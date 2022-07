Θριάμβευσε η Ελλάδα: Καλύτερη Μαθητική «Start Up» της Ευρώπης 2022 η Microgreens Magicgreens από το Κιλκίς!

«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης αναδείχθηκε η μαθητική «start up» Microgreens Magicgreens από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς. Κατέκτησε το πρώτο Πανευρωπαϊκό βραβείο, το «χρυσό μετάλλιο», στο μεγαλύτερο Φεστιβάλ Nεανικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Ευρώπης, το GEN–E 2022 του JA Europe και κατέχει πλέον τον τίτλο της Καλύτερης Μαθητικής «Start Up» της Ευρώπης για το 2022.

Το Φεστιβάλ GEN-E πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας στις 12 με 14 Ιουλίου 2022 και η ελληνική ομάδα κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση μεταξύ 41 υποψηφιοτήτων από όλη την Ευρώπη. Η μαθητική «start up» από την Ελλάδα εντυπωσίασε με το πρωτότυπο προϊόν της που λειτουργεί στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, της τεχνολογίας και της έξυπνης διατροφής. Οι μαθητές και οι μαθήτριες από το Κιλκίς παρουσίασαν τον Μicrowonders, τον έξυπνο πύργο παλιού υπολογιστή μέσα στον οποίο καλλιεργούνται με ταχύτητα-ρεκόρ μικρολαχανικά/superfoods με τη χρήση ΙοΤ τεχνολογίας. Τα παιδιά αξιοποιούν τους πύργους των παλιών υπολογιστών, μετατρέποντάς τους σε πλήρως αυτοματοποιημένους, καλαίσθητους θαλάμους καλλιέργειας μικρολαχανικών που χρησιμοποιούνται για γκουρμέ πιάτα και υπερβιταμινούχες σαλάτες.

H κατάκτηση της πρώτης θέσης αποτελεί την μεγαλύτερη επιτυχία που έχει σημειώσει ποτέ ελληνική μαθητική ομάδα στον Πανευρωπαϊκό αυτό διαγωνισμό που πραγματοποιείται εδώ και 33 χρόνια και αποτελεί τον σπουδαιότερο και ιστορικό θεσμό μαθητικής επιχειρηματικότητας καθώς αντίστοιχοι διαγωνισμοί του Junior Achievement πραγματοποιούνται στις Η.Π.Α. και σε όλο τον κόσμο εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Η Μicrogreens Magicgreens είχε κατακτήσει το πρώτο βραβείο στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2022» του Junior Achievement Greece στις 13 Μαΐου 2022 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εκπροσώπησε τη χώρα μας στον διαγωνισμό. Μετά την ανακοίνωση της πρώτης πανευρωπαϊκής θέσης η ελληνική αποστολή πανηγύρισε με μεγάλο ενθουσιασμό την τεράστια αυτή νίκη. Η επίσημη τελετή των βραβεύσεων πραγματοποιήθηκε στο εντυπωσιακό Ναυτικό Μουσείο του Ταλίν με τις απονομές των βραβείων να γίνονται πάνω σε ένα …υποβρύχιο! Δείτε την συγκινητική στιγμή της βράβευσης:

Η ομάδα -που αποτελείται από τον Παναγιώτη Καρατζά, τον Κωνσταντίνο Κουκάκη, τον Χάρη Κολιούσκα, τον Αλέξανδρο Κατσαρώνα, τη Μαρία Δούρου, τη Χριστίνα Κεχαγιά, τους εκπαιδευτικούς Ελένη Σιδηροπούλου και Σταύρο Κατσαρώνα αλλά και άλλους μαθητές και μαθήτριες του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Κιλκίς- δήλωσε: «Είμαστε εκστασιασμένοι! Όταν το πάθος και το ταλέντο συνδυάζεται με σκληρή δουλειά και την κατάλληλη υποστήριξη, τότε μπορούν να γίνουν «Microwonders»! «Μικροθαύματα»! Ζήσαμε το όνειρο! Αγγίξαμε ό,τι φαινόταν άπιαστο στα μάτια μας! Μέσα στην οικογένεια του JA μπορέσαμε να δημιουργήσουμε, να δούμε τους εαυτούς μας αληθινούς επιχειρηματίες και να αναδείξουμε το δυναμικό των δημόσιων σχολείων της περιφέρειας! Ευχαριστούμε για όλα! We are JA! We are GEN-E!».

