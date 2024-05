Κώστας Λουκάς: Η τεχνητή νοημοσύνη, το κλειδί για τις «έξυπνες» πόλεις

Ζητώντας του να περιγράψει εν συντομία τα 19 χρόνια επιτυχημένης πορείας στη Microsoft, ο κ. Λουκάς χαμογελά. Ο ίδιος αναγνωρίζει πως μέχρι στιγμής έχει την τύχη να εργάζεται σε αξιοκρατικά περιβάλλοντα, με πολλές ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης, ωστόσο ακόμη και τώρα δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι έχει περάσει τόσος χρόνος.

Εχοντας αναλάβει εδώ και τέσσερις μήνες τον ρόλο του περιφερειακού γενικού διευθυντή για τον Κεντρικό Δημόσιο Τομέα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ) στη Microsoft, είναι χαρακτηριστική περίπτωση success story, καθώς στη θέση αυτή δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε Ελληνες. Την ίδια στιγμή όμως, ο κ. Λουκάς φέρει την ευθύνη του μετασχηματισμού της επόμενης γενιάς κυβερνητικών υπηρεσιών με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Microsoft Cloud.

Με το ΕΜΕΑ να αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφέρεια της εταιρείας και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιων πολιτικών και προτεραιοτήτων, ο Κώστας Λουκάς μιλά αποκλειστικά στην «Κ» για τις προκλήσεις, τους στόχους και το πλάνο της Microsoft σε μία τόσο σημαντική γεωγραφική περιοχή.

Σε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις αποζητούν όλο και περισσότερο ψηφιακές λύσεις, προκειμένου να αλλάξουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης με την κοινωνία, οι προτεραιότητες του κ. Λουκά είναι συγκεκριμένες. Οπως αναφέρει ο ίδιος, η εις βάθος κατανόηση των τοπικών αναγκών, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ενδυνάμωση και προώθηση της καινοτομίας καθώς και η σύσταση στρατηγικών συμπράξεων παραμένουν υψηλές προτεραιότητες για τη Microsoft.

Τονίζοντας πως το 2024 είναι μία σημαντική χρονιά εξαιτίας των εκλογικών αναμετρήσεων σε μία σειρά χωρών που αφορούν πάνω από τέσσερα δισ. ανθρώπους, ο νέος περιφερειακός διευθυντής θεωρεί κρίσιμο βήμα την ανάπτυξη πολιτικών ασφαλείας AI. «Εχουμε συμπράξει για την καταπολέμηση της παραπλανητικής χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (…) και προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα των δημοκρατικών διαδικασιών και να αποτρέψουμε την κατάχρηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνει ο ίδιος.

Σημαντικός κατά τον ίδιο είναι και ο θετικός αντίκτυπος του Microsoft Cloud στις κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς «εργασίες όπως ο προγραμματισμός ραντεβού, η πρόσβαση στις μεταφορές και οι ψηφιακές πληρωμές έχουν αναβαθμιστεί εξαιρετικά».

Με τις πύλες ψηφιακών υπηρεσιών να είναι πιο φιλικές πλέον προς τον χρήστη, ο κ. Λουκάς φέρνει ως παράδειγμα τόσο την Ελλάδα, καθώς η ελληνική κυβέρνηση είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη που εισήγαγαν την ΑΙ στο Δημόσιο, όσο και την Πορτογαλία ή και την Αλβανία που φέρνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στους πολίτες υπεύθυνα και με ασφάλεια με τη βοήθεια της Microsoft.

Κι ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση μεθόδων από τις κυβερνήσεις που θα επιτρέψουν στους δημόσιους φορείς να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών, η Microsoft ετοιμάζεται να εισαγάγει στο άμεσο μέλλον καινοτόμες λύσεις. Οπως σημειώνει ο κ. Λουκάς, στα σχέδια της εταιρείας είναι η εισαγωγή εφαρμογών αυτοματοποίησης διαδικασιών που θα απλοποιούν τις κυβερνητικές λειτουργίες και θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα. Επίσης σκοπεύει να δημιουργήσει και νέα εργαλεία ενίσχυσης της ασφάλειας, που θα αντιμετωπίζουν τις απειλές στον κυβερνοχώρο, και θα θωρακίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι και το όραμα γύρω από τη συμβολή της Microsoft στην ανάπτυξη των «Εξυπνων Πόλεων». «Μελλοντικά εστιάζουμε στην αξιοποίηση λύσεων ΤΝ και IoT σε σχέση με συστήματα μεταφορών, ενεργειακά δίκτυα και δίκτυα ύδρευσης. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα επίσης είναι υψίστης σημασίας, με την εισαγωγή τεχνολογιών για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων και τις βιώσιμες ενεργειακές λύσεις» τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Λουκάς.

