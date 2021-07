Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, ανακοινώνει το πρόγραμμά του για το φετινό καλοκαίρι

Με διακεκριμένους σολίστες απ’ όλο τον κόσμο, το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου συνεχίζει τη σταθερή του πορεία, ως ένας από τους σημαντικούς μουσικούς θεσμούς της Ευρώπης.

Για τη φετινή του θεματική, το Φεστιβάλ επιλέγει την «Ελευθερία / Liberty», συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στους εορτασμούς για την επέτειο των 200 χρόνων από την κήρυξη της ελληνικής επανάστασης του 1821. «Καμία ιδέα δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς το ιδεώδες της Ελευθερίας. Έννοια η οποία είναι γέννημα της αρχαίας ελληνικής σκέψης, που δημιούργησε τον πρώτο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οι τέχνες, οι επιστήμες και η φιλοσοφία είναι το κοινωφελές αποτέλεσμά της. Μ’ αυτήν τη θεμελιώδη έννοια που συνοψίζει το πνεύμα ενός παγκόσμιου σύγχρονου πολιτισμού, σηματοδοτούμε το φετινό Φεστιβάλ Μολύβου. Η ίδια η σημασία της λέξης Ελευθερία (ελεύθω + ερώ, έρχομαι προς αυτό που με κάνει να λαχταρώ), μας δίνει τα φτερά για να νοιώσουμε το 2021 την Ελευθερία μέσα από την τέχνη της μουσικής, ως ενθουσιώδους δημιουργίας και πνευματικής υπέρβασης», σημειώνουν οι καλλιτεχνικές διευθύντριες Δανάη και Κυβέλη Doerken (Ντέρκεν).

Το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου θα ξεκινήσει, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, με συναυλίες στις 10 και 11 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, σε δυο διαφορετικά σημεία της Λέσβου: στις 10 Αυγούστου στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου Αγίας Παρασκευής και στις 11 Αυγούστου στα «Ροδαφνίδια» στο Λισβόρι, στην αρχαιότερη θέση κατοίκησης του Αιγαίου, όπου το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια συστηματικών ανασκαφών. Και τις δύο ημέρες θα προηγείται της συναυλίας ξενάγηση στους χώρους, ενώ στις 10 Αυγούστου μία ώρα πριν την συναυλία, ο Νικόλας Βαμβουκλής θα ξεναγήσει τους παρευρισκομένους στην K-Gold Temporary Gallery, αίθουσα τέχνης που βρίσκεται πολύ κοντά στο σχολείο.

Τις επόμενες ημέρες, από τις 13 Αυγούστου και μέχρι το τέλος του Φεστιβάλ, οι Μουσικές Στιγμές (Molyvos Musical Moments), θα αιφνιδιάζουν ευχάριστα κατά τη διάρκεια της ημέρας τους κατοίκους και τους φιλοξενούμενους του νησιού, σε απρόσμενα σημεία του οικισμού του Μολύβου, ενώ μεταξύ 16 και 19 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθούν πέντε συναυλίες στο «Δασύλλιο του Μολύβου» και μία μεσημεριανή στο Συναυλιακό Κέντρο Μηθύμνης κάτω από τις επιμέρους θεματικές «Φλόγα της Γνώσης», «Εγκλεισμός», «Επανάσταση», «Ελευθερία», «Ανθρωπισμός». Η «Συναυλία για Παιδιά και Νέους», στις 17 Αυγούστου 7.00μμ, θα είναι με ελεύθερη είσοδο.

Στις σημαντικές στιγμές του φετινού προγράμματος θα πρέπει να σημειωθεί η ανάθεση στη διακεκριμένη διεθνώς συνθέτρια και μαέστρο Κωνσταντία Γουρζή, της μελοποίησης μέρους των ποιημάτων του κύκλου “Lieder der Griechen” (“Τραγούδια των Ελλήνων”), που ο Γερμανός φιλέλληνας ποιητής Wilhelm Müller (1794-1827) έγραψε υποστηρίζοντας τον αγώνα της ελληνικής παλιγγενεσίας. Η σύνθεση θα ερμηνευτεί σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση από τον παγκοσμίου φήμης νεαρό τενόρο Julian Prégardien. Επίσης, η παρουσίαση του έργου του Νικολάου Αστρινίδη «Επανάσταση» από τη «Συμφωνία 1821», που ο ελληνορουμάνος συνθέτης, αρχιμουσικός, πιανίστας και παιδαγωγός έγραψε το 1971 για τα 150 χρόνια από την επανάσταση του 1821, του έργου του L. v. Beethoven: “Creatures of Prometheus” op. 43 (Τα πλάσματα του Προμηθέα), και του έργου του G. Enescu: String Octet in C major op. 7, που εξαιτίας της εξαιρετικής τεχνικής του πολυπλοκότητας σπάνια το ακούμε σε συναυλίες.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ στο Ticket Services (για τις συναυλίες 16-19 Αυγούστου):

online: https://www.ticketservices.gr/event/molyvos-international-music-festival-2021/

τηλεφωνικά: 2107234567

εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα και σε όλα τα καταστήματα Public

Η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες: www.molyvosfestival.com