεδιασμός της Ευρώπης να μειώσει ή να εξαλείψει την εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο ως απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσε να επιταχύνει τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια μακροπρόθεσμα.

Η εταιρεία σας έχει διακριθεί ως μια από τις πιο πράσινες στις ΗΠΑ. Ποια είναι τα βασικά σημεία της στρατηγικής σας προς αυτή την κατεύθυνση;

Η στρατηγική μας στην ECOS είναι να προσφέρουμε στον καταναλωτή τα πιο πράσινα προϊόντα καθαρισμού στην αγορά, που έχουν δημιουργηθεί με την πιο πράσινη χημεία και την πιο βιώσιμη παραγωγή. Από την πλευρά της χημείας, χρησιμοποιούμε φυτικά συστατικά που είναι ασφαλέστερα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης καινοτομεί συνεχώς για πιο πράσινες συνθέσεις και πιο βιώσιμες συσκευασίες. Από την πλευρά της κατασκευής, μειώσαμε δραματικά το αποτύπωμα άνθρακα καθώς και τη χρήση νερού και τη δημιουργία απορριμμάτων. Πέρυσι, οι εγκαταστάσεις μας στις ΗΠΑ ήταν οι πρώτες εγκαταστάσεις παραγωγής στον κόσμο που έλαβαν τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις LEED Zero Energy, LEED Zero Carbon και LEED Zero Waste. Στην πραγματικότητα, είμαστε τώρα «θετικοί στο κλίμα» αποκαθιστώντας στη γη περισσότερους πόρους από αυτούς που χρησιμοποιούμε ή εκπέμπουμε μέσω επενδύσεων σε προγράμματα καθαρής αιολικής ενέργειας και αποκατάστασης νερού.

Πώς αξιολογείτε την ευρύτερη οικονομική συγκυρία –π.χ. τον πληθωρισμό– και κατ’ επέκταση τις προοπτικές για το επενδυτικό περιβάλλον;

Ναι, ο πληθωρισμός διαβρώνει την αξία των κερδών, αλλά υπάρχουν είδη επενδύσεων που μπορούν να γίνουν σε εμπορεύματα, ακίνητα, αλλά και ορισμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων όπως μετοχές και ομόλογα. Οι επενδυτές τα γνωρίζουν όλα αυτά και θα κάνουν τις επιλογές που θα ήταν προς όφελός τους.

Ποια είναι η σχέση σας με την Ελλάδα σήμερα και ποιες είναι οι σκέψεις σας για τη χώρα;

Από τότε που ήμουν μικρό κορίτσι και ερχόμουν στην Ελλάδα με τον πατέρα μου, ένιωθα μια βαθιά σύνδεση και αγάπη για την πατρίδα της οικογένειάς μας. Το να αγκαλιάσω την ελληνική μου κληρονομιά έγινε το καθοριστικό στοιχείο της προσωπικής και επαγγελματικής μου ζωής. Ανοίξαμε το πρώτο μας γραφείο πωλήσεων στην Ελλάδα το 2013 και ξεκίνησα να δραστηριοποιούμαι στην κατασκευή στην Ελλάδα το 2018, αποκαλύπτοντας τις πρώτες μας προσφορές στην HELExpo εκείνη τη χρονιά.

Στο κολέγιο υπηρέτησα ως Πρόεδρος του Οργανισμού Ελληνοαμερικανών Φοιτητών στο UCLA, και αργότερα υπηρέτησα ως Εκτελεστική Διευθύντρια του Αμερικανικού Ελληνικού Συμβουλίου της Καλιφόρνια. Υπηρετώ στη συμβουλευτική επιτροπή του UCLA Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Κέντρο για τη Μελέτη του Ελληνικού Πολιτισμού και υποστηρίζω οργανισμούς όπως το American Hellenic Council και τη National Hellenic Society. Πιο πρόσφατα, τον Μάιο, συνόδεψα τον Πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο κατά την ιστορική συνάντησή του με τον Πρόεδρο Μπάιντεν.

Σήμερα είμαι γεμάτη ελπίδα για ένα πράσινο μέλλον για την Ελλάδα, γιατί κάθε άτομο που συναντήσαμε, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Οικονομικό Σύμβουλο, έχει ένα ισχυρό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Το μέλλον για την Ελλάδα είναι πολλά υποσχόμενο.