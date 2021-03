Ναυτιλία: διαχείριση αλλαγών, αισιοδοξία και «γερό στομάχι»

Η Slide2Open Communications, πιστή στο ετήσιο ραντεβού της με τον κόσμο της Ναυτιλίας, πραγματοποίησε το 4ο Συνέδριο Slide2Open Shipping Finance 2021. Φέτος ετοίμασε ένα συνεδριακό show, σε έναν εντυπωσιακό τρισδιάστατο ψηφιακό χώρο, με συνδυασμό βιντεοσκοπημένων συνεντεύξεων, ομιλιών και ζωντανών συζητήσεων πάνελ μεταξύ απομακρυσμένων ομιλητών και φυσικά παρόντων σε τηλεοπτικό πλατώ συντονιστών – ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και σε όλο τον κόσμο από την Τρίτη 16 έως και την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, ώρες 16:30 – 20:30 (ΕΕΤ) και σημείωσε ρεκόρ παρακολούθησης. Τη ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου παρακολούθησαν 4.000 «μοναδικοί συμμετέχοντες» από 66 διαφορετικές χώρες.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κος Γιάννης Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της ναυτιλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές οικονομίες και αναγνώρισε ότι η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τις αδυναμίες στο σύστημα διακυβέρνησης και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Ορισμένοι τομείς της γαλάζιας οικονομίας αποδείχθηκαν ισχυροί και κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας: οι θαλάσσιες μεταφορές και οι εργασίες λιμένος δεν έπαυσαν να πραγματοποιούνται και διασφάλισαν την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Υπουργική Διακήρυξη για την Γαλάζια Οικονομία διαπιστώνει τους τομείς προτεραιότητας για τα κράτη της Μεσογείου. Στη χώρα μας, η νέα εθνική στρατηγική ενσωματώνει τη ναυτιλιακή και νησιωτική πολιτική: «νησιωτικότητα, θαλάσσια οικονομία και γαλάζια ανάπτυξη». Προς το σκοπό αυτό, εισάγονται τρία χρηματοδοτικά εργαλεία, και οι σχετικές πρωτοβουλίες προωθούνται σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και Ιδρύματα.

Ο Πρεσβευτής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στην Ελλάδα και Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου κος Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης τόνισε ότι οι βασικές αρχές, η προσαρμοστικότητα, η τεχνολογία και οι άνθρωποι της ναυτιλίας είναι που κατάφεραν να κινήσουν τον κόσμο και στη διάρκεια της πανδημίας. Μεγάλο μειονέκτημα αυτό το διάστημα ήταν η αδυναμία επαναπατρισμού των πληρωμάτων.

Απαιτείται διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους και μελέτες επιπτώσεων προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Η τεχνολογία συνέβαλε ποικιλλοτρόπως τη χρονιά που πέρασε, το ίδιο και η εκπαίδευση, αλλά οι άνθρωποι είναι που κάνουν τη διαφορά. Αναφέρθηκε στη σημασία της ψηφιοποίησης, της διαχείρισης των δεδομένων, της αποφυγής αναποτελεσματικότητας, στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και έκλεισε λέγοντας ότι, από αυτή την άποψη, η πανδημία επιτάχυνε την αλλαγή.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. της BIMCO Δρ Sadan Kaptanoglu, στη συνέντευξή της στην κα Κατερίνα Σταθοπούλου (Eκτελεστική Διευθύντρια Investments & Finance και Governor του International Propeller Club Port of Piraeus) αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ναυτιλία δεν σταμάτησε στη διάρκεια της πανδημίας, εφοδιάζοντας όλον τον κόσμο. Οι αλλαγές των πληρωμάτων και ο επαναπατρισμός των ναυτικών ήταν το μεγάλο αγκάθι στη διαδικασία. Η BIMCO αντέδρασε αμέσως με την εισαγωγή ειδικής ρήτρας. Η απαλλαγή από τη χρήση ορυκτών καυσίμων αποτελεί πρόκληση, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες. Τέλος αναφέρθηκε στην πειρατεία, η οποία θα καταπολεμηθεί μόνο με συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων και στο ενημερωτικό βίντεο της BIMCO για τη ναυτιλία με τίτλο “Ships make the world go”.

