Θεοδώρα Πυρογιάννη στην «Κ»: Σχεδιάζοντας την έκθεση του Μιχαήλ Αγγελου στο Βρετανικό Μουσείο

Αριστερά, στα 37 της η Θεοδώρα Πυρογιάννη, σχεδιάστρια μουσειακών εκθέσεων, έχει ήδη στο ενεργητικό της τον σχεδιασμό τεσσάρων σημαντικών παραγωγών του Βρετανικού Μουσείου. Δεξιά, επισκέπτης μπροστά στο μνημειακό έργο «Epifania» του Μιχαήλ Αγγελου, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα της Αναγέννησης σε χαρτί και αποτελείται από 26 κομμάτια χαρτονιού. [The Trustees of the British Museum]