Το βρέφος με σύνδρομο Down που έζησε στην εποχή του Σιδήρου

Μπορεί ένα μικροσκοπικό οστάριο να αποκαλύψει απουσία έμμηνου ρύσης σε ένα κορίτσι… 2.500 ετών; Μπορεί ένας αρχαίος σκελετός να… προδώσει μειωμένη παραγωγή τεστοστερόνης;

Ακούγεται εξωπραγματικό, ακόμη και σε εποχές τέτοιου επιστημονικού καλπασμού. Αλλά είναι πλέον εφικτό, όπως επιβεβαιώνει μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο στο επιστημονικό περιοδικό Communications Biology.

Στην έρευνα ταυτοποιούνται μέσω αρχαίου DNA οι πιο πρώιμες περιπτώσεις γενετικών διαταραχών που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα τεχνική για την ακριβέστερη μέτρηση του αριθμού χρωμοσωμάτων σε αρχαία γονιδιώματα, εντοπίζοντας:

«Μπορούμε πλέον να δούμε κάτι που μέχρι πριν δεν ήταν ορατό», σημειώνει η Κυριακή Αναστασιάδου, υποψήφια διδάκτωρ στην Παλαιογενετική στο Francis Crick Institute του Λονδίνου και επικεφαλής της νέας δημοσίευσης.

Η βιολόγος από την Κατερίνη, μετά τις σπουδές της στην Ελλάδα, συνέχισε στο Imperial College London και σήμερα εργάζεται στο Francis Crick Institute, ένα από τα σημαντικότερα, στη Γηραιά Αλβιόνα, κέντρα βιοϊατρικής έρευνας για την κατανόηση της θεμελιώδους βιολογίας που διέπει την υγεία και τις ασθένειες.

Στην ερώτηση για το πόσο «επαναστατικά» είναι τα ευρήματα της νέας αυτής έρευνας, η κ. Αναστασιάδου αντιδρά διακριτικά. «Δεν ξέρω αν είναι επαναστατικά», λέει, «ωστόσο, μέσω αυτών μπορούμε να διευρύνουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για το παρελθόν».

Σε πιο προσωπικό τόνο, παραδέχεται πως θεωρεί την έρευνα αυτή «παρηγορητική», μια κάποια ανακούφιση, καθώς «διαπιστώνεις πόσο κοινή είναι η ρίζα» μεταξύ σύγχρονου και αρχαίου ανθρώπου και «νιώθεις πως συνδέεσαι με το παρελθόν με τρόπο πιο προσωπικό».

Curious about genomic diversity in the human past? In our study published today @CommsBio, we reconstruct the profiles of 6 individuals with aneuploidy (additional or missing chromosomes in their karyotype) from ancient Britain. #aDNA pic.twitter.com/YvQF8UiFn3

— Kakia Anastasiadou (@_kakia_) January 11, 2024