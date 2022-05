13 Μαΐου 2022: Το μαθητικό/επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς από το Junior Achievement Greece

Το μαθητικό/επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς, η ολοήμερη διαγωνιστική διαδικασία και η τελετή των βραβεύσεων του 17ου Πανελλαδικού Mαθητικού Διαγωνισμού «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2022» του Junior Achievement Greece πλησιάζει! Οι καλύτεροι μαθητές & μαθήτριες «startuppers» του 2022 ετοιμάζονται πυρετωδώς να παρουσιάσουν τις καινοτόμες «επιχειρήσεις» τους και να διαγωνισθούν την Παρασκευή 13 Μαΐου στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το πρόγραμμα/διαγωνισμός «Εικονική Επιχείρηση» τελεί για τρίτη χρονιά υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο παλμός του μεγάλου τελικού είναι απερίγραπτος και ειδικά φέτος -μετά από δύο χρόνια διαδικτυακών εκδηλώσεων- ξεπερνά σε ενθουσιασμό κάθε άλλη χρονιά. Το JA Greece φέρνει στο πάρκο του ΚΠΙΣΝ τους μαθητές και τις μαθήτριες από την Κω, την Κρήτη, τη Μυτιλήνη, τη Φλώρινα, το Κιλκίς, τα Τρίκαλα, το Γεράκι Λακωνίας, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για να διεκδικήσουν το πρώτο βραβείο.

Οι 10 καλύτερες μαθητικές «start up» της Ελλάδας που θα διαγωνισθούν, θα βρίσκονται στον Θόλο από τις 09:00 το πρωί, θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους από τα περίπτερά τους στην κριτική επιτροπή, θα δώσουν συνεντεύξεις κεκλεισμένων των θυρών, θα πραγματοποιήσουν τις επίσημες παρουσιάσεις τους στη σκηνή του Θόλου παρουσία της κριτικής επιτροπής, θα επιστρέψουν στα περίπτερα και η διαδικασία θα κορυφωθεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την απονομή των βραβείων.

Tην έναρξη της τελετής των βραβεύσεων στις 18:00 θα κηρύξει η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το πρώτο βραβείο θα απονείμει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, το δεύτερο βραβείο ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και το τρίτο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.

Η νικήτρια «Εικονική Επιχείρηση 2022» θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρηματικότητας Gen_E 2022 που θα πραγματοποιηθεί στο Ταλίν της Εσθονίας στις 12 με 14 Ιουλίου και διοργανώνει το JA Europe. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν 40 μαθητικές «επιχειρήσεις» από όλη την Ευρώπη. H εγγραφή στο Φεστιβάλ GEN_E είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους στο www.gen-e.eu.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθούν από τον Πρόεδρο του JA Greece Μάρκο Βερέμη οι Inspirational Mentors που υποστήριξαν τις επιχειρηματικές προσπάθειες των παιδιών σε μικρά, ακριτικά και σχολεία ειδικής αγωγής στο πλαίσιο του νέου θεσμού του JA Greece. Τέσσερις Inspirational Mentors θα απονείμουν ειδικά βραβεία-έκπληξη. Inspirational Mentors ήταν κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλες 36 κορυφαίες προσωπικότητες του πολιτικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού κόσμου.

«Ο ολοήμερος διαγωνισμός στις 13 Μαΐου αποτελεί την κορύφωση μιας συναρπαστικής χρονιάς στην οποία η «Εικονική Επιχείρηση» ανέβηκε σε άλλο επίπεδο με τη συμμετοχή των Inspirational Mentors. H τελετή των βραβεύσεων θα είναι μια γιορτή μαθητικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην οποία θα λάμψει η νέα γενιά της Ελλάδας και θα δώσει σε όλους μας χαρά, δύναμη και αισιοδοξία. Θα γιορτάσουμε και θα συγχαρούμε όλοι μαζί τους μαθητές και τις μαθήτριες «startuppers» που αλλάζουν την Ελλάδα και τους υποστηρικτές τους», δήλωσε ο Πρόεδρος του Junior Achievement Greece, Mάρκος Βερέμης.

Ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece, Aργύρης Τζικόπουλος τόνισε: «Όλες οι ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα/διαγωνισμό της «Εικονικής Επιχείρησης 2022» από όλη την Ελλάδα δημιούργησαν υπό αντίξοοες συνθήκες πολύ έξυπνα, οικολογικά και κοινωνικά επίκαιρα προϊόντα/υπηρεσίες και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και τους σπουδαίους εκπαιδευτικούς τους. Το έργο της κριτικής επιτροπής που επέλεξε τις 10 καλύτερες ήταν πολύ δύσκολο και στις 13 Μαΐου η ανάδειξη της καλύτερης «Εικονικής Επιχείρησης» της χρονιάς, θα είναι ακόμα δυσκολότερη». Η υπεύθυνη του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση», Ελίζα Παυλίδη εξήρε το ήθος και τη δημιουργικότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών και ευχήθηκε σε όλους καλή επιτυχία. «Η νέα γενιά έχει μεγάλο ταλέντο στην επιχειρηματικότητα και αξίζει να επενδύσουμε σε αυτό και να ενθαρρύνουμε όλα παιδιά να συμμετέχουν στην «Εικονική Επιχείρηση», τόνισε η κα Παυλίδη.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα απονεμηθούν και τα βραβεία του νέου προγράμματος «Company Junior» του JA Greece που είναι μια mini «Εικονική Επιχείρηση» για παιδιά Ε’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου και εντάσσεται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Την τελετή των βραβεύσεων θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος, διευθύντρια επικοινωνίας του JA Greece Μαρία Γιαννέτου μαζί με τους φοιτητές-αποφοίτους της «Εικονικής Επιχείρησης» Πατρίνα Ρωξάνη και Παναγιώτη Χάνιο.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στα social media του JA Greece.

Την κριτική επιτροπή στις 13 Μαΐου απαρτίζουν οι: Μάρκος Βερέμης, Πρόεδρος Junior Achievement Greece – Πρόεδρος και Συνιδρυτής Upstream, Αιμίλιος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδος, Κύπρου & Μάλτας, Έλλη Ανδριοπούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) και Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντίνος Ζανετόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικών

Κοινωνικών Δράσεων Accenture – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μανίνα Μενιδιάτη, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Citi Ελλάδος, Νίκος Χρηστάκης, Διευθύνων Σύμβουλος HP, Ελλάδoς & Κύπρου.

Οι 10 μαθητικές «start up» που θα διαγωνισθούν στον Πανελλαδικό Τελικό του 2022, με αλφαβητική σειρά επωνυμίας της «επιχείρησης» είναι:

AGÔRA – ΓΕΛ Επισκοπής Κρήτης: Η AGÔRA είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα/εφαρμογή που συγκρίνει τις τιμές από διαφορετικές συνεργαζόμενες ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και με ένα κλικ παραδίδει στην πόρτα του καταναλωτή τα φθηνότερα προϊόντα. Με το κοινωνικό καλάθι ο καταναλωτής επιλέγει τα προϊόντα που θέλει και τα στέλνει όπου επιθυμεί ή σε συνεργαζόμενα ιδρύματα.

BioVItems – 1o ΕΠΑΛ Μυτιλήνης: Η επιχείρηση του 1ου ΕΠΑΛ Μυτιλήνης, με τον διακριτικό τίτλο “PRS” (Peel Recycle Shape) έχει ως σκοπό τη συλλογή, διαλογή και μεταποίηση των οικιακών απορριμμάτων και κυρίως των φλουδών εσπεριδοειδών, με σκοπό τη μετατροπή τους σε βιοαποικοδομήσιμα χρηστικά αντικείμενα π.χ. βιοπλαστικό και βιούφασμα.

Δωρικός Σάπων – ΓΕΛ Γερακίου Λακωνίας: To ΓΕΛ Γερακίου συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του Junior Achievement Greece, δημιουργώντας την «Δωρικός Σάπων» (“Doric Soap”), μια μαθητική «start up», με αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση χειροποίητου, οικολογικού σαπουνιού από ελαιόλαδο και βότανα της περιοχής. Οι μαθητές συνδέουν την παραγωγή και προώθηση ποιοτικών τοπικών προϊόντων, με τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η ταχύτατη διάδοση της πληροφορίας. Έτσι συνδέουν το σχολείο με την επιχειρηματικότητα και την αειφορία.

EnviroSocial – Πειραματικό Φλώρινας Όμιλος Ρομποτικής Γυμνασίου – Λυκείου: Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό κοινωνικό δίκτυο, όπου οι χρήστες διαμοιράζονται μετρήσεις που επηρεάζουν το μικρο-κλίμα, και τις οποίες συλλέγουν οι ίδιοι ενώ κάνουν ποδήλατο. Παράλληλα βλέπουν χάρτες με όλες τις μετρήσεις του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, στατιστικά γραφήματα και ειδοποιήσεις για επιβαρυμένες διαδρομές, ενώ έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και δικτύωσης με άλλα άτομα που διαθέτουν την εφαρμογή. Το σύστημα μας αποτελείται από μια εφαρμογή για smartphones και κινητούς περιβαλλοντικούς σταθμούς που τοποθετούνται στο ποδήλατο και σε άλλα μέσα μεταφοράς.

