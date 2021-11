Πανελλαδικές Εξετάσεις και Ενοπλες Δυνάμεις

Kύριε διευθυντά

Εδώ και κάποια χρόνια υποστηρίζω ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος εισόδου στις παραγωγικές σχολές των ΕΕΔ (Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις). Για πολλούς και γνωστούς στους περισσότερους λόγους υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος δοκιμασμένος στο Βασιλικό Ναυτικό της M.B. και αποδεδειγμένα αποτελεσματικός με πολύ υψηλές προδιαγραφές διαδικασιών εισόδου. Το γενικό επιτελείο καθορίζει τις ετήσιες ανάγκες σε όλες τις ειδικότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ με υψηλές βαθμολογίες και να πληρούν τις προδιαγραφές σωματικών προσόντων προκειμένου να είναι ικανοί να περάσουν με επιτυχία το πρόγραμμα αθλητικών επιδόσεων σε ξηρά και θάλασσα και τις σχετικές ψυχοσωματικές δοκιμασίες, να διέλθουν επιτυχώς τη συνέντευξη ενώπιον υψηλόβαθμης επιτροπής ανωτάτων αξιωματικών, να επιζήσουν μιας σκληρής καλοκαιρινής δοκιμασίας περίπου 6 εβδομάδων πριν από την είσοδό τους στη ΣΝΔ, να φοιτήσουν επιτυχώς στη ΣΝΔ (Dartmouth – BRNC) επί 50 εβδομάδες και να διέλθουν μετά τη φοίτηση των 50 εβδ. στη ΣΝΔ μια περίοδο πρακτικής εκπαίδευσης περίπου 25 εβδομάδων σε πλοία του στόλου σαν δόκιμοι σημαιοφόροι.

Η επιβεβαίωση της επιτυχίας της ανωτέρω διαδικασίας εκτιμώ ότι είναι η περίπτωση του ναυάρχου Tony Radakin, Royal Navy, σήμερα First Sea Lord and Chief of the Naval Staff από τον Ιούνιο του 2019 και ο νέος Βρετανός ΑΓΕΕΘΑ από τον Νοέμβριο του 2021. Ο ναύαρχος Radakin εισήλθε στο Βασιλικό Ναυτικό όντας απόφοιτος Νομικής Σχολής βρετανικού πανεπιστημίου, πιστοποιημένος Barrister και ακολούθησε με μεγάλες πιθανότητες την ανωτέρω διαδικασία. Συμπερασματικά:

Δεν χρειάστηκαν Πανελλαδικές Εξετάσεις και 4 χρόνια φοίτησης σε ΣΝΔ για να γίνει ο λαμπρός αυτός αξιωματικός ένας καλός ναύτης, ένας εξαίρετος επιτελής και να καταλήξει ΑΓΕΕΘΑ έχοντας υλοποιήσει τα οράματά του.

Ενα αυστηρά ακριβοδίκαιο σύστημα και μια καλά οργανωμένη ΣΝΔ μπορεί να αποδώσει άριστους ναύτες αξιωματικούς σε λιγότερο από 2 χρόνια, αφιερώνοντας όλο τον χρόνο στη στρατιωτική και ναυτική εκπαίδευση (η ακαδημαϊκή μόρφωση είναι δεδομένη) αποφεύγοντας ταυτόχρονα πολλά εσωτερικά προβλήματα λειτουργίας.

Η περίπτωσή του είναι ένα άριστο παράδειγμα που επιβεβαιώνει την τολμηρή σύλληψη για την ελληνική πραγματικότητα, της εισαγωγής Ναυτικών Δοκίμων στη ΣΝΔ ως αποφοίτων ΑΕΙ οποιασδήποτε κατηγορίας ακαδημαϊκών σπουδών, παρακάμπτοντας Πανελλαδικές πάντα στη βάση ενός εξαιρετικά αυστηρού συστήματος αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφίων. Το παράδειγμα του Radakin μας λέει ότι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μηχανικοί οποιασδήποτε ειδικότητας του ΕΜΠ, του Παντείου Πανεπιστημίου ή των Οικονομικών Πανεπιστημίων μπορούν να γίνουν αξιωματικοί του Π.Ν., να κυβερνήσουν πολεμικά πλοία, να διοικήσουν σχηματισμούς και επιτελεία, να πετάξουν αεροσκάφη και να γίνουν άριστοι WET Officers (γέφυρας, μηχανικοί, πιλότοι αεροσκαφών και ελικοπτέρων, logisticians, ιατροί), war fighters (πεζοναύτες), αρκεί να αγαπούν πραγματικά τη θάλασσα, το Πολεμικό Ναυτικό και να θέλουν να υπηρετήσουν την πατρίδα και το έθνος με κάθε θυσία.

Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος είναι προφανή. Αποδίδονται στον στόλο και στη ναυτική υπηρεσία γενικότερα καλοί ναύτες με υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση και κυρίως αγάπη για το Π.Ν., τη θάλασσα και την πατρίδα.