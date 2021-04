Υποτροφίες για την Υποστήριξη Οικογενειακών Επιχειρήσεων από το Alba Graduate Business School

To κέντρο επιχειρηματικότητας AHEAD του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά τις μικρές και μεσαίες ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις προσφέροντας δύο υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματά του για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των οικογενειακών επιχειρήσεων για την ελληνική οικονομία, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διάδοχοι των επιχειρήσεων όσον αφορά την εφαρμογή νέων καινοτόμων πρακτικών, το Alba Graduate Business School προσφέρει για έκτη χρονιά τις υποτροφίες Next Generation Family Business Scholarships. Οι υποτροφίες αυτές αποτελούν έμπρακτη προσπάθεια για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των οικογενειακών επιχειρήσεων και της επιτυχημένης διαδοχής σε αυτές.

Κάθε υποτροφία Next Generation Family Business Scholarship απευθύνεται σε μέλη οικογενειών που αντιπροσωπεύουν την επόμενη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης, με στόχο να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για τις ηγετικές θέσεις που θα κληθούν να καλύψουν στο άμεσο μέλλον. Γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που καλύπτουν πολλά από τα κρίσιμα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις σήμερα, όπως ο στρατηγικός επαναπροσδιορισμός, η επέκταση σε νέες αγορές, η διαχείριση της καινοτομίας, οι διαπραγματεύσεις, η διαχείριση ρίσκου και τα χρηματοοικονομικά.

Για πρώτη χρονιά, οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι υπότροφοι θα αξιολογηθούν από επιτροπή που αποτελείται από μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων τα οποία έχουν αναλάβει ηγετικούς ρόλους στις επιχειρήσεις τους. Η επιτροπή αποτελείται από τον Ευάγγελο Αργυρόπουλο, Αντιπρόεδρο Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, τον Πάρη Κυριακόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ, την Ελένη Πολυχρονοπούλου, Αντιπρόεδρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ και την Πένυ Τσαούτου, Διευθύνουσα Σύμβουλο ΕΨΑ ΑΕ.

Στο Alba Graduate Business School έχει φοιτήσει, από την ίδρυσή του το 1992, σημαντικός αριθμός εκπροσώπων ελληνικών και ξένων οικογενειακών επιχειρήσεων σε διάφορα προγράμματα, όπως για παράδειγμα τα The Alba MBA, MSc in International Business and Management, MSc in Entrepreneurship, MSc in Shipping Management, MSc in Tourism Management και MSc in Marketing. Μέσα από τα ακαδημαϊκά προγράμματα που παρακολούθησαν είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με στελέχη άλλων επιχειρήσεων στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών, να λάβουν απαραίτητες γνώσεις για τη διοίκηση της επιχείρησής τους και να διευρύνουν το δίκτυό τους. Οι μόνιμοι καθηγητές του Alba και οι επισκέπτες καθηγητές από κορυφαία διεθνή business schools διδάσκουν μέσα από μελέτες περιπτώσεων και σύγχρονες ακαδημαϊκές έρευνες.

Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των αιτήσεων της υποτροφίας είναι η 31 Μαΐου 2021. H αίτηση και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον σύνδεσμο www.alba.acg.edu/fambiz. Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρονται από το Alba τόσο σε επίπεδο ΜΒΑ, όσο και MSc βρίσκονται εδώ: http://www.alba.acg.edu/Academic.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αλέξη Κομσέλη, Διευθυντή του Alba Hub for Entrepreneurship and Development, στο email [email protected] και στο τηλέφωνο 2108964531.