Αναλυτικά η συνέντευξη του κ. Λουκά στην «Κ»:

– Κύριε Λουκά, είστε ο νέος επικεφαλής της Microsoft για τον Κεντρικό Δημόσιο Τομέα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Μόλις τέσσερις μήνες στον νέο σας ρόλο σε μία θέση στην οποία δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε Ελληνες, θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι προσωπικές σας προτεραιότητες και στόχοι για την προώθηση της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη δημιουργία συνεργασιών με κυβερνητικούς φορείς στην περιοχή της ΕΜΕΑ.

Αναφορικά με τον τρέχοντα ρόλο μου, σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε στους ακόλουθους πέντε τομείς: Αρχικά, στην εις βάθος κατανόηση των τοπικών αναγκών. Κάθε χώρα στην ευρύτερη περιοχή μας αντιμετωπίζει τις δικές της μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Ξεκινώντας από μια σωστή αποτύπωση, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την παγκόσμια τεχνογνωσία της Microsoft και να προσαρμόσουμε τις λύσεις μας στις τοπικές απαιτήσεις.

Δεύτερη σε σειρά και όχι σε προτεραιότητα, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ζωτικής σημασίας, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορέσουν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των δράσεών τους, να βελτιώσουν σημαντικά τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και, κατ’ επέκταση, να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε στενά με κυβερνητικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να εντοπίσουμε τους τομείς εκείνους όπου η τεχνολογία μπορεί να επιφέρει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, είτε μέσω εφαρμογών υπολογιστικού νέφους (cloud services), είτε μέσω της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, ή ακόμα με την υιοθέτηση του IoT για έξυπνες υποδομές.

Στη Microsoft λέμε χαρακτηριστικά ότι «ζούμε στον κόσμο των συνεργασιών». Η συνεργασία είναι το κλειδί για την επιτυχία, ιδίως στον δημόσιο τομέα.

Στη συνέχεια, η ενδυνάμωση και προώθηση της καινοτομίας. Η καινοτομία είναι απαραίτητο συστατικό της προόδου και είναι σημαντικό για τις κυβερνήσεις να αγκαλιάσουν νέες τεχνολογίες και ιδέες ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Σκοπεύουμε να συμμετέχουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτομία στον δημόσιο τομέα, είτε μέσω hackathons, εργαστηρίων καινοτομίας ή συνεργασιών με νεοφυείς επιχειρήσεις.

Επίσης σημαντική προτεραιότητα η σύσταση στρατηγικών συμπράξεων. Λέμε χαρακτηριστικά στη Microsoft ότι «ζούμε στον κόσμο των συνεργασιών». Η συνεργασία είναι το κλειδί για την επιτυχία, ιδίως στον Δημόσιο Τομέα. Εργαζόμαστε για την οικοδόμηση ισχυρών εταιρικών σχέσεων με τις κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σε ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Τέλος, με την αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τεχνολογίας στον δημόσιο τομέα, είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί προτεραιότητα στην εμπιστοσύνη, το απόρρητο και την ασφάλεια. Η οικοδόμηση και η διατήρηση της εμπιστοσύνης με τους κυβερνητικούς εταίρους, από τη μία, και τους πολίτες, από την άλλη, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας.

– Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Ποιο είναι το πλάνο σας για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κυβερνητικοί οργανισμοί;

Η έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης σηματοδοτεί μια εποχή, η οποία πρόκειται να αναδιαμορφώσει συθέμελα τον τρόπο που εργαζόμαστε, που ζούμε και που μαθαίνουμε. Ωστόσο, τα σημαντικά οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης εκτείνονται πέρα από την οικονομική σφαίρα, προσφέροντας λύσεις σε πιεστικά παγκόσμια ζητήματα που απασχολούν τις κυβερνήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και οι απαιτήσεις υγειονομικής περίθαλψης των γηρασκόντων πληθυσμών στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η υπεύθυνη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, απαιτεί μια στέρεα βάση, με σαφή αναφορά σε ηθικές πρακτικές Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό είναι ένα μνημειώδες έργο που απαιτεί ευρείες συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και μεταξύ των κυβερνήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την πρόταση του Brad Smith το 2017 για μια «Ψηφιακή Σύμβαση της Γενεύης», έως την καθιέρωση του Microsoft Responsible AI Standard το 2022, έχουμε περιγράψει συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες που προτείνουμε να ενσωματώσουν οι κυβερνήσεις στα ρυθμιστικά τους πλαίσια.

Εχουμε συμπράξει με 20 σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας για την καταπολέμηση της παραπλανητικής χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επιπλέον, μέσω συναντήσεων κορυφής, όπως το United Kingdom AI Safety Summit και το Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, αναπτύξαμε, σε συνεργασία με κυβερνήσεις και την Ε.Ε., πολιτικές ασφάλειας ΑΙ και βασικές αρχές προσβασιμότητας. Με σημαντικά εκλογικά γεγονότα εν εξελίξει το 2024, που αφορούν πάνω από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε 40 χώρες, είναι κρίσιμο να δράσουμε αποφασιστικά. Από την πλευρά μας, έχουμε συμπράξει με 20 σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας για την καταπολέμηση της παραπλανητικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, όπως ανακοινώθηκε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Μαζί, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα των δημοκρατικών διαδικασιών και να αποτρέψουμε την κατάχρηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στην ουσία, η στρατηγική μας για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις και την υπερπήδηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι κυβερνητικοί φορείς περιστρέφεται γύρω από την υπεύθυνη εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις ευρύτατες συνεργασίες και την ακλόνητη τήρηση των ηθικών αρχών. Μόνο με αυτόν το τρόπο πιστεύουμε ότι θα απελευθερώσουμε την πλήρη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης για κοινωνική πρόοδο, μετριάζοντας παράλληλα τους κινδύνους, και διασφαλίζοντας δίκαια αποτελέσματα.

– Η ασφάλεια των δεδομένων και η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι υψίστης σημασίας για τις κυβερνητικές λειτουργίες. Πώς διασφαλίζει η Microsoft τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και συμμόρφωσης για τη χρήση των Microsoft Cloud της;

Η Microsoft δεσμεύεται να διασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και συμμόρφωσης για τη χρήση του cloud της, ειδικά σε περιοχές με πολύπλοκα ρυθμιστικά περιβάλλοντα, όπως το EMEA. Στη βάση της προσέγγισής μας βρίσκεται ένα σύνολο «Αρχών αξιόπιστου υπολογιστικού νέφους» (Trusted Cloud Principles). Αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν την ασφάλεια, το απόρρητο και τον έλεγχο, τη συμμόρφωση και τη διαφάνεια. Από τη σύλληψη και τα πρώτα στάδια σχεδιασμού οποιασδήποτε υπηρεσίας cloud, θέτουμε ως απαράβατη αρχή την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Ενα παράδειγμα αυτού είναι η πρωτοβουλία μας Secure Future Initiative (SFI), που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 για να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη ταχύτητα, κλίμακα και πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων που βλέπουμε σήμερα. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί προληπτική στρατηγική, με βάση την ευρεία χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας και να ενισχύσουμε την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων από εξαιρετικά εξελιγμένες απειλές. Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας έχουν διασφαλίσει περισσότερες από 100 πιστοποιήσεις συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 50 διαπιστευτηρίων συμμόρφωσης ειδικά για περιοχές και χώρες, όπως το EU GDPR, το QATAR NIA, το EUNISA IAF, που τεκμηριώνονται από ελέγχους τρίτων, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να εκπληρώσουν τις κανονιστικές τους υποχρεώσεις. Τέλος, θα εστίαζα την προσοχή μας στο Microsoft Cloud for Sovereignty, μιας νέας παγκόσμιας υπηρεσίας Azure που παρέχει τη δυνατότητα χρήσης cloud από κυβερνητικούς οργανισμούς οι οποίοι έχουν αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Τέτοιες υπηρεσίες δίνουν τόσο τη δυνατότητα χρήσης εξελιγμένων υπηρεσιών, όσο και την απόλυτη συμμόρφωση στις εθνικές απαιτήσεις.

