Τι θα συμβεί στη σκηνή του 18ου Athens Digital Arts Festival στην Πλατεία Κοτζιά;

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival (ADAF) ενηλικιώνεται και επιστρέφει για τη 18η ετήσια διοργάνωσή του στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην Πλατεία Κοτζιά για μία πενθήμερη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2022, στο κτιριακό συγκρότημα πρώην notoshome.

Η φετινή διοργάνωση εξερευνά τη θεματική “FutuRetro” και μας καλεί να δούμε το σήμερα μέσα από τα μάτια του παρελθόντος, και το παρελθόν μέσα από τα μάτια του μέλλοντος. Παράλληλα με την κεντρική έκθεση στο εντυπωσιακό κτιριακό συγκρότημα πρώην notoshome, η ομάδα του φεστιβάλ έχει ετοιμάσει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ειδικά για το ADAF Stage, τη σκηνή που θα στηθεί στην Πλατεία Κοτζιά για τέσσερις ημέρες για να φιλοξενήσει τις κατηγορίες ADAF Music και Performance.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 18ου Athens Digital Arts Festival, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του ADAF Stage, που θα αποτελείται από performance και συναυλίες από ισχυρά ονόματα της εγχώριας ποπ και εναλλακτικής σκηνής, που θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη του What’s Up της Cosmote. Είστε ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε τις διαθέσιμες προς όλους εκδηλώσεις του ADAF, που δύσκολα θα μείνουν απαρατήρητες και είναι σίγουρο ότι θα κλέψουν τις εντυπώσεις και του πιο απαιτητικού θεατή.

18th ADAF | FutuRetro – Teaser

ADAF MUSIC

Το ADAF Music είναι μία από τις πιο αγαπημένες κατηγορίες του φεστιβάλ που όπως δηλώνει και το όνομα της είναι αφιερωμένη στην μουσική, αγαπημένοι Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν είτε live, είτε προηχογραφημένα το έργο τους κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Οι μουσικές performance που θα πραγματοποιηθούν στο ADAF Stage θα συνοδεύονται με 3D Projection Mapping Show πάνω στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα του θα έχουν τα What’s Up Music Doubles, ένα πρότζεκτ του φεστιβάλ που γεννήθηκε υπό το πρίσμα της φετινής θεματικής του “FutuRetro”, με βαθιά πειραματική και αναστοχαστική διάθεση προς τη σύγχρονη ελληνική μουσική και τα κύρια χαρακτηριστικά της. Τι θα γινόταν αν μουσικοί με μεγάλη καλλιτεχνική σταδιοδρομία συναντούσαν τη νέα γενιά μουσικών της Ελλάδας; Πώς υπάρχουν στην ψηφιακή εποχή, πιο παραδοσιακά ακούσματα και ήχοι; Ποια η σχέση της προ-ηλεκτρονικής μουσικής με την παραγωγή του σήμερα; Τα What’s Up Music Doubles φέρνουν στο ADAF Stage απρόσμενες και μοναδικές συνεργασίες μεταξύ μουσικών από διαφορετικά είδη και χρονικές περιόδους, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο κράμα από τις μουσικές αναφορές της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο των What’s Up Music Doubles θα εμφανιστούν στην σκηνή του ADAF Stage τα εξής μουσικά ζεύγη:

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

21:00 | Μαρίνα Σάττι x Jeph Vanger

Η Μαρίνα Σάττι θα παρουσιάσει live μουσικά κομμάτια από τον τελευταίο της δίσκο, με τίτλο YENNA και θα την ακούσουμε για πρώτη φορά σε συνδυασμό με ηλεκτρονική μουσική, αφού μαζί της στη σκηνή θα βρίσκεται ταυτόχρονα και ο Jeph Vanger. Μαζί θα παρουσιάσουν μία νέα ηχητική προσέγγιση στα μουσικά κομμάτια της Σάττι, ένα κράμα παράδοσης, σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής και μπάσου.

22:00 | Καίτη Γαρμπή x Someone Who Isn’t Me

Μία μοναδική συναυλία με την κορυφαία ελληνίδα σταρ του πενταγράμμου Καίτη Γαρμπή και τις αγαπημένες του εναλλακτικού κοινού Someone Who Isn’t Me θα πραγματοποιηθεί στο ADAF Stage.

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

21:00 | IOTA PHI x VASSIŁINA

H IOTA PHI, γνωστή και ως Ilia Darlin, είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, μουσικός παραγωγός και βραβευμένη σκηνοθέτις μουσικών βίντεο. Στο παρελθόν, έχει ανοίξει συναυλίες για τους Orbital, τη Florence and the Machine, Marina and the Diamonds και Muse. Στο πλαίσιο των What’s Up Music Doubles, θα μοιραστεί την σκηνή με τη VASSIŁINA, την εξίσου ταλαντούχα μουσικό και παραγωγό, που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τις avant pop – electronica μελωδίες της και τα υπέροχα φωνητικά της.

