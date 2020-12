Η Frontstage παραμένει Νο. 1 ραδιοφωνικός όμιλος!

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας ακροαματικότητας που διεξάγουν οι εταιρίες MRB και GLOBAL LINK για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, η Frontstage παραμένει στην πρώτη θέση των ραδιοφωνικών ομίλων με 707.000 ακροατές καθημερινά και 2.039.000 ακροατές το μήνα να συντονίζονται τουλάχιστον σε έναν από τους τέσσερις σταθμούς μας.

Επιπλέον της πρωτιάς στο σύνολο του πληθυσμού, κάθε ένας από τους σταθμούς της Frontstage είναι στην 1η θέση μεταξύ των σταθμών αντίστοιχης τυπολογίας ενώ η Frontstage είναι ο No. 1 όμιλος ραδιοφώνων στις προτιμήσεις των ανδρών και των γυναικών.

Οι πρωτιές όμως δεν σταματούν εδώ. Ο Red 96.3 είναι ο No. 1 μουσικός σταθμός και ο Μελωδία 99.2 ο No. 1 σταθμός για την Ελληνική μουσική στις προτιμήσεις των ακροατών. Επίσης, ο Red 96.3 κατατάσσεται ως No. 1 μουσικός σταθμός των ανδρών και ο Μελωδία 99.2 ως No. 1 σταθμός Ελληνικής μουσικής των γυναικών.

Η Frontstage πιστή στο όραμά της για ποιοτικό ραδιόφωνο, συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ακροατών, η πλειοψηφία των οποίων επιλέγουν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της για την ψυχαγωγία τους.

Τους ευχαριστούμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες στιγμές στους ακροατές του αγαπημένου μας μέσου!