Mini-mba in Energy Management από το Alba Graduate Business School

Πολυδιάστατη εκπαίδευση για τις τελευταίες εξελίξεις και τις πρακτικές εφαρμογές στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της ενέργειας σε συνδυασμό με ερευνητικά τεκμηριωμένη γνώση στον τομέα της διοίκησης και των επιχειρήσεων προσφέρει το mini-mba in Energy Management από το τμήμα Executive Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece το οποίο πρόκειται να υποδεχθεί την πρώτη τάξη του τον Ιανουάριο του 2021 μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Zoom.

Το πρωτοποριακό mini-mba απευθύνεται σε στελέχη του ενεργειακού κλάδου, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο ενεργειακό οικοσύστημα αλλά και σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να επιδιώξουν μια σταδιοδρομία στον κλάδο της Ενέργειας. Το mini-mba in Energy Management έχει σχεδιαστεί ώστε, μέσω της συνεργατικής, διαδραστικής μάθησης – που χαρακτηρίζει την εκπαιδευτική προσέγγιση του Alba Graduate Business School – να προσφέρει βαθιά, ολιστική κατανόηση των τάσεων, των ευκαιριών και των προκλήσεων στον κλάδο της Ενέργειας. Μέσα από την εξοικείωση με καινοτόμες θεωρίες και εφαρμοσμένες πρακτικές, οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα στιβαρό γνωστικό υπόβαθρο σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική σκοπιά του ενεργειακού κλάδου. Τόσο για να ξεκινήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Ενέργειας, όσο και για να «απογειώσουν» την ήδη υπάρχουσα σταδιοδρομία τους, οι συμμετέχοντες θα εφοδιαστούν με πολύτιμες δεξιότητες και εργαλεία, ενώ θα έχουν και εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής χρήσιμων εμπειριών μεταξύ τους.

Το Alba Executive Development δημιούργησε το πρώτο mini-mba στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Έκτοτε, έχει οργανώσει μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων mini-mbas, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περισσότερες από 800 διδακτικές ώρες, περισσότερα από 200 εξειδικευμένα courses και πάνω από 50 mini mba προγράμματα είναι ο απολογισμός αυτών των χρόνων, στη διάρκεια των οποίων περισσότερες από 25 εταιρείες και 1300 στελέχη έχουν συμμετάσχει. Το mini-mba προσφέρει μια σύγχρονη οπτική και ένα κοινό πλαίσιο γνώσεων, εργαλείων και διοικητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στον σημερινό απαιτητικό κόσμο των επιχειρήσεων. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο τα στελέχη ενορχηστρώνουν και ευθυγραμμίζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, δημιουργώντας έναν πόλο γνώσης και προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης των οργανωτικών μονάδων και συν-δημιουργούν αξία τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους Οργανισμούς τους.

Σχετικά με το νέο mini mba in Energy Management, ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος, καθηγητής Finance & Energy Economics, ESCP Business School και επισκέπτης καθηγητής στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece, Κώστας Ανδριοσόπουλος, δήλωσε: «Η παρούσα χρονική συγκυρία βρίσκει σε πλήρη μετασχηματισμό την Ενεργειακή Αγορά, με σημαντικές εξελίξεις να παρατηρούνται τόσο σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η τρέχουσα Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση δεσμεύει την ελληνική κυβέρνηση να επιτύχει τους στόχους που θέτει ο Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα και δημιουργεί πολλαπλές προκλήσεις για γρήγορη προσαρμογή των συμμετεχόντων στην αγορά. Το mini energy MBA του Alba έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία για να αντεπεξέλθουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον».

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, Kώστας Αξαρλόγλου δήλωσε: «To Αlba, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων mini mba, προσφέρει το καινοτόμο mini–mba in Energy Management για να συμβάλει στην ανάπτυξη σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της ενέργειας και να συνδράμει στην προσπάθεια των οργανισμών που αναπτύσσονται στον διαρκώς εξελισσόμενο αυτό κλάδο».