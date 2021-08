΄Ετσι μειώνει την ενοχλητική επίδραση του φωτός στα μάτια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και σε εσωτερικούς ενώ παράλληλα φιλτράρει το μπλε φως που είναι επιβλαβές για τα μάτια και εμποδίζει την επιβλαβή UV ακτινοβολία. Με παροχή 98% του διαθέσιμου οξυγόνου στα μάτια οι φακοί ACUVUE® OASYS with Transitions™ με τεχνολογία HYDRACLEARPLUS® εμπνέονται από τα δάκρυα και δουλεύουν για να βοηθήσουν να μειωθεί το αίσθημα των κουρασμένων ματιών. Το περιοδικό ΤΙΜΕ αναγνώρισε τον ACUVUE® OASYS with Transitions™ ως μια από τις Καλύτερες Εφευρέσεις για το 2018. H αίσθηση των φακών ACUVUE® OASYS with Transitions™ είναι μοναδική, σαν να μην φοράς φακούς επαφής.

Με ΑΝΟΙΧΤΑ μάτια βλέπεις καλύτερα!

Επισκεφτείτε για μια δωρεάν δοκιμή των ACUVUE® OASYS with Transitions™ σε ένα από τα καταστήματα Lenshop σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κατερίνη.