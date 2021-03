Προϊόν της Χρονιάς 2021: Οι μεγάλοι νικητές

Τα πιο καινοτόμα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εγχώριας αγοράς αναδείχθηκαν και επιβραβεύθηκαν την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του διεθνώς αναγνωρισμένου και καταξιωμένου θεσμού «Προϊόν της Χρονιάς», τον οποίο αντιπροσωπεύει από το 2018 στην Ελλάδα και την Κύπρο η Direction Βusiness Network.

Στην τρίτη διοργάνωση της νέας εποχής του θεσμού στην Ελλάδα, προϊόντα από 39 διαφορετικές κατηγορίες κατόρθωσαν να διακριθούν και θα μπορούν να φέρουν το λογότυπο «Προϊόν της Χρονιάς 2021». Λόγω των ειδικών συνθηκών που βιώνουμε, η ανακοίνωση των νικητών έγινε διαδικτυακά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα του θεσμού και συγκεκριμένα στη σελίδα του Facebook και του LinkedIn (Προϊόν της Χρονιάς), με σχετικά video να έχουν αναρτηθεί για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που διακρίθηκε.

Αναλυτικά, «Προϊόν της Χρονιάς» αναδείχθηκαν τα εξής: Ζαγόρι Sparkling με φυσικό άρωμα της Χήτος ΑΒΕΕ (Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό με Άρωμα), Natura της Παπουτσάνης (Αντισηπτικό Τζελ), Overlay Home Protection της Bolton Hellas (Απολυμαντικά Allin1), Klinex Υγρό Απολυμαντικό Ρούχων της Ελαΐς Unilever Hellas (Απολυμαντικά Ρούχων), Skip Ultimate της Ελαΐς Unilever Hellas (Απορρυπαντικά Πλυντηρίου Ρούχων), Borotalco της Bolton Hellas (Αποσμητικά Σώματος), Triflex HX1 της Miele Hellas (Ασύρματη Ηλεκτρική Σκούπα Χειρός), Aromatics της Παπουτσάνης (αφρόλουτρο), Advance Bio της Δέλτα Τρόφιμα (Βρεφικά Βιολογικά Γιαούρτια), «Του Τόπου μας» της Δέλτα Τρόφιμα (Γάλα Υψηλής Παστερίωσης), Vitaline Go Protein της Δέλτα Τρόφιμα (Γιαούρτια με Πρωτεΐνη), IQOS 3 Duo της Παπαστράτος (Εναλλακτικά Προϊόντα Καπνίσματος), Tefal Optigrill+ της Groupe Seb Hellas (Ηλεκτρική Ψηστιέρα), Vuse ePen 3 της British American Tobacco (Ηλεκτρονικό Τσιγάρο), Ζυμαρικά με Λαχανικά της Μπάρμπα Στάθης (Κατεψυγμένα Φαγητά), Χορευτή Πίτα Χρυσή Ζύμη της Μπάρμπα Στάθης (Κατεψυγμένες Πίτες), Gunrid Κουρτίνα – Φίλτρο Αέρα της IKEA HouseMarket (Κουρτίνες), The Wine Barrel της Win Gre (Κρασί σε Εναλλακτική Συσκευασία), Tefal Unlimited της Groupe Seb Hellas (Μαγειρικά Σκεύη), Syoss Oleo Intense της Henkel Hellas (Μόνιμη Βαφή Μαλλιών Χωρίς Αμμωνία), Βεργίνα Alcohol Free της Ζυθοποιίας Μακεδονίας – Θράκης (Μπίρα Χωρίς Αλκοόλ), Babycare Calming της Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής (Μωρομάντηλα), Pampers Pants της Procter & Gamble (Παιδικές Πάνες-Βρακάκια), realme 7 Pro της realme (Smartphones), Milko Protein της Δέλτα Τρόφιμα (Σοκολατούχο Πρωτεϊνούχο Ρόφημα), Complet της Δέλτα Τρόφιμα (Στραγγιστά Γιαούρτια), Φρέσκες Σαλάτες – Φρεσκοκομμένα της Μπάρμπα Στάθης (Συσκευασμένες Φρέσκες Σαλάτες), Vileda 1-2 Spray Max της FHP Hellas (Σύστημα Καθαρισμού Πατώματος), Rio Mare Τόνος Super Naturale της Bolton Hellas (Τόνος Σε Κονσέρβα), Digital Customer Onboarding της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τραπεζικές Υπηρεσίες Εγγραφής Νέων Πελατών), i-bank Pass της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τραπεζικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών), Business Banking Τουρισμός της Eurobank (Τραπεζικές Υπηρεσίες Τουρισμού), Life Τσάι της Δέλτα Τρόφιμα (Τσάι), Personal Banking της Eurobank (Υπηρεσίες Personal Banking), Life της Δέλτα Τρόφιμα (Φυσικοί Χυμοί), Φυτικά Επιδόρπια της Δέλτα Τρόφιμα (Φυτικά Επιδόρπια), Regina Planet *Save the Aegean της Ατομική Φροντίδα (Χαρτί Υγείας), Χειρουργικές Μάσκες Μέγα της Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής (Χειρουργικές Μάσκες), Amita Free της Coca-Cola 3E Hellas (Χυμοί Με Στέβια).