– Θα μπορούσατε να δώσετε παραδείγματα σχετικά με το πώς το Microsoft Cloud συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και των υπηρεσιών προς τους πολίτες στις κυβερνητικές υπηρεσίες;

Ο αντίκτυπος του Microsoft Cloud στις κυβερνητικές υπηρεσίες υπήρξε μετασχηματιστικός σε αρκετούς βασικούς τομείς. Πρώτον, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, οι κυβερνητικές υπηρεσίες αξιοποιούν την ισχύ του cloud για την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων με προηγμένες αναλύσεις και μηχανική μάθηση. Αυτό τους επιτρέπει να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, να βελτιστοποιούν την κατανομή πόρων και να εξορθολογούν τις λειτουργίες, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας. Επιπλέον, η μετάβαση από συστήματα παλαιού τύπου σε πλατφόρμες που βασίζονται στο cloud έχει μειώσει σημαντικά τα γενικά έξοδα συντήρησης και έχει αυξήσει την ταχύτητα παροχής υπηρεσιών. Εργασίες όπως ο προγραμματισμός ραντεβού, η πρόσβαση στις μεταφορές και οι ψηφιακές πληρωμές έχουν αναβαθμιστεί εξαιρετικά.

Εκτός από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, το Microsoft Cloud έχει επίσης διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις κυβερνητικές λειτουργίες. Με τη δημοσίευση συνόλων ανοικτών δεδομένων και την παροχή ενημερώσεων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και οι προειδοποιήσεις για τη δημόσια υγεία, οι κυβερνήσεις ενισχύουν την εμπιστοσύνη και διασφαλίζουν ότι οι πολίτες έχουν άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση.

Τα chatbots που βασίζονται στην Tεχνητή Nοημοσύνη χειρίζονται ήδη αποτελεσματικά τα περισσότερα ερωτήματα των πολιτών, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, ο αξιοσημείωτος μετασχηματισμός των υπηρεσιών προς τους πολίτες πραγματοποιήθηκε με την υιοθέτηση πλατφορμών υπολογιστικού νέφους. Οι πύλες ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες έχουν γίνει πιο φιλικές προς τον χρήστη, επιτρέποντας στα άτομα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, να υποβάλλουν αιτήσεις και να παρακολουθούν αιτήματα απρόσκοπτα. Τα chatbots που βασίζονται στην Tεχνητή Nοημοσύνη χειρίζονται ήδη αποτελεσματικά τα περισσότερα ερωτήματα των πολιτών, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών. Δείτε το παράδειγμα, όχι μόνο της Ελλάδας –η ελληνική κυβέρνηση είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη που εισήγαγαν την ΤΝ στο Δημόσιο– αλλά και της Πορτογαλίας ή και της Αλβανίας που φέρνουν την Tεχνητή Nοημοσύνη στους πολίτες υπεύθυνα και με ασφάλεια με τη βοήθεια της Microsoft.

Τέλος, τα εργαλεία συνεργασίας που βασίζονται στο cloud διευκολύνουν την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των κυβερνητικών φορέων, επιτρέποντας τον μεταξύ τους συντονισμό και την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Συνολικά, το Microsoft Cloud ενδυναμώνει τους κυβερνητικούς οργανισμούς ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, προωθώντας τη διαφάνεια και παρέχοντας υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη. Η επεκτασιμότητα, η ασφάλεια και οι προηγμένες δυνατότητές του συμβάλλουν σε έναν πιο αποτελεσματικό, προσαρμόσιμο και ενιαίο δημόσιο τομέα.