Στη συνέντευξή του στον Πρόεδρο του Συνεδρίου και Ιδρυτή της Second Wind & Partners κο Άγγελο Ρούπα Πανταλέων, ο κος Νικόλαος Παπαλιός της Vantage Shipping Lines δήλωσε ότι μια μικρή ή μεσαία ναυτιλιακή επιχείρηση ωφελείται από την άμεση λήψη αποφάσεων, τις προσωπικές σχέσεις και την ευελιξία που της επιτρέπει να προσφέρει πιο «προσωποποιημένες» υπηρεσίες. Ο ίδιος, εφοπλιστής 5ης γενιάς, εξήγησε ότι οι βασικές αρχές παραμένουν ίδιες και ότι οι νέοι κανονισμοί και η τεχνολογία δεν μπορούν να αλλάξουν τις θεμελιώδεις αρχές της ναυτιλίας.

Στο δεύτερο πανελ της ημέρας, οι Δρ. Κωνσταντίνος Γαλάνης (Διευθυντής της Dido Shipping Co, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ανακύκλωσης Πλοίων και Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΜΙΤ), Δρ Ηρακλής Λαζάκης (Reader, Associate HoD Recruitment & Internationalisation, Department of Naval Architecture, Ocean & Marine Engineering, University of Strathclyde) και κος Σπυρίδων Ταράσης (Γενικός Διευθυντής, Olympic Vision Maritime, Αντιπρόεδρος INTERCARGO) απάντησαν στα ερωτήματα που έθεσε ο Δρ Γιώργος Βαγγελας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου). Η ναυτιλία έχει ανάγκη από ανθρώπους ευέλικτους και αποτελεσματικούς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν περισσότερο θεωρητική γνώση και η τεχνολογία αποτελεί εργαλείο που πρέπει να το χειριστούμε αποτελεσματικά. Τα στελέχη πρέπει να έχουν και πρακτικές γνώσεις, να είναι καλοί διαπραγματευτές και σε θέση να προάγουν το ομαδικό πνεύμα. Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρχουν επαφές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη ναυτιλία, έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της. Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό στοιχείο της ναυτιλίας είναι οι άνθρωποι της και είναι σημαντικό οι άνθρωποι της ναυτιλίας να λάβουν πρακτική κατάρτιση στον χώρο.

Η κα Κατερίνα Σταθοπούλου συνομίλησε με τον κο Νικόλαο Φραγκίστα, CEO της Franco Compania Naviera, τον κο Μιχαήλ Κοκκίνη, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Golden Destiny Group, τον κο Γεώργιο Μακρυμίχαλο, Πρόεδρο της Empros Lines Shipping Company Sp. και τον κο Γιάννη Πλατσιδάκη, Επίτιμο Πρόεδρο της INTERCARGO. Η ναυτιλία πέρασε μέσα από όλες τις κρίσεις του προηγούμενου αιώνα, βλέποντας κάποιες από αυτές ως ευκαιρία ανάπτυξης. Υπήρξαν αλλαγές στη χρηματοδότηση, με την απομάκρυνση των τραπεζών και των προσωπικών σχέσεων με τους εφοπλιστές, η παγκοσμιοποίηση και η είσοδος της Κίνας επίσης πυροδότησαν αλλαγές, οι αγορές κεφαλαίων άλλαξαν, αλλά η ναυτιλιακή κουλτούρα, το «τσαγανό» και η προσαρμοστικότητα είναι αυτά που κράτησαν τη βιομηχανία ισχυρή.