Δείτε αναλυτικά τους φετινούς νικητές εδώ.

Όπως κάθε χρονιά, τα προϊόντα που επέλεξαν να λάβουν μέρος στην τρίτη διοργάνωση της νέας εποχής του θεσμού, αξιολογήθηκαν από μία Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών, την οποία απάρτιζαν επαγγελματίες του κλάδου του εμπορίου, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και εμπειρογνώμονες/ειδικοί, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια της καινοτομίας. Σε συνέχεια αυτής της αξιολόγησης, η Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών κατήρτισε τον Κατάλογο Επιλαχόντων Προϊόντων (shortlist), ο οποίος περιείχε τις επικρατέστερες συμμετοχές. Τα επικρατέστερα αυτά προϊόντα στις αντίστοιχες κατηγορίες παρουσιάστηκαν στον εξειδικευμένο οργανισμό έρευνας αγοράς IRI Ελλάς και εντάχθηκαν στην πολύ μεγάλη ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.200 ατόμων στην Ελλάδα.

Ο Ευάγγελος Παπαλιός, εκδότης-διευθυντής της Direction Business Network, ανέφερε τα εξής για τη φετινή διοργάνωση: «Είναι εξαιρετικά ευχάριστο να βλέπουμε πως παρά τις δυσκολίες και τις σημαντικές προκλήσεις που έχουν προκύψει για όλους μας τους τελευταίους δώδεκα μήνες, υπάρχουν προϊόντα και υπηρεσίες που ξεχωρίζουν για την καινοτομία τους. Είναι εξαιρετικά αισιόδοξο να βλέπουμε πως υπάρχουν ακόμη επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτομία και επιλέγουν να κοιτάζουν πιο μπροστά. Επιχειρήσεις που ετοιμάζουν το έδαφος για την εποχή μετά την κρίση της πανδημίας, που όλοι ευχόμαστε πως σύντομα θα ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Επίσης, αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους μας στην Direction Business Network το γεγονός πως μέσα σε αυτό το σκληρό και δύσκολο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, η αγορά αγκάλιασε ξανά το “Προϊόν της Χρονιάς”. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια που έχουμε αναλάβει το ρόλο του διοργανωτή στην Ελλάδα, θεωρώ πως έχουμε κατορθώσει να φέρουμε το θεσμό στη θέση που θα έπρεπε να βρίσκεται και στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που υλοποιούμε με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και μεράκι και η επιτυχία του αποτυπώνεται αφενός στην άνοδο των πωλήσεων που κατέγραψαν τα προϊόντα που διακρίθηκαν τις προηγούμενες χρονιές, αφετέρου στη συνεχώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη που μας δείχνει η αγορά. Τέλος, πολύ σημαντική για εμάς είναι και η αναγνώριση της οποίας έχει τύχει η ελληνική διοργάνωση από το παγκόσμιο δίκτυο του θεσμού. Ο οργανισμός Voted Product of the Year Worldwide έχει σταθεί στο πλευρό μας σε κάθε βήμα και η συμβολή του είναι πολύτιμη για εμάς».

Το «Προϊόν της Χρονιάς» (Voted Product of the Year) είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος θεσμός βράβευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με τις διακρίσεις να προκύπτουν μετά από ψηφοφορία του καταναλωτικού κοινού. Ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1987 και πλέον διοργανώνεται σε πάνω από 45 χώρες ανά τον κόσμο, με τον ίδιο κύριο σκοπό: να αναδεικνύει τα νέα καινοτόμα προϊόντα της αγοράς και να επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που τα δημιουργούν για την επένδυση και την πίστη τους στην καινοτομία.

