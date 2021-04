World Class Cocktail Festival Home Edition

Tο World Class Fine Drinking Cocktail Festival, ο θεσμός που μέσα από επτά pop-up events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανέδειξε και καθιέρωσε την κουλτούρα του καλού ποτού επιστρέφει αυτή τη φορά με μια διαφορετική Home Edition εκδοχή, για ξεχωριστές fine drinking εμπειρίες στο σπίτι μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού!

Από τη Δευτέρα 19 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 3 Μαΐου, 41 bars σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα σε συνεργασία με τη Wolt ακολουθούν την παγκόσμια τάση στον χώρο του ποτού και αναδεικνύουν κλασικές προτάσεις σερβιρισμάτων με μια φρέσκια ματιά, για τους λάτρεις των διαχρονικών cocktail, των ωραίων bar και όχι μόνο.

Μέσα από τη δημοφιλή εφαρμογή, επιλέξτε το αγαπημένο σας bar που συμμετέχει στο World Class Fine Drinking Cocktail Festival Home Edition, και στην προνομιακή τιμή των 10€ μπορείτε να απολαύσετε δύο cocktails της αρεσκείας σας από τις ειδικά σχεδιασμένες προτάσεις που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για αυτή τη fine drinking εμπειρία.

Ανακαλύψτε τα 41 συμμετέχοντα bars, απολαύστε σύγχρονες προτάσεις κλασικών σερβιρισμάτων και μοντέρνες διασκευές τους, όπως τα Johnnie Walker Highball, Don Julio Paloma, Tanqueray No. TEN Negroni, Cardhu 12 yrs Old Fashioned, Zacapa Colada, Cîroc Cosmopolitan, Ketel One Espresso Martini και πολλά άλλα, και ζήστε τη δική σας fine drinking εμπειρία στο μπαλκόνι παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, μόνο με μερικά tap στο κινητό σας!

Συμμετέχοντα bars:

Αθήνα: Alio, Baratin, Barro Negro, Bookali, Braziliana, Cava Nektar, Cibo, Elefantas, Escoba, Frater & Sorror, Frau, Garazaki, Geppeto, Juan Rodriguez, Kika, Milk Bar, Moving Spirits, Noah, Spoiled, The Cocktailtors, TYCO Σύνταγμα, TYCO Χαλάνδρι, Wall Street, Warehouse, Λεύκες on the Side

Θεσσαλονίκη: Bonbonela, Caravan B&B, El Burrito, Gorillas, Le Coq Tail Mix Bar, Mahalo, Mandril, Oval, Pepper, The Bar Lab, Three Pieces, 21 bar & kitchen

Λάρισα: Flask, Just Wine Bar

Πάτρα: Abbey Kitchen Bar, Distinto

#WorldClassGreece #FineDrinkingAtHome #truespirit