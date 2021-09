11 εταιρείες από την Ελλάδα στις καλύτερες της Ευρώπης

Στην φετινή λίστα Best Workplaces in Europe™ 2021 η χώρα μας έχει έντονη παρουσία με 11 εταιρείες, 4 εκ των οποίων πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα και 7 αμιγώς ελληνικές. Οι πολυεθνικές DHL Express, Abbvie Φαρμακευτική, Novo Nordisk Ελλάς και S.C Johnson Hellas, καθώς και οι ελληνικές Kaizen Gaming, Β. Καυκάς ΑΕ, Διαμαντής Μασούτης, Dialectica, Epsilon Net, ΑΕ Convert Group και Pylones Hellas, βραβεύτηκαν μεταξύ των καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης όσον αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον.

Οι εταιρείες κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: μικρές (10 έως 49 εργαζόμενοι) μεσαίες (50 έως 499 εργαζόμενοι) μεγάλες (500+ εργαζόμενοι) και πολυεθνικές.