-Κοιτάζοντας το μέλλον, ποιες καινοτομίες της Microsoft θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν περαιτέρω τους κυβερνητικούς οργανισμούς με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ επιγραμματικά καθώς οι ρυθμοί εξέλιξης της τεχνολογίας είναι πλέον καταιγιστικοί. Σε γενικές γραμμές, όμως, οι καινοτόμες λύσεις που θα εισαγάγουμε στο άμεσο μέλλον περιλαμβάνουν: Εξελιγμένες λύσεις ανάλυσης, που βοηθούν στην επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων για την παροχή πιο ενημερωμένων αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Εφαρμογές αυτοματοποίησης διαδικασιών, που μπορούν να απλοποιήσουν τις κυβερνητικές λειτουργίες και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα. Εργαλεία ενίσχυσης της ασφάλειας, που εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν απειλές στον κυβερνοχώρο, θωρακίζοντας τις δημόσιες υπηρεσίες. Πλατφόρμες συνεργασίας, που επιτρέπουν την αποτελεσματική επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών υπαλλήλων και των πολιτών. Και οπωσδήποτε, εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν την κατανόηση και την υιοθέτηση της ΤΝ στον δημόσιο τομέα.

-Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων είναι απαραίτητη για την επιτυχή υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στους κυβερνητικούς οργανισμούς. Με ποιον τρόπο η Microsoft υποστηρίζει πρωτοβουλίες κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων της, ώστε να διασφαλίσει ότι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία;

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών απαιτεί σίγουρα τη συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους έχουμε μία στρατηγική συνεχόμενης υποστήριξης μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και εργαλείων. Θα αναφέρω ενδεικτικά μερικές από τις πλατφόρμες. Πρώτον, το Public Sector Center for Digital Skills, όπου διατίθεται εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανάπτυξης δεξιοτήτων, προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες των οργανισμών του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών βίντεο, στοχευμένων μαθησιακών συλλογών και δωρεάν προγραμμάτων LinkedIn Learning. Δεύτερον, το Public Sector Center of Expertise όπου καταγράφονται και παρουσιάζονται παραδείγματα ψηφιακού μετασχηματισμού και υλοποιήσεις από άλλες κυβερνήσεις παγκοσμίως. Τρίτον, το Microsoft Learn for Government, το οποίο υποστηρίζει και την ελληνική γλώσσα και στο οποίο παρέχονται εκπαιδευτικά προγράμματα και πιστοποιήσεις για μια σειρά θεμάτων, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η υιοθέτηση του cloud. Είναι σαφές πως τέτοιες πλατφόρμες πρέπει να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής, προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, και, από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε ουσιαστικά.

Εστιάζουμε στην αξιοποίηση λύσεων ΤΝ και IoT σε σχέση με συστήματα μεταφορών, ενεργειακά δίκτυα και δίκτυα ύδρευσης.

-Η έννοια των «έξυπνων πόλεων» κερδίζει έδαφος παγκοσμίως, με στόχο την ενίσχυση της αστικής ζωής μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας. Πώς οραματίζεται η Microsoft τη συμβολή της στην ανάπτυξη έξυπνων πόλεων (ΕΜΕΑ);

Το μέλλον των έξυπνων πόλεων περιστρέφεται κυρίως γύρω από την Εξυπνη Διαχείριση Υποδομών μεταξύ άλλων και έχουμε ήδη περιπτώσεις όπως αυτές της Ολλανδίας ή της Γαλλίας όπου σε συνεργασία με δήμους έχουμε υλοποιήσει τέτοιες λύσεις. Μελλοντικά εστιάζουμε στην αξιοποίηση λύσεων ΤΝ και IoT σε σχέση με συστήματα μεταφορών, ενεργειακά δίκτυα και δίκτυα ύδρευσης. Ο ενεργός πολεοδομικός σχεδιασμός απαιτεί σωστή ανάλυση μεγάλου όγκου πολύπλοκων δεδομένων, των οποίων η αξιοποίηση με τη βοήθεια της ΤΝ επιτρέπει στους υπευθύνους να αποκτήσουν εμπεριστατωμένη εικόνα σχετικά με τις αστικές τάσεις, τη δυναμική του πληθυσμού και τα μοτίβα κυκλοφορίας. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα επίσης είναι υψίστης σημασίας, με την εισαγωγή τεχνολογιών για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων και τις βιώσιμες ενεργειακές λύσεις. Ολα τα παραπάνω οφείλουν να συμπληρώνονται με συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση, ώστε να έχουμε πάντα στο κέντρο και ως μέτρο μας τον άνθρωπο.