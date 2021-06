«FlowOn»: Η καλύτερη μαθητική «επιχείρηση» της χρονιάς

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Ιουνίου ο Πανελλαδικός Διαγωνισμός «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2021» του Junior Achievement Greece, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Οι 10 καλύτερες μαθητικές «start up» της χρονιάς διαγωνίστηκαν διαδικτυακά σε απ’ ευθείας μετάδοση και εντυπωσίασαν το κοινό και την κριτική επιτροπή του JA Greece. Στις βραβεύσεις έντονο ήταν το κλίμα της συγκίνησης και του ενθουσιασμού με όλους τους συμμετέχοντες να εκφράζονται με τα θερμότερα λόγια για την ευεργετική επίδραση της μαθητικής επιχειρηματικότητας στους εφήβους.

To πρώτο βραβείο κατέκτησε η «Flow On» από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό JA Europe Company of the Year Competition 2021 με την «έξυπνη βρύση» που καταπολεμά τη σπατάλη νερού και τη μετάδοση μικροβίων. Το καινοτόμο εξάρτημα που δημιούργησαν τα παιδιά εφαρμόζει στις απλές βρύσες εξωτερικών χώρων και τις μετατρέπει σε «έξυπνες» που ανοιγοκλείνουν ανέπαφα και αυτόματα. Το εξάρτημα «Flow On» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε σχολεία, πάρκα, άλλους δημόσιους χώρους αλλά και κήπους σπιτιών πετυχαίνοντας σημαντική εξοικονόμηση νερού και ιδανικές συνθήκες υγιεινής. To 1ο βραβείο απένειμε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και ευχήθηκε στη νικήτρια ομάδα καλή επιτυχία στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν 40 Ευρωπαϊκές χώρες και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου με έδρα το Junior Achievement Λιθουανίας.

«Είναι μια μεγάλη νίκη για όλη μας την ομάδα που αποτελείται από 20 παιδιά», δήλωσε ο «CEO» της Flow On, μαθητής της Γ’ Λυκείου Δαβίδ Μπεγκτζανιάν και τόνισε: «Δουλέψαμε πολύ σκληρά και η διάκριση αυτή μας δίνει τεράστια χαρά. Συνεχίζουμε δυναμικά για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα με τον καλύτερο τρόπο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό. Το πρόγραμμα της Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης αποτέλεσε μια πολύ δημιουργική διέξοδο σε αυτή τη δύσκολη χρονιά και ήταν μια μοναδική εμπειρία για εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για όλα!».

Η Υπουργός Παιδείας συνεχάρη το JA Greece και τους μαθητές και τις μαθήτριες που, όπως τόνισε, «με τις μαθητικές τους «start up» δίνουν καινοτόμες λύσεις σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα με όραμα έναν καλύτερο κόσμο για όλους». Yπερήφανη για τους μαθητές της δήλωσε συγκινημένη η καθηγήτριά τους, Άννα Ματσιώρη, η οποία συνεχάρη θερμά όλες τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Την ομάδα Flow On εκπροσώπησαν στις 12 Ιουνίου οι μαθητές/τριες, Δαβίδ Μπεγκτζανιάν, Αδαμαντία Τσεκούρα, Ιάσονας Φιλιππίδης, Κωνσταντίνος Πατσατζάκης και Γεωργία Τρικιώνη. Η «FlowOn» κέρδισε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Επιχειρηματικότητας GEN-E του JA Europe, ενώ θα διεκδικήσει και την ψήφο του Ευρωπαϊκού κοινού για το βραβείο Public Choice Award. Ο Πρόεδρος του JA Greece Mάρκος Βερέμης εξήρε τη δουλειά όλων των ομάδων επισημαίνοντας ότι «τα παιδιά «startuppers» μας εμπνέουν και μας συγκινούν γιατί φέρνουν την ελπίδα που χρειάζεται η Ελλάδα». «Οι έφηβοι έχουν αγαπήσει αυτό το πρόγραμμα και για αυτό δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό», συμπλήρωσε ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Αργύρης Τζικόπουλος, με την υπεύθυνη του προγράμματος «Μαθητική Εικονική Επιχείρηση» Ελίζα Παυλίδη να τονίζει ότι «οι 10 ομάδες που έφθασαν στο Μεγάλο Τελικό παρουσίασαν πολύ αξιόλογες ιδέες και η κριτική επιτροπή δυσκολεύτηκε πολύ να αποφασίσει τους νικητές των 3 πρώτων βραβείων». Στις 12 Ιουνίου διαγωνίσθηκαν οι μαθητικές «επιχειρήσεις» Art–Tech, Βridging-Γεφυρώνοντας τις γενιές, Control–e, FlowOn, Fluffy Shelter, inFORmYOUTH, Lifeprint, Μatchpoint, Pass&Board και StandByMe.