Η κα Δανάη Μπεζαντάκου, CEO, Navigator Shipping Consultants και Γενική Γραμματέας του International Propeller Club Port of Piraeus, συνομίλησε με τον κο Γιώργο Αλεξανδράτο, Γενικό Διευθυντή της Apollonia Lines και Αντιπρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, τον κο Δημήτριο Φαφαλιό, Πρόεδρο της Fafalios Shipping και Πρόεδρο της INTERCARGO, τον κο Κωστή Φραγκούλη, CEO της Franman και Πρόεδρο του International Propeller Club Port of Piraeus, τον κο Αλέξανδρο K. Χατζηπατέρα, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Dorian LPG LLC, την κα Σεμίραμη Παληού Πρόεδρο της HELMEPA και Chief Executive Officer της Diana Shipping Inc. και την κα Ελένη Παπαχρονοπούλου, Πρόεδρο της HEMEXPO και Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της EPE A.E. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες ανανέωσης του στόλου, σε συνεργασία με την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και δόθηκε έμφαση στη σημασία της συνεργασίας. Η δημιουργία και επιτυχία ναυτιλιακού cluster εξαρτάται από τις συνέργειες μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Η πανδημία είχε επιπτώσεις στους ναύλους, αλλά η ναυτιλία ξέρει να διαχειρίζεται τις αλλαγές. Μεγάλο πρόβλημα ήταν το θέμα της αλλαγής των πληρωμάτων, κάτι που πλέον πρέπει να επιλυθεί σε πολύ υψηλό πολιτικό επίπεδο – σήμερα 750 εταιρείες έχουν υπογράψει τη Διακήρυξη Ποσειδών (Neptune Declaration). Οι συμμετέχοντες εξήραν τη σημασία της εκπαίδευσης, μίλησαν για τη χρήση ελληνικού εξοπλισμού που είναι διεθνώς ανταγωνιστικός και παράγεται με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας και έκλεισαν δηλώνοντας αισιόδοξοι για το μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, ο Πρόεδρος του Inmarsat Maritime, κος Ronald Spithout εξήρε τη σπουδαιότητα του πληρώματος και τόνισε ότι υπάρχει υστέρηση στις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη νοητική, φυσική και κοινωνική ευημερία του προσωπικού, ιδίως όταν είναι πιο προσωποποιημένη. Η πανδημία έφερε την πληροφορική στο επίκεντρο των εξελίξεων στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ενώ η ψηφιοποίηση ξεπερνά τα όρια των επιχειρήσεων και επεκτείνεται σε όλη τη ναυτιλία. Η ασφάλεια, η έξυπνη χρήση της τεχνολογίας, η επίγνωση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν ένα συμφέρον και το επιδιώκουν αποτελούν ζητήματα που χρήζουν προσοχής.

Η κα Κατερίνα Ραπτάκη, ειδικός ψηφιακού μετασχηματισμού, κυβερνοασφάλειας και ψηφιακής διακυβέρνησης της Navios Group of Companies και μέλος Δ.Σ. της A.M.M.I.T.E.C., συζήτησε με την κα Ευτυχία Μπενάκη, ICT Manager/CySO της Minerva Marine Inc., τον Σύμβουλο Πληροφορικής κο Γιώργο Μπονίκο, τον ΙΤ Manager της Compania Naviera Horamar κο Juan Manuel Puertas, τον κο Rohald Spithout και την ICT Manager της Unisea Shipping Ltd Δρ Άννα Βαζιντάρη για το πώς επηρέασε η χρήση της τεχνολογίας τις εργασίες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες στο πάνελ συμφώνησαν πως οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες ήταν αρκετά έτοιμες και ότι αν η πανδημία είχε συμβεί πριν από 15 χρόνια θα ήταν πραγματική καταστροφή. Πλέον σημαντικές εργασίες γίνονται εξ αποστάσεως (από επιθεωρήσεις μέχρι επίλυση προβλημάτων) ενώ οι μηχανές δεν θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, απλώς θα αναλάβουν ορισμένες εργασίες. Σημαντική διαπίστωση είναι ότι τα τμήματα πληροφορικής έρχονται πλέον στο κέντρο της λειτουργίας και στρατηγικής ανάπτυξης των ναυτιλιακών εταιρειών.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου κος Άγγελος Ρούπας Πανταλέων συνομίλησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Επικεφαλής Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης του Ομίλου CIT κο Evan Cohen, τον Διευθυντή Επικεφαλής Διεθνούς Ναυτιλίας της M.M. Warburg & CO κο Christian L. Speer και την Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς κα Ελένη Βρεττού για τα διλήμματα που αντιμετωπίζει ένας υπεύθυνος χορήγησης πιστώσεων στη ναυτιλία. Ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο, οι νέοι κανονισμοί μπορεί να δημιουργούν δυσχέρειες και καθυστερήσεις, ενδεχομένως να αφαιρούν την χαρά του επαγγέλματος, αλλά ο σημερινός κόσμος είναι πιο ασφαλής. Η αντικυκλική χορήγηση δανείων αποτελεί πάντα δύσκολο θέμα, οι προσωπικές επαφές εξακολουθούν να είναι σημαντικές, αλλά όχι όσο τα οικονομικά στοιχεία, ενώ υπάρχουν αξιόλογοι υποψήφιοι που μπορούν να ενταχθούν στο χώρο και με τον καιρό να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία.