Extra Mile – Pierce American College of Greece: Η «Extra Mile» δείχνει το δρόμο στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας των ποδηλατών! O αυτοματισμός συνδέεται με το κινητό μας τηλέφωνο και ειδοποιεί έγκαιρα τους άλλους οδηγούς όταν θέλουμε να στρίψουμε ή να φρενάρουμε αποτρέποντας πιθανά ατυχήματα. Έτσι, μαζί με την πρόληψη των ατυχημάτων, προστατεύουμε το περιβάλλον και ανακουφίζουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό!

Maison de Mode Circulaire – MMC – 1º ΓΕΛ Τρικάλων: Η εταιρεία Maison de Mode Circulaire – MMC δραστηριοποιείται στο χώρο της κυκλικής οικονομίας και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της μόδας. Στόχος της εταιρείας είναι η αξιοποίηση μεταχειρισμένων ρούχων και η απόδοση τους στο καταναλωτικό κοινό. Τα μεταχειρισμένα ρούχα συγκεντρώνονται σε χώρο της εταιρείας. Ακολουθείται μια διαδικασία διαλογής και επεξεργασίας και στη συνέχεια μεταπωλούνται μέσω της ιστοσελίδας. Επίσης γίνεται διαμεσολάβηση πώλησης ή ανταλλαγής μεταχειρισμένων.

Microgreens – Magicgreens – 2o Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς: Ένας πλήρως αυτοματοποιημένος θάλαμος καλλιέργειας και ανάπτυξης μικρολαχανικών -της πιο trendy γαστρονομικής τάσης- με τη χρήση πύργων παλιών υπολογιστών προς απόσυρση (κυκλική οικονομία). Οι ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας επιτυγχάνονται μέσω ενός συστήματος αυτοματισμού του οποίου ο έλεγχος γίνεται με χρήση του Internet of Things (ΙoΤ) διασφαλίζοντας τη συνεχή παρακολούθηση της καλλιέργειας από τον πελάτη και την ποιότητα παραγωγής. Διευκρίνιση: Η ομάδα λέγεται “Microgreens-Magicgreens” αλλά ο θάλαμος (δηλαδή το προϊόν) ονομάζεται MICROWONDERS.

Middle Earth Resort – ΓΕΛ Αντιμάχειας Κω: Το MIDDLE EARTH RESORT είναι μια τουριστική επιχείρηση εμπνευσμένη από τον κόσμο του Τόλκιν. Αποτελείται από 10 υπόσκαφους οικίσκους χτισμένους με τη μέθοδο Rammed Earth (πεπιεσμένη γη), ικανούς να φιλοξενήσουν 50 άτομα. Προωθεί ένα νέο είδος τουρισμού, το luxury eco-tourism, που παντρεύει την πολυτέλεια με την οικολογία. Χρησιμοποιεί τοπικά υλικά και προϊόντα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στηρίζει την τοπική οικονομία ενός όμορφου ακριτικού νησιού αφήνοντας ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα.

Mini Farm – Future Farmers – Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού: Η Future Farmers δημιούργησε το Mini Farm, το καινοτόμο κιτ υδροπονίας από ανακυκλώσιμα υλικά. Με το Mini Farm η διαδικασία ανάπτυξης φυτών και βοτάνων από αρχαίους ελληνικούς σπόρους βιώνεται με σύγχρονο τρόπο από μικρούς και μεγάλους. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της σχέσης με τη φύση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την διατήρηση των σπόρων ως πολιτιστική κληρονομιά.

My_Pine – Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Η My_Pine συλλέγει με σεβασμό στο δάσος ξερές πευκοβελόνες και δημιουργεί οικολογικά και φυσικά απολυμαντικά και καθαριστικά επιφανειών, μικροβιοκτόνα, πλήρως βιοδιασπώμενα. Με πρώτη ύλη μηδενικού κόστους, τα value for money προϊόντα της απολυμαίνουν και καθαρίζουν χωρίς να «λερώνουν» τον πλανήτη και, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα χημικά, δεν απειλούν την υγεία.

Καλή επιτυχία στις 10 καλύτερες μαθητικές «start up» της χρονιάς!

Ο 17ος Πανελλαδικός Διαγωνισμός «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2022» του JA Greece πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το Junior Achievement Greece είναι μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που είναι υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης 2022. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το JA Greece, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.jagreece.org.

