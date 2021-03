Athens Science Virtual Festival 2021: Η εποχή των ηρώων

Το Athens Science Festival…στην τελική του ευθεία! Από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου 2021 το μεγαλύτερο φεστιβάλ επιστήμης επιστρέφει σε «ζωντανή μετάδοση» από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να παρουσιάσει στους διαδικτυακούς του επισκέπτες συναρπαστικές live ομιλίες, εντυπωσιακά πειράματα, Celebrity Science, τον τελικό STEM STARS GREECE, προβολές βραβευμένων ντοκιμαντέρ και πολλές ακόμα καινοτόμες ψηφιακές εκδηλώσεις γιαμικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ, διακεκριμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο θα θέσουν πρωτότυπα ερωτήματα αναφορικά με την επιστήμη, την τέχνη και την πρόοδο της τεχνολογίας. Ανάμεσά τους:

O διεθνώς αναγνωρισμένος καθηγητής και πρωτοπόρος στον τομέα της πράσινης χημείας, Sir Martyn Poliakoff, σε μια συναρπαστική συζήτηση με τίτλο «Γυρίζοντας τον Περιοδικό Πίνακα ανάποδα!» θα μας μιλήσει για τη δυνατότητα «γέννησης» ιδεών μέσα από μια νέα και ανατρεπτική οπτική. Τη συζήτηση θα συντονίσουν ο Στράτος Ασημέλλης και η Έλενα Βενάρδου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ και BAFTA Βρετανίδα σκηνοθέτιδα, παραγωγός και κινηματογραφίστρια Elena Andreicheva θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο τα ντοκιμαντέρ καθιστούν την επιστήμη και την τεχνολογία πιο κατανοητές και ελκυστικές στο ευρύ κοινό. Μαζί της θα συνομιλήσει ο Θανάσης Τρομπούκης.

Εκτός από συζητήσεις με καταξιωμένους ομιλητές, το πρόγραμμα του Athens Science Festival περιλαμβάνει μοναδικά events όπως:

To Celebrity Science που επιστρέφει με δύο ξεχωριστά επεισόδια: στο πρώτο οι γνωστοί YouTubers LegitGamingGr, Μικρή Ολλανδέζα, Smart Chemistry και Καθημερινή Φυσική μας μαθαίνουν για το μέγεθος των ατόμων, τα συστατικά του σύμπαντος, την ονοματοδοσία των χημικών στοιχείων, τα κβαντικά φαινόμενα και για πολλά άλλα, σε ένα επικό “YouTuber’sBattle!”. Στο δεύτερο, ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος θα υποδεχτεί τον Ολυμπιονίκη στο άθλημα των κρίκων Λευτέρη Πετρούνια και τον φαρμακοποιό και YouTuber Θεμιστοκλή Τσίτσο, οι οποίοι θα μιλήσουν για τις αλήθειες και τους μύθους των φαρμάκων. To Celebrity Science με τη συμμετοχή του Έλληνα Ολυμπιονίκη γίνεται με την υποστήριξη Mikroi Iroes by Stoiximan.

Τον μεγάλο τελικό του πανελλήνιου διαγωνισμού STEM STARS GREECE που υποστηρίζει, αναδεικνύει και επιβραβεύει μαθητές με ιδιαίτερη κλίση και ταλέντο στις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική ή τα μαθηματικά. Συντονιστείτε για να μάθετε ποιες δύο ομάδες θα εκπροσωπήσουν, για πρώτη φορά, την Ελλάδα στον μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό STEM, το Virtual International Science and Engineering Fair. Τον διαγωνισμό STEM STARS GREECE διοργανώνει η SciCo με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ASF21 διοργανώνονται πολλά εργαστήρια και πειράματα για παιδιά. Το «Κυνήγι του χαμένου θησαυρού», τα «Μικροσκοπικά τερατάκια», το «Περί…τυλίγματος», το «Μαθαίνω για το ασφαλές διαδίκτυο», και «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο σχολείο» είναι μερικές μόνο από τις απίθανες δράσεις που είναι αφιερωμένες στους μικρούς μας φίλους.

Η ομάδα IMAGINARY θα διεξάγει δύο εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης για παιδιά ηλικίας 13-17 ετών και για ενήλικες στα γερμανικά. Μέσω των εργαστηρίων η ομάδα αναπτύσσει και προωθεί διαδραστικά εκθέματα πάνω στα σύγχρονα μαθηματικά. Τα εργαστήρια διεξάγονται σε συνδιοργάνωση με τα Goethe-Institut της Ελλάδας.

Το κοινό του Athens Science Festival θα έχει επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει βραβευμένες ταινίες ντοκιμαντέρ: Το“Magion – the story of a satellite” της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχικής Δημοκρατίας που αναδείχθηκε νικήτρια του Academia Film Olomouc και το “Perek’s telescope”, η καλύτερη τσεχική και σλοβακική επιστημονική ταινία ντοκιμαντέρ, είναι δύο από αυτές. Οι συγκεκριμένες προβολές γίνονται με την υποστηριξη του Τσέχικου Κέντρου Αθήνας.

Επιπλέον, μεγάλα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, όπως το ΙΤΕ, το ΕΚΕΤΑ, το ΕΚ Αθηνά και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», θα προβάλλουν μοναδικά στιγμιότυπα των καινοτόμων επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνών τους.

Ένα πλούσιο, καινοτόμο και εντυπωσιακό τριήμερο επιστήμης περιμένει να κατακτήσει για άλλη μία χρονιά το κοινό του Athens Science Virtual Festival 2021. Εξερευνήστε το και απολαύστε το, με ένα κλικ!

*Το Athens Science Festival 2021 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία-SciCo, το British Council και την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Το φεστιβάλ διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Πληροφορίες:

Πότε: Σάββατο 27 έως Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Συμμετοχή: Εισιτήρια από 5€ & Δωρεάν παράλληλες δράσεις

Εισιτήρια:

Πρωινή (10.00-14.00): 10€

Απογευματινή (16.00-20.00): 10€

Βραδινή (20.30-22.30): 5€

Ημερήσιο εισιτήριο: 15€

Τριήμερο εισιτήριο: 25€

Προπώληση: Viva.gr

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-science-festival.gr

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, 11854 – Γκάζι

213 0109300

www.athens-technopolis.gr

[email protected]