2ο Βραβείο: «Αrt–Tech» – 3ο Βραβείο: «StandByMe»

Το 2ο Βραβείο απένειμε στη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση «Art-Tech» από το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Χρίστος Δήμας. «Αποτελεί στοίχημα για την κυβέρνηση να συνδέσει την εκπαίδευση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα», δήλωσε ο κ. Δήμας και χαρακτήρισε το JA Greece «υπέροχη ιδέα που υλοποιείται με θαυμάσιο τρόπο». Η Art-Tech, που μετατρέπει φωτογραφίες σε εντυπωσιακά έργα τέχνης διάσημων ζωγράφων όπως του Πικάσο και του Βαν Γκογκ με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, κέρδισε και χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Το 3ο Βραβείο και το έπαθλο των 1.000 ευρώ κατέκτησε η Μαθητική Εικονική Επιχείρηση «StandByMe» από το Γενικό Λύκειο Επισκοπής Ηρακλείου Κρήτης με την καινοτόμα πλατφόρμα ψυχολογικής υποστήριξης εφήβων που δημιούργησε. Το βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο οποίος στο χαιρετισμό του τόνισε ότι «η Μαθητική Εικονική Επιχείρηση είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει μια φωτεινή, νέα Ελλάδα».

Για πρώτη φορά οι ομάδες της 2ης και 3ης θέσης συμμετέχουν μαζί με την νικήτρια του 1ου Βραβείου στο Πανευρωπαϊκό Public Choice Award και στο Φεστιβάλ Επιχειρηματικότητας GEN-E του JA Eυρώπης που θα πραγματοποιηθεί από 29 Ιουνίου με 15 Ιουλίου 2021.

Οι νικητές των Ειδικών Βραβείων 2021

Το JA Greece απένειμε Ειδικά Βραβεία σε Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις που επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στην υλοποίηση του project και ξεχώρισαν σε επιμέρους τομείς. Το Βραβείο Αειφόρου Ανάπτυξης απένειμε η Πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου στη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση «Ellada useful items From Greece» από το ΕΠΑΛ Νικήτης Χαλκιδικής. Το Βραβείο Τεχνολογίας απένειμε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου στη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση SOCIAL AID από το Γυμνάσιο Μούδρου «Αργύριος Μοσχίδης» στη Λήμνο. Το Βραβείο Τιμής Ένεκεν απένειμε η Δημοσιογράφος, Αρχισυντάκτρια της Διεύθυνσης Βορείου Ελλάδος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Σοφία Παπαδοπούλου στο Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης. Το Βραβείο Τουριστικής Ανάπτυξης απένειμε ο Πρόεδρος του Capital.gr και Πρόεδρος των Αττικών Εκδόσεων Θεοχάρης Φιλιππόπουλος στη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση «Digital Fournoi» από το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Φούρνων Ικαρίας. Ο κ. Φιλιππόπουλος επεφύλαξε και μεγάλη έκπληξη στην ομάδα προφέροντας χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ! Η καθηγήτρια Ηρώ Πάντικ και τα παιδιά ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Φιλιππόπουλο και δήλωσαν με μεγάλη χαρά ότι τα χρήματα αυτά θα τους επιτρέψουν να εξελίξουν την «επιχειρηματική» τους δραστηριότητα.

Τον Έπαινο της Κριτικής Επιτροπής «Λουκάς Πηλίτσης» απένειμε ο Αντιπρόεδρος του Junior Achievement Greece, Διευθύνων Σύμβουλος της Citi Ελλάδος, Μάλτας και Κύπρου Αιμίλιος Κυριάκου στην Mαθητική Εικονική Επιχείρηση «Fluffy Shelter» από το Γυμνάσιο Ερέτριας.

Τα Βραβεία «Company Junior» του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων

Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης απένειμε τα 3 πρώτα βραβεία του νέου προγράμματος του JA Greece, «Company Junior», που υλοποιήθηκε πιλοτικά φέτος και από του χρόνου θα προσφέρεται στην ενότητα «Επιχειρηματικότητα» του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων σε όλα τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια. Την πρώτη θέση κατέκτησε η Superfoods Production από το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών Κων/νος Καραμανλής, τη δεύτερη θέση η Bottl_E2 από το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Ρόδου και την 3η θέση η e–FAI από το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Ο κ. Κόπτσης συνεχάρη τις ομάδες και το JA Greece τονίζοντας ότι «η εικονική μαθητική επιχειρηματικότητα δίνει μια άλλη διάσταση στην εκπαίδευση καθώς μετατρέπει το σχολείο σε έναν χώρο δημιουργικό και ευχάριστο».

Την τελετή των βραβεύσεων άνοιξε η CEO του SingularityU Greece Nίκη Συροπούλου η οποία τόνισε ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος του JA Greece στην Ελλάδα» ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια ξεκίνησε τη δική της επιχείρηση σε ηλικία 17 ετών και εξήγησε ότι η εμπειρία αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις σπουδές και τους επαγγελματικούς της στόχους. Την ελληνική νικήτρια ομάδα FlowOn συνεχάρη σε μήνυμά του ο CEO του JA Europe Salvatore Nigro και της ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Πανευρωπαϊκό Τελικό. Την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο στούντιο της Artecniko, είχε η Δημοσιογράφος, Διευθύντρια Επικοινωνίας του JA Greece, Mαρία Γιαννέτου. Υπεύθυνη Παραγωγής ήταν η Διευθύντρια Λειτουργίας του JA Greece, Mαριάνθη Καρατζά.

Δείτε το διαγωνισμό και τις βραβεύσεις: