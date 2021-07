JA Greece: Στην κορυφή της Ευρώπης οι Eλληνικές «start up» Swim.me και FlowOn

Την κορυφή της Ευρώπης κατέκτησαν οι Eλληνικές «start-up» Swim.me και FlowOn και έκαναν περήφανους όλους τους Έλληνες! Η Swim.me κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Φοιτητικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Europe Enterprise Challenge 2021 με το «έξυπνο» σκουφάκι για άτομα με προβλήματα όρασης και η FlowOn το δεύτερο βραβείο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μαθητικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Europe Company of the Year 2021 με την «έξυπνη βρύση» που καταπολεμά τη σπατάλη νερού και τη μετάδοση μικροβίων. Oι δύο διαγωνισμοί πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Επιχειρηματικότητας της Ευρώπης GEN–E του JA Europe. Ξεκίνησε διαδικτυακά στις 29 Ιουνίου με έδρα το Junior Achievement Λιθουανίας και κορυφώθηκε την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 με την απονομή των βραβείων.

Οι Έλληνες/ίδες μαθητές/τριες και φοιτητές/τριες αναδείχθηκαν στους καλύτερους από τους 370,000 νέους που πήραν μέρος Πανευρωπαϊκά στους δύο διαγωνισμούς κατά την σχολική χρονιά 2020-21. Είναι η πρώτη φορά στην 16 ετών ιστορία του Junior Achievement Greece που κερδίζουν ελληνικές ομάδες πρώτο και δεύτερο Πανευρωπαϊκό βραβείο και ο ενθουσιασμός στον οργανισμό είναι απερίγραπτος. Ο Πρόεδρος του JA Greece και Πρόεδρος της Upstream Mάρκος Βερέμης δήλωσε: «Υψηλοί στόχοι, χαμηλό προφίλ, εφευρετική σκέψη και πολύ σκληρή ομαδική δουλειά. Πάντα η συνταγή επιτυχίας που βλέπουμε χρόνια τώρα στο JA Greece. Οι ευρωπαϊκές κορυφαίες βραβεύσεις της Swim.me και της FlowOn αποδεικνύουν πως οι Eλληνικές ομάδες βελτιώνονται κάθε χρόνο και μας δείχνει πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει η χώρα μας στο μέλλον. Τέτοια έργα πάντα μιλούν καλύτερα από τα λόγια».

«Η πανευρωπαϊκή διάκριση των Swim.me και FlowOn κάνει όλους εμάς στο JA Greece υπερήφανους. Μέσα από τη διπλή αυτή επιτυχία, βλέπουμε τον στόχο μας να υλοποιείται: Η εκπαίδευση που παρέχουμε φροντίζοντας τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προγραμμάτων, την ενίσχυση του περιεχομένου τους και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών υποστήριξε τους νέους μας να σκεφτούν, να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν έξυπνα και καινοτόμα εγχειρήματα, ικανά να τοποθετήσουν την Ελλάδα επάξια στην κορυφή της Ευρώπης», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Europe Αργύρης Τζικόπουλος και τόνισε: «Φυσικά, όλο αυτό δεν θα είχε επιτευχθεί, δίχως τη συνεργατική προσπάθεια της ομάδας του JA Greece και ιδιαίτερα των υπευθύνων των δύο προγραμμάτων, Ιωάννας Κυπριώτη και Ελισάβετ Παυλίδη, οι οποίες συνεισέφεραν τα μέγιστα σε όλη τη διαδικασία. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς και στους υποστηρικτές του JA Greece, για την πίστη και τη συμβολή τους στο έργο μας. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι στις δύο ομάδες, οι οποίες μας εμπνέουν ακόμα πιο πολύ με την εφευρετικότητα, το πάθος και το όραμά τους, ώστε να θέσουμε τον πήχυ μας υψηλοτέρα!»

«Οι Eλληνικές ομάδες εντυπωσίασαν και στους δύο διαγωνισμούς με τις έξυπνες ιδέες και τον επαγγελματισμό τους», δήλωσε ο CEO του JA Europe, Salvatore Nigro. «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη μεγάλη επιτυχία καθώς με τη συμβολή του Junior Achievement η Ελλάδα διακρίνεται όχι μόνο για τις ομορφιές και την ιστορία της αλλά και για την καινοτομία της».

Η απονομή του 1ου Πανευρωπαϊκού Βραβείου στη φοιτητική Swim.me

Στον Φοιτητικό Ευρωπαϊκό Τελικό, το πρώτο βραβείο απένειμε στην Swim.me ο Επίτροπος Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νίκολας Σμιτ. Στο εντυπωσιακό διαστημικό εικονικό σκηνικό της τελετής η ελληνική ομάδα συνδέθηκε και πανηγύρισε κρατώντας την Ελληνική σημαία με την CEO της Swim.me Ράνια Βλάχου να εκφράζει τον ενθουσιασμό της ομάδας για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Τα «στελέχη» της Swim.me, φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιφιγένεια Βασιλάκη, Ράνια Βλάχου, Ευάγγελος Γεωργακίλας, Παναγιώτα Δεδούση, Αναστάσης Καραμούτσος και Δημήτρης Λάμπρος, δήλωσαν: «Είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι για την πρώτη θέση! Για όλους εμάς το Gen-E ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Αποκτήσαμε καινούρια γνώση, γνωρίσαμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο και καινοτόμες εταιρείες, οπότε και εμπνευστήκαμε περισσότερο για τη δουλειά μας. Το event αυτό δεν μας έδωσε απλώς την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το πρότζεκτ μας, αλλά και μας επέτρεψε να αλληλεπιδράσουμε με τις υπόλοιπες ομάδες και μέντορες. Για μας όλη αυτή η εμπειρία έχει υπάρξει ένα μακρύ και όμορφο ταξίδι, από το διαγωνισμό στην Ελλάδα μέχρι και τώρα. Σε αυτήν την πορεία μας ήταν καθοριστική η βοήθεια από όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν με το JA Greece. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Ιωάννα Κυπριώτη που μας στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, τον Αργύρη Τζικόπουλο, την Μαρία Γιαννέτου και τον Peter Economides που μας ενέπνευσαν και όλους όσους βοήθησαν στο να γίνει το όνειρό μας πραγματικότητα. Tο Swim.me βέβαια δεν σταματάει εδώ. Σκοπός είναι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να ελέγξουμε και να βελτιστοποιήσουμε το λειτουργικό πρωτότυπο, έτσι ώστε να λάβουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μέχρι το 2022 να βγει το Swim.me στην αγορά. Στα μελλοντικά μας πλάνα είναι επίσης και πιθανές προεκτάσεις ή αλλαγές βασισμένες στις προτιμήσεις του κολυμβητή αλλά και τα επόμενα βήματα για να προστατεύσουμε την ιδέα μας. Ο απώτερος στόχος είναι να μπορεί ακόμη και ένα μικρό παιδί με προβλήματα όρασης να κολυμπήσει χωρίς να χρειάζεται να σκεφτεί επιπλέον προκλήσεις». Λίγο μετά την βράβευσή της, η ομάδα έδωσε συνέντευξη στο BBC World Service.

To Swim.me είναι ένα «έξυπνο» σύστημα υποβοήθησης κολυμβητών με προβλήματα όρασης. Στο σκουφάκι του κολυμβητή υπάρχουν γυαλάκια με αισθητήρες έτσι ώστε ο αθλητής να ειδοποιείται με δονήσεις για την ακριβή στιγμή της στροφής και τη θέση του στη διαδρομή της πισίνας. Το σύστημα, μέσω ΙοΤ εφαρμογής, καταγράφει επίσης δεδομένα και analytics για τις επιδόσεις και την εξέλιξη του αθλητή στις προπονήσεις. H συσκευή απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες αλλά και σε παιδιά με ολική ή μερική τύφλωση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για πλήρη αυτονομία στην πισίνα και ενισχύοντας την ψυχολογική τους διάθεση. H Swim.me είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο του προγράμματος «JA Start Up 2021» στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό του JA Greece που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απονομή του 2ου Πανευρωπαϊκού Βραβείου στην μαθητική FlowOn

Τεράστια επιτυχία σημείωσαν και οι μαθητές «startuppers» της FlowOn από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που κατέκτησαν το δεύτερο βραβείο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μαθητικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Europe Company of the Year 2021 και ξεχώρισαν μεταξύ 40 μαθητικών «start–up» από όλη την Ευρώπη. H FlowOn είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο του προγράμματος «Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2021» στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό του JA Greece που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Τα παιδιά εντυπωσίασαν με την «έξυπνη βρύση» που καταπολεμά τη σπατάλη νερού και τη μετάδοση μικροβίων. Το καινοτόμο εξάρτημα που δημιούργησαν, εφαρμόζει στις απλές βρύσες εξωτερικών χώρων και τις μετατρέπει σε «έξυπνες» που ανοιγοκλείνουν ανέπαφα και αυτόματα. Το εξάρτημα «Flow On» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε σχολεία, πάρκα, άλλους δημόσιους χώρους αλλά και κήπους σπιτιών πετυχαίνοντας σημαντική εξοικονόμηση νερού και ιδανικές συνθήκες υγιεινής. Κατά την απονομή του βραβείου η Υπουργός Παιδείας της Λιθουανίας Jurgita Siugzdiniene εκθείασε την Ελληνική ομάδα τονίζοντας «ότι πρόκειται για παιδιά που διαθέτουν αληθινή καινοτόμα σκέψη και μεθοδικότητα και παρουσίασαν μια σπουδαία οικολογική λύση».

Την ομάδα FlowOn, που αποτελείται από 20 παιδιά της Α’,Β’ και Γ’ Λυκείου, εκπροσώπησαν στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό οι μαθητές/τριες, Δαβίδ Μπεγκτζανιάν, Αδαμαντία Τσεκούρα, Ιάσονας Φιλιππίδης, Κωνσταντίνος Πατσατζάκης και Γεωργία Τρικιώνη. Τα παιδιά δήλωσαν: «Όταν στην αρχή της σχολικής χρονιάς, με κλειστά σχολεία λόγω πανδημίας, καμιά από τις ιδέες που σκεφτόμασταν δεν μπορούσε να υλοποιηθεί, κανείς ίσως δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως θα φτάναμε μέχρι εδώ. Εμείς όμως είχαμε μια πολύ δυνατή ομάδα, είχαμε ενθουσιασμό, εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και πίστη πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Παρά τις δυσκολίες, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι ένα μοναδικό και καινοτόμο, προϊόν στο οποίο πιστέψαμε πάρα πολύ. Όλα όσα έχουμε καταφέρει είναι αποτέλεσμα της όρεξης, της εφευρετικότητας, της συνεργασίας μας και πάνω από όλα της σκληρής δουλειάς μας. Είμαστε πολύ περήφανοι που αναγνωρίστηκαν οι κόποι μας όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «Μαθητική Εικονική Επιχείρηση» του JA Greece, ήταν ένα ταξίδι γεμάτο πολλά συναισθήματα που μας έδωσε ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση, αφού καταλάβαμε και σε προσωπικό επίπεδο τις δυνατότητές μας, αλλά και εξερευνήσαμε καινούργια ενδιαφέροντα που δεν γνωρίζαμε πως είχαμε. Ξεφύγαμε από τη ρουτίνα της καραντίνας, νιώσαμε χρήσιμοι και δημιουργικοί σε μια περίοδο που νιώθεις παροπλισμένος, αξιοποιήσαμε, τέλος, με τον καλύτερο τρόπο τον ελεύθερο χρόνο μας. Η εμπειρία του Πανευρωπαϊκού Τελικού ήταν από τις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας βοήθησαν, τους μέντορές μας, τους καθηγητές μας και φυσικά το JA Greece που μας πρόσφερε αυτό το μοναδικό ταξίδι». Περήφανοι για τους μαθητές τους δήλωσαν συγκινημένοι οι καθηγητές τους, Άννα Ματσιώρη, Ελένη Μαργαρού και Νικόλαος Τερψιάδης.