Στη συνέντευξή του στον κο Κωνσταντίνο Ιωάννου, μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας και SAU Ναυτιλίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Queensway Navigation Co. Ltd κος Βασίλειος Τερζής ανέφερε ότι οι ελληνικές τράπεζες επενδύουν στην ελληνική ναυτιλία, κυρίως όμως στις μεγάλες εταιρείες – είναι μάλλον δύσκολο για τις μικρομεσαίες ναυτιλιακές εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια. Τα επενδυτικά ταμεία δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις μικρότερες εταιρείες, καθώς βρίσκουν περισσότερη ασφάλεια στις μεγαλύτερες. Οι μικρές, οικογενειακές ναυτιλιακές εταιρείες χρειάζονται εξειδικευμένα δάνεια και οι τράπεζες αξίζει να πάρουν το ρίσκο.

Στο καταληκτικό πάνελ της δεύτερης ημέρας, ο κος Άγγελος Ρούπας Πανταλέων συνομίλησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Goldenport Group κο Ιωάννη Δραγνή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Phoenix Shipping & Trading κο Γιώργο Γουρδομιχάλη, τον Principal του Ομίλου Interunity κο Γιώργο Μάγκο και τον Principal της Common Progress Co. Na Ltd κο Βασίλη Παπαγιαννόπουλο για το χθες και το αύριο της ναυτιλίας.

Οι βασικές αρχές παραμένουν σταθερές: γρήγορες αποφάσεις, συχνά με ανεπαρκείς πληροφορίες, σαφής ηγεσία, γνώση του αντικειμένου, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, υπομονή και πάθος. Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν την κοινωνική ευθύνη να τηρούν τα πλοία ασφαλή και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς.

Η ποιότητα είναι πιο σημαντική από το μέγεθος: στο τμήμα των λειτουργιών και των τεχνικών θεμάτων, αυτό που παίζει ρόλο είναι πόσο καλός είναι κανείς στη δουλειά του, αλλά όταν πρόκειται για χρηματοδότηση το μέγεθος της εταιρείας είναι σημαντικός παράγοντας. Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας του χρόνου, μίλησαν για τη διαφορετική εξέλιξη των επιμέρους τμημάτων της αγοράς και επανέλαβαν ότι η ναυτιλία χρειάζεται γερό στομάχι, καλούς συνεργάτες και ισχυρές σχέσεις.

Στη συνέντευξή του στην κα Τζίνα Παναγιώτου, Ιδρυτή της Oceans Arena & του It’s ALL about Shipping, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS) και Εκτελεστικός Πρόεδρος της ENESEL PTE. Ltd κος Esben Poulsson τόνισε ότι η ναυτιλία αποτελεί βασικό οικονομικό κλάδο, αφού αναλαμβάνει τη μεταφορά του 90% του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου και επεσήμανε το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις αλλαγές των πληρωμάτων και τις θεσμικές ενέργειες που έγιναν διεθνώς για την επίλυσή του. Ως προς το μέλλον της ναυτιλίας, εκτός από τις αμιγώς ναυτιλιακές δραστηριότητες, η τεχνολογική και περιβαλλοντική επίδοση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων αποτελούν πλέον σημαντικές παραμέτρους.

