Interamerican: Στην ηγετική ομάδα των «The most sustainable companies in Greece 2020»

Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, σε διαδικτυακή εκδήλωση, ανακοινώθηκε από τον οργανισμό Quality Net Foundation (QNF) η ηγετική ομάδα των 25 «THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE 2020», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η INTERAMERICAN. Οι επιχειρήσεις που αναδεικνύονται στο τρίτο, κορυφαίο επίπεδο του Δικτύου, δηλαδή στην ομάδα των «THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES», είναι αυτές που εφαρμόζουν μια ολιστική προσέγγιση σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη λειτουργία τους, αποτελώντας πρότυπα στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Αναφερόμενος στη διάκριση ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN, δήλωσε:

«Αναγνωρίζοντας την ευθύνη μας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, ως οργανισμός με ηγετική θέση στον ασφαλιστικό κλάδο, φροντίζουμε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητά μας να υποστηρίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε δεσμευθεί στην τήρηση των Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου (UN Global Compact) και των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης του Environment Program Finance Initiative (UNEPFI) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ακολουθώντας παράλληλα τα πλέον έγκριτα σχετικά διεθνή πρότυπα. Ειδικότερα, όσον αφορά στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN SDGs), μέσα από ένα πολύπτυχο σχέδιο Εταιρικής Ευθύνης υλοποιούμε πολυετή, ολιστικά και μετρήσιμα ως προς την αποτελεσματικότητά τους προγράμματα και δράσεις, με στόχο τη δημιουργία αξίας για όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Η ευημερία που επιζητούμε, προϋποθέτει μια ενεργό και εξελισσόμενη, προσαρμοζόμενη στις επιταγές της κάθε εποχής, ασφάλιση και ο οργανισμός μας σε αυτό το θέμα είναι πρωτοπόρος στην ελληνική ασφαλιστική αγορά».

Ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας, αναφορικά με τη διάκριση της εταιρείας επεσήμανε: «Η θέση της INTERAMERICAN στην κοινότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών που έχει δημιουργήσει το Quality Net Foundation, είναι σταθερή και διακριτή, εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι σχέση που συμπληρώνει την ευρύτερη δέσμευση του οργανισμού μας για ανάληψη πρωτοβουλιών προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κεντρική ιδέα κάθε σχετικής ενέργειας. Η σύγχρονη πραγματικότητα των πολλαπλών αλληλεπιδράσεων και οι επιταχυνόμενες, συχνά απρόβλεπτες εξελίξεις έχουν διευρύνει κατά πολύ τον ορίζοντα της Εταιρικής Ευθύνης, σήμερα».

Με ειδικότερη αναφορά στη στρατηγική και τις πρακτικές υπευθυνότητας της INTERAMERICAN, το στέλεχος της εταιρείας υπογράμμισε: «Εμείς, συνδέουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών πρωτοβουλιών, κυρίως, με το επιχειρησιακό αντικείμενό μας. Η φροντίδα για την υγεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιλογών μας, όπως και η καθαρή και ασφαλής μετακίνηση. Ως διαχειριστές κινδύνων, έχουμε αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις για την υποστήριξη της πράσινης οικονομίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ακόμη, η χρηστή διακυβέρνηση, η ακεραιότητα και το μέλλον της εργασίας, μας απασχολούν ιδιαίτερα στο πλαίσιο του οργανωτικού και ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού μας. Αντιμετωπίζουμε, επίσης, έμπρακτα τις άμεσες κοινωνικές προκλήσεις, ενώ έχουμε σταθερό προσανατολισμό δράσεων για την παιδεία και τον πολιτισμό. Στην INTERAMERICAN, θέλουμε να γινόμαστε μέσα από πράξεις καλύτεροι, ώστε να συμβάλουμε με αυτόν τον τρόπο, σε έναν καλύτερο κόσμο».

Για την ανάδειξη των «THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES» αξιολογούνται οι εταιρικές επιδόσεις στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση το «Sustainability Performance Directory», έναν τεχνικό δείκτη αξιολόγησης με στόχο τη δημιουργία του Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σκοπός είναι να καταστεί ο δείκτης αυτός σημείο αναφοράς των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πολιτικές, πρωτοβουλίες, δράσεις και συστήματα τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας. Τα τρία στάδια της αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

Πρωτοβουλίες, δράσεις και προγράμματα, πάνω στους θεματικούς πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν τα τελευταία τρία χρόνια (25% της τελικής βαθμολογίας) Πολιτικές, συστήματα και διαδικασίες που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητά τους – απάντηση στα κριτήρια του «The Sustainability Code» (50% της τελικής βαθμολογίας). Δημοσιοποίηση της επίδρασης – κατά δήλωση (25% της τελικής βαθμολογίας).

Η αρχική́ αξιολόγηση πραγματοποιείται από́ την Τεχνική́ Επιτροπή́, η οποία αποτελείται από́ δυο ομάδες εμπειρογνωμόνων στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, από́ στελέχη του QNF και από́ εκπροσώπους των Ελεγκτικών Φορέων. Η τελική́ αξιολόγηση και έγκριση της κατάταξης πραγματοποιείται από́ την Ανεξάρτητη Κριτική́ Επιτροπή́, που απαρτίζεται από́ έγκριτα μέλη της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Όπως τονίζει η Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος του Quality Net Foundation, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ομάδα των «THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE» είναι τα «καλά παραδείγματα της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας», ενώ συγχρόνως είναι και οι «πρεσβευτές ενός νέου, βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης» για τη χώρα μας στο εξωτερικό.