Connected we stand: Ένα ψηφιακό Φεστιβάλ με 15.000 εθελοντικές δράσεις!

Τo CONNECTYOURCITY, πρόκειται να διοργανώσει για δεύτερη συνεχή χρονιά το φεστιβάλ «CONNECTEDWESTAND» από την Τρίτη 15 έως και την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, μέσα από την ομώνυμη εφαρμογή του. Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει 15.000 εθελοντικές δράσεις, προάγοντας την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα αλληλεγγύης και ενεργής συμμετοχής των νέων, την αλλαγή νοοτροπίας μέσα από απλές καθημερινές πράξεις και την ένωση των ανθρώπων ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου και ηλικίας.

Το CONNECTEDWESTAND φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πανευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος στοχεύει στην ανάδειξη του ενεργού πολίτη ως ασπίδα για την κοινωνία και τον εθελοντισμό. Παράλληλα, στόχος του είναι να διευρύνει ένα δίκτυο προβολής & προαγωγής του εθελοντικού κινήματος, με τη συμμετοχή & συνεργασία φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής και της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ». Παράλληλα, στο διάστημα 15 ημερών θα φιλοξενηθούν περισσότερες από 100 δράσεις και θα συμμετέχουν πάνω από 70 φορείς της Κοινωνίας των Πολίτων.

Οι δράσεις που θα φιλοξενηθούν μέσα από την εφαρμογή «ConnectYourCity» πρόκειται να αποτυπωθούν μέσα από τέσσερις βασικές θεματικές εθελοντισμού.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ

Συμμετέχουμε σε δράσεις υποστήριξης προσφέροντας βοήθεια σε συνανθρώπους μας. Βοηθάμε στην ενίσχυση ευάλωτων ατόμων της κοινότητας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας «Παρέμβαση στην Κοινότητα» της «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ». Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση και πρόληψη της διασποράς για την πανδημία COVID-19 συνδράμουμε στην υποστήριξη ατόμων 3ης ηλικίας και ΑμεΑ που διαβιούν σε δυσμενείς συνθήκες. Παράλληλα, μετην απόκτηση ειδών της Χριστουγεννιάτικης Συλλογής του «FabricRepublic», βοηθάμε στην στήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνου του μαστού «Άλμα Ζωής».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Συλλέγουμε είδη πρώτης ανάγκης και ρουχισμού μέσω της υπηρεσίας «Fabric Republic» και τα παρέχουμε σε ευάλωτα νοικοκυριά που χρήζουν υλικής ενίσχυσης. Ως είδη πρώτης ανάγκης θεωρούνται τυποποιημένα/μακράς διάρκειας τρόφιμα, είδη ένδυσης και κουβέρτες, είδη βρεφικής – προσωπικής φροντίδας, χαρτικά, φάρμακα φροντίδας, χαρτικά, φάρμακα κ.α.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μεριμνούμε και φροντίζουμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Παίρνουμε μέρος σε δράσεις οικολογικού σκοπού και καλλιεργούμε το αίσθημα της πράσινης ανάπτυξης. Οι δράσεις εθελοντισμού περιλαμβάνουν δενδροφυτεύσεις σε χώρους του σπιτιού, ευρηματικές δημιουργίες από οικολογικά υλικά και zerowaste προτάσεις!

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ενημερωνόμαστε και ενημερώνουμε για ζητήματα που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο, συμμετέχοντας ως ενεργοί πολίτες της Κοινωνίας των Πολιτών. Αναρτούμε ευχές και κοινωνικά μηνύματα που θα γνωστοποιηθούν σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας και γινόμαστε έμπνευση για νέους εθελοντές που θέλουν να υποστηρίξουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα, ορισμένες Χριστουγεννιάτικες Δράσεις Εθελοντισμού:

ΧΑΡΙΣΕ ΤΟ

Συλλέγουμε είδη ρουχισμού και πρώτης ανάγκης για άπορες οικογένειες και ευπαθείς ομάδες. Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση και πρόληψη της διασποράς για την πανδημία COVID-19 δημιουργούμε 7 σημεία συλλογής στο Δήμο Αθηναίων για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης. Ως είδη πρώτης ανάγκης θεωρούνται τυποποιημένα/ μακράς διάρκειας τρόφιμα, είδη ένδυσης και κουβέρτες, είδη βρεφικής – προσωπικής φροντίδας, χαρτικά, φάρμακα φροντίδας, χαρτικά, φάρμακα κ.α.

ΚΑΘΑΡΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Συμμετέχουμε στην ενέργεια έπειτα από ψηφιακό κάλεσμα και ο καθένας επιδιώκει να καθαρίσει ένα σημείο στη γειτονιά του.

SEEFORME

Βρες σημεία που αποτελούν εμπόδιο για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, φωτογράφισε τα και βοήθησέ μας να γίνει η Αθήνα μια πόλη προσβάσιμη.

ΒΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κατέγραψε τα βήματα σου σε μια καθημερινή σου μέρα και εξαργύρωσε τα σε πόντους χρυσόσκονης, εξερεύνησε την Αθήνα σου, νιώσε τη μαγεία των Χριστουγέννων και περπάτα για να υλοποιήσεις ένα καλό σκοπό, όπως να καθαρίσεις την Πλατεία της γειτονιάς σου.

GREENSANTA

Howto βίντεο με προτάσεις για οικολογικές κατασκευές και τρόπους για ethical&sustainablewayofliving.

DIYX – MAS

Χρήσιμα βίντεο για κατασκευή στολιδιών από ανακυκλωμένα υφάσματα, συνταγές κ.α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή υποστηρίζεται από IOS&Android και λειτουργεί με τα εξής απλά βήματα:

Βήμα 1ο: Κάνεις εγγραφή στο CYC App

Bήμα 2ο: Επιλέγεις την εθελοντική δράση που θες να υλοποιήσεις

Βήμα 3ο: Συλλέγεις πόντους ανταμοιβής- Παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς

Βήμα 4ο: Βοηθάς ευάλωτους συμπολίτες μας. Αποκτάς προβολή. Δημιουργείς ΡΕΚΟΡ εθελοντισμού στην Ελλάδα.

Πάρε μέρος εδώ: https://campsite.bio/cyc

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ ιδρύθηκε το 2005. Από το 2005 έως σήμερα στο επίκεντρο της Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ βρίσκεται ο άνθρωπος. Βασικοί στόχοι του φορέα αποτελούν η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων του φορέα υπολογίζεται από το 2006 έως σήμερα σε περισσότερα από 500.000 άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις υπηρεσίες του φορέα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.iasismed.eu/

Επιπλέον στο πλαίσιο των δράσεων της Α.μ.Κ.Ε ΙΑΣΙΣ λειτουργεί η υπηρεσία CONNECTYOURCITY.

Κέντρα Νέων CONNECTYOURCITY

Το δίκτυο από κέντρα νέων CONNECTYOURCITY δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες νέων ανθρώπων ηλικίας 16 έως 30 σε μία εποχή όπου η ανάγκη για στήριξη της νέας γενιάς εμφανίζεται εντονότερη από ποτέ. Το CONNECTYOURCITY στοχεύει στην κινητοποίηση των νέων και την ανάληψη ενός ενεργού ρόλου στην κοινωνία μέσω της παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αθλητικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί από νέους για νέους. Η προσέγγισή μας είναι ολιστική και επεμβαίνουμε σε κάθε κομμάτι όπου η νέα γενιά έχει ανάγκες με απώτερο στόχο την εύρεση εργασίας. Το CONNECTYOURCITY αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο με δράση σε Ελλάδα, Βέλγιο και Κύπρο. Το CONNECT YOUR CITY, μέχρι το 2019, απαριθμεί πάνω από 500 εθελοντές και 5.000 μέλη σε τρία κέντρα στην Αττική, ένα στις Βρυξέλλες και ένα στη Κύπρο. Με την ενεργή συμμετοχή των νέων, έχει υλοποιήσει 200 δράσεις με πάνω από 70.000 μοναδικούς επισκέπτες. Το έργο του έχει λάβει 3 τιμητικές διακρίσεις (ErmisAward, ΕΒΓΕ Award, CSR Event of the Year).