Η κα Κατερίνα Σταθοπούλου συνομίλησε με τον κο Christopher Conway, Managing Director, Global Head of Shipping & Offshore Export & Agency Finance της CITI, τον κο Ανδρέα Χρυσοστόμου, CEO της Marine Fields, τον κο Σταύρο Γυφτάκη, Οικονομικό Διευθυντή της Seanergy Maritime Holdings Corp., τον κο Marc Hari, Εκτελεστικό Διευθυντή, Shipping Finance &ECA της Macquarie Bank, την κα Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου, Partner της Watson, Farley & Williams, την κα Κορίννα Ταπακτσόγλου, Οικονομική Διευθύντρια της Pioneer Marine και τον κο Χρήστο Τσάκωνα, Global Head of Shipping της DNB Bank για τις αλλαγές που φέρνει το νέο κανονιστικό πλαίσιο στη ναυτιλία. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ναυτιλιακές εταιρείες προσαρμόστηκαν γρήγορα, αλλά το ρυθμιστικό πλαίσιο μεταβάλλεται διαρκώς. Η συμμόρφωση προς τους νέους κανονισμούς σταδιακά αποκτά σπουδαιότερο ρόλο και στο θέμα της χρηματοδότησης, καθώς οι δανειστές θέλουν να γνωρίζουν την περιβαλλοντική επίδοση του πλοίου, καθώς αυτή επηρεάζει την αξία του στην αγορά. Άλλωστε και οι ναυλωτές θέλουν να ναυλώνουν πλοία που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι συμμετέχοντες στο πάνελ έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία, στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, στη διαφάνεια και τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, ενώ συμφώνησαν ότι τα συστήματα ΑΙS θα πρέπει να ρυθμίζονται από τη σημαία, που αποτελεί την αρμόζουσα ρυθμιστική αρχή.

Στο επόμενο πάνελ, ο Πρόεδρος του Συνεδρίου κος Άγγελος Ρούπας Πανταλέων ρώτησε τον κο Στέφανο Φράγκο, ανώτερο εκπρόσωπο της Yieldstreet Marine Inc., τον κο Martin Hugger, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Meerbaum Capital Solutions και τον κο Βασίλη Θεοφανόπουλο, ανώτερο διευθυντή, επικεφαλής πιστώσεων (Ελλάδα & Κύπρος) της Mount Street Group εάν η υπερρύθμιση στις τράπεζες αποτελεί «δώρο» για τις εναλλακτικές μορφές ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν, καθώς η υπερρύθμιση έχει δημιουργήσει ένα κενό στο οποίο μπορούν να εισέλθουν νέοι «παίκτες». Οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης είναι πιο ευέλικτες και δεν απορρίπτουν τους μικρούς πελάτες. Για άλλη μια φορά δεν υπήρξε συμφωνία για το αν μια εταιρεία χορηγεί πιστώσεις βάσει του ονόματος του δανειζομένου, αλλά όλοι συμφώνησαν ότι ο χαρακτήρας του πελάτη και η ποιότητα του πλοίου παίζουν σημαντικό ρόλο. Ο αντικυκλικός δανεισμός είναι ζήτημα, αλλά αυτή είναι η πλειονότητα των περιπτώσεων. Η κατανομή του κινδύνου είναι σημαντική, όπως και το να βρίσκουν οι επαγγελματίες την καλύτερη χρηματοδοτική λύση για κάθε περίπτωση.