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

21:00 | Pan Pan x Καλλιόπη Μητροπούλου

Ένα live mixtape με επιλογές από τη δισκογραφία του Pan Pan, της Καλλιόπης Μητροπουλου, κλασικές συνθέσεις 17ου αιώνα και ποπ επιτυχίες του 20ου, όλα ενορχηστρωμενα με live sequencing, synths, βιολιά, turntables, φωνές και θόρυβο.

22:00 | Λένα Πλάτωνος x Die Arkitekt

Η Λένα Πλάτωνος και ο Die Arkitekt ανεβαίνουν στο ADAF Stage και παρουσιάζουν κομμάτια από τον νέο δίσκο του Die Arkitekt, καθώς επίσης και διασκευές σε κλασικά τραγούδια της Λένας Πλάτωνος από το σύνολο της δισκογραφίας της.

Κυριακή 29 Μαΐου 2022

21:30 Νίκος Τουλιάτος x Στέλιος Γιαννουλάκης

Ο Νίκος Τουλιάτος ένας μουσικός με μεγάλο ταλέντο στην τεχνική διαφόρων κρουστών και των drums, που έχει παίξει παντού, τα πάντα, με όλους, σε όλα τα είδη τέχνης τα τελευταία 50 χρόνια της μουσικής του περιπέτειας, θα συναντήσει για πρώτη φορά τον πειραματιστή μουσικό, συνθέτη και σχεδιαστή ήχου, Στέλιο Γιαννουλάκη σε ένα εκρηκτικό αυτοσχεδιαστικό μουσικό υπερθέαμα.

23:00 DJ Rico x Κάτια Πάσχου

Ο Βαγγέλης Σερίφης, γνωστός και ως DJ Rico θα συναντήσει τη σοπράνο Κάτια Πάσχου για να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προσφέροντας στο κοινό έναν εκρηκτικό και πρωτοπόρο συνδυασμό όπερας και χιπ χοπ. Η τεχνική που θα χρησιμοποιήσουν, θα παρουσιαστεί νωρίτερα την ίδια μέρα, στο εργαστήριο Classic (And) Hip Hop: Element Of An Innovative Creation (Κυριακή 29 Μαΐου 2022, 19:00, Δηλώστε συμμετοχή στέλνοντας το ονοματεπώνυμο σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο [email protected]. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, για αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Ακόμη, στο πλαίσιο του ADAF Music θα παρουσιαστούν στη σκηνή της Πλατείας Κοτζιάς εξαιρετικοί μουσικοί καλλιτέχνες για να παρουσιάσουν την δουλειά τους σε μία σειρά συναυλιών, που δεν πρέπει να χάσετε:

O Στέλιος Γιαννουλάκης, συνθέτης και σχεδιαστής ήχου, αυτοσχεδιάζει χρησιμοποιώντας modular συνθεσάιζερ, παιχνίδια με μία δημιουργική προσαρμογή κυκλωμάτων σε ηλεκτρονικές συσκευές παραγωγής θορύβου DIY και μηχανές τυμπάνων στο Disco Accuracy (Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, 20:00).

Το minimal synth duo, Incirrina θα παρουσιάσει τη μουσική performance Positronic Brains, μια ενιαία σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής όπου τα ambient ηχοτοπία εναλλάσσονται με κομμάτια και τραγούδια εμπνευσμένα από τρία ανθρωπόμορφα ρομπότ, δημιουργήματα ενός από τους μετρ της επιστημονικής φαντασίας, του Isaac Asimov (Σάββατο 28 Μαΐου 2022, 20:00).

To darkwave-electro, synthwave, post punk σχήμα των Meat Injection παρουσιάζει στην σκηνή του 18ου Athens Digital Arts Festival το πρώτο του album με τίτλο System Anomaly (Κυριακή 29 Μαΐου 2022, 20:00).

PERFORMANCE

Η performance της Myriam Bleau είναι εμπνευσμένη από τα γραπτά της Donna Haraway και τη μεθοδολογια του speculative architecture, το έργο Unsculpt εξερευνά με την τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) τις σκηνές της φύσης και της πόλης που δημιουργούνται από τον συνδυασμό των ανθρώπινων και μηχανικών στοιχείων.

Για περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα του ADAF και το επιμελητικό σημείωμα για τη φετινή θεματική του 18ου Athens Digital Arts Festival, “FutuRetro”, επισκεφθείτε το 2022.adaf.gr και τα κανάλια επικοινωνίας του φεστιβάλ.

Τοποθεσία κεντρικής έκθεσης: Κτιριακό συγκρότημα πρώην notoshome | Κρατίνου 3-5, Πλατεία Κοτζιά

Είσοδος: Στρέιτ 1

Ώρες λειτουργίας εκθεσιακού χώρου: 10:00 – 22:30

Ώρες λειτουργίας ADAF Stage : 20:00 – 24:00

Όλες οι εκδηλώσεις του 18ου Athens Digital Art Festival πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό όλων των ηλικιών.

Ημερομηνίες: 25 – 29 Μαΐου, 2022

Το 18ο Athens Digital Arts Festival υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

