Ετήσιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Toastmasters District 109

Ο Toastmasters International (www.toastmasters.org) είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που δίνει τη δυνατότητα στα Μέλη του να γίνουν πιο αποτελεσματικά στην επικοινωνία και να καλλιεργήσουν δεξιότητες ηγεσίας. Σήμερα, ο οργανισμός ξεπερνά τα 364.000 Μέλη σε περισσότερα από 16.200 Oμίλους σε 145 χώρες. Από το 1924, o οργανισμός Toastmasters International έχει συμβάλει καθοριστικά, ώστε τα Μέλη του μέσα από τους Ομίλους Toastmasters ανά τον κόσμο να εξασκηθούν στην ρητορική και να δημιουργήσουν σύγχρονους επικοινωνιακούς ομιλητές με ηγετικές ικανότητες.

Η περιοχή District 109 των Toastmasters, όπου ανήκει και η χώρα μας, αποτελείται από 101 Ομίλους σε Άγιο Μαρίνο, Αυστρία, Βουλγαρία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Λιχτενστάιν, Β. Μακεδονία, και στην Πόλη του Βατικανού.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου ToastmastersDistrict 109 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά για φέτος, εφόσον οι συνθήκες δεν επέτρεψαν να γίνει στα Χανιά της Κρήτης, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Έτσι, λοιπόν, οι συμμετέχοντες απ’ όλο το κόσμο, μέλη και μη, θα ‘’επιβιβαστούν’’ στην ψηφιακή πλατφόρμα πλέον για την πόλη των Χανίων, προκειμένου να παρακολουθήσουν το Συνέδριο Chania2021-D109 Conference με το σύνθημα «Lead with Divergent Thinking” – «Join our virtual cruise all the way from Chania ».

Με κύριο χαρακτηριστικό το ‘’divergent thinking”, δηλαδή τη διευρυμένη σκέψη/ ευρύτητα πνεύματος που υπαγορεύει, μεταξύ άλλων, η φιλοσοφία εκπαίδευσης των Toastmasters International, επιδιώκονται μέσω του Συνεδρίου οι πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, για την περαιτέρω βελτίωση τόσο των επικοινωνιακών, όσο και ηγετικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, με κύρια βασικά στοιχεία την έμπνευση και δημιουργικότητα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 3ήμερου Συνεδρίου, (έναρξη, μεσημέρι 14ης, έως τη λήξη, μεσημέρι 16ης Μαίου 2021), το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει πάνω από 25 εμπειρογνώμονες και καταξιωμένους ομιλητές, από όλο τον κόσμο .

Παράλληλα, εκτός από ομιλίες, θα πραγματοποιούνται Εργαστήρια Δημόσιου Λόγου και διαδραστικά παιχνίδια επικοινωνίας, με ευχάριστες εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Τόσο στην έναρξη του συνεδρίου όσο και στην επίσημη τελετή απονομής διακρίσεων της περιοχής D109 για το 2021, θα παραστούν επίτιμοι διακεκριμένοι ομιλητές με πανηγυρικές ομιλίες, ενώ θα ακολουθήσει εορταστικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του κοινού.

Με μια πλήρη ευρύτητα θεμάτων, το Συνέδριο έχει διοργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επικεντρώνεται κυρίως στους σύγχρονους τομείς της Ηγεσίας (Management), Διαπροσωπικής Επικοινωνίας (Interpersonal Communication), Ανάπτυξης Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων (CommunicationSkills) και Τεχνικών Δημόσιου Λόγου (PublicSpeakingTechniques).