Η νευροψυχολόγος, executive trainer και ιδρυτής της Self Balance κα Ελισάβετ Κάλμπαρη συνομίλησε με τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και ICT της Prime Tanker & Gas Management κο Τηλέμαχο Πουλή, τον Ανώτερο Αντιπρόεδρο Global Sales της Qatar Airways κο Matt Raos και την Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Euronav Ship Management κα Μαρία Ράπτη για τις δεξιότητες που απαιτούνται στον χώρο της ναυτιλίας και πώς μπορούν οι εταιρείες να συνεργαστούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα συνεισφέρουν στο έργο των εργαζομένων στη ναυτιλία. Σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της ναυτιλίας είναι η διαφορετικότητα: διαφορετικές εθνικότητες, θρησκείες, αρχές. Η ηγεσία είναι μια από τις σημαντικότερες ήπιες δεξιότητες, όπως και το ομαδικό πνεύμα, ενώ η σωστή επικοινωνία αποτελεί τον κοινό παρανομαστή σε κάθε επιτυχημένη προσπάθεια. Mίλησαν ακόμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αλλαγής των πληρωμάτων και τα μέτρα που έλαβε η Qatar τη χρονιά που πέρασε – μια καθόλου φυσιολογική χρονιά.

Η κα Ειρήνη Νοτιά, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Ιδρυτής της Prime’s Buncersplus Services και Governor του International Propeller Club Port of Piraeus και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Petrospot κος Llewellyn Bankes–Hughes συνομίλησαν με τον κο Kieran Michael Brown, Διευθυντή Πιστώσεων του Ομίλου Island Oil (Holding) Ltd, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Atradius κο Μάκη Τζέη, τον Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Sekavin Bunkering Stations κο Σήφη Βαρδινογιάννη και τον Bunker Buyer/Operator της Tsakos Columbia Shipmanagement Ltd κο Σταμάτη Ξωχάκη για τα καύσιμα της ναυτιλίας (bunkering). Το bunkering μπορεί να φαίνεται απλή διαδικασία, αλλά στην ουσία είναι πολύ περίπλοκη και απαιτεί πολλές πληροφορίες και σωστό συγχρονισμό. Για τους ασφαλιστές πιστώσεων, το ότι είναι δύσκολος κλάδος είναι γνωστό και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να «δαιμονοποιείται». Σημαντικό στοιχείο είναι και ότι οι τιμές διαφέρουν, από τη στιγμή που αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Μεγάλο ρόλο παίζει η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη.

Τέλος, μέσω της επικοινωνίας γίνεται πιο κατανοητή η θέση του καθενός εκ των παικτών και αυτό επιτρέπει τη λήψη καλύτερων αποφάσεων.

Τέλος, στη συνέντευξή του στην κα Κατερίνα Σταθοπούλου, ο CEO και Διευθυντής Δ.Σ. της Star Bulk κος Πέτρος Παππάς αναφέρθηκε στα βασικά οικονομικά μεγέθη της ναυτιλίας, την προσφορά και τη ζήτηση, μίλησε για τους νέους κανονισμούς του ΙΜΟ και εξήγησε ότι, από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος, δεν είναι σώφρον να προχωρήσουμε σε νέες παραγγελίες. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, σημείωσε ότι οι τράπεζες προτιμούν να χρηματοδοτούν μεγάλες επιχειρήσεις με εταιρική δομή, ενώ το leasing είναι πιο ανοικτό για μικρές επιχειρήσεις και τα funds προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, είναι ανοικτά στις μικρές εταιρείες και πιο πρόθυμα να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά με υψηλότερο κόστος.

Όπως κάθε χρόνο, ο κος Γιώργος Τσαβλίρης της Tsavliris Salvage Group τήρησε την παράδοση και έκλεισε το Συνέδριο. Ο κος Τσαβλίρης επανέλαβε τα λόγια του Δημήτρη Φαφαλιού «Η ναυτιλία είναι η διαχείριση της αλλαγής», αναφέρθηκε στη Διακήρυξη Ποσειδών και στην ανάγκη άσκησης πίεσης προς τις κυβερνήσεις, εξήρε το έργο των ναυτικών και τόνισε ότι αποτελούν προτεραιότητα για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε μια διαδρομή, όχι προορισμό, όπου η ναυτιλία κινεί τον κόσμο όλο.