Σε κοινή δήλωσή τους, ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece Αργύρης Τζικόπουλος, η υπεύθυνη του προγράμματος Εικονική Επιχείρηση Ελίζα Παυλίδη και η Διευθύντρια Επικοινωνίας του οργανισμού Μαρία Γιαννέτου, είπαν: «Η συγκίνησή μας δεν περιγράφεται με λόγια: Αυτές τις ημέρες έλαμψε η νέα γενιά της Ελλάδας! Το πάθος με το οποίο η Microgreens Magicgreens αφοσιώθηκε στην προσπάθειά της, μας γεμίζει περηφάνια και δείχνει το υψηλό επίπεδο της δουλειάς της. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα από το Κιλκίς που δούλεψε πολύ σκληρά, στα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους μέντορες και όλους τους υποστηρικτές της ομάδας που έκαναν το όνειρο πραγματικότητα!».

Σημαντική διάκριση πέτυχε ο μαθητής Αλέξανδρος Κατσαρώνας της Microgreens Magicgreens ο οποίος κέρδισε Βραβείο Ηγετικής Προσωπικότητας JA Alumni Leadership Award μαζί με 7 μαθητές και μαθήτριες από άλλες Ευρωπαϊκές ομάδες.

Τρίτο βραβείο και άλλες διακρίσεις στην φοιτητική «start up» Drug n Drop

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η φοιτητική «start up» Drug n Drop από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που κατέκτησε την τρίτη θέση, το «χάλκινο μετάλλιο», στον αντίστοιχο φοιτητικό διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν 21 Ευρωπαϊκές χώρες. Η ομάδα κέρδισε και το ειδικό βραβείο GAM Investments Financial Sustainability & Growth Award και ο CEO Νικόλας Σπυρέλλης κέρδισε Βραβείο Ηγετικής Προσωπικότητας JA Alumni Leadership Award μαζί με 2 φοιτητές από άλλες Ευρωπαϊκές ομάδες.

Η Drug n Drop εντυπωσίασε με τον έξυπνο κάδο διαχείρισης φαρμάκων που δημιούργησε έτσι ώστε να μην πηγαίνει ούτε ένα χάπι χαμένο. Ο κάδος αναλύει με αισθητήρες τις πληροφορίες των φαρμάκων που τοποθετούνται μέσα και επιτυγχάνει την παραγωγή της ορθής ποσότητας που έχει ανάγκη η αγορά χωρίς να γίνεται η σπατάλη που ρυπαίνει το περιβάλλον και στερεί φάρμακα από χώρες της Αφρικής. O Nικόλας Σπυρέλλης δήλωσε: «Είμαι περήφανος για την ομάδα μου και πολύ χαρούμενος που η προσπάθεια μηνών μετουσιώθηκε σε αυτές τις σπουδαίες διακρίσεις. Από την αρχή πίστευα πολύ στην ιδέα και τις προοπτικές της ομάδας μου, της συμφοιτήτριάς μου στο ΟΠΑ Αλεξίας Βασιλάκη και του αδελφού μου Γιάννη Σπυρέλλη -φοιτητή Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ- και θεωρώ πως ο συνδυασμός σκληρής δουλειάς και πίστης μπορεί να φέρει αποτελέσματα όπως αυτό. Ευχαριστώ θερμά το τμήμα Δ.Ε.Τ. και το Junior Achievement Greece, ιδιαιτέρως τον καθηγητή μας στο Δ.Ε.Τ. Σταύρο Λουνή και την υπεύθυνη του προγράμματος JA Start Up Ιωάννα Κυπριώτη που μας στήριξαν αδιαλείπτως από την πρώτη μέρα». Δείτε την συγκινητική στιγμή της βράβευσης:

Τα περίπτερα των δύο ομάδων μας επισκέφθηκαν στην Εμπορική Έκθεση της διοργάνωσης, στην Freedom Square του Ταλίν, ο Πρόεδρος της Εσθονίας Αλάρ Κάρις και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Εσθονία Μανώλης Αποστολάκης.

Απονομή του Βραβείου SIR στην ελληνική ομάδα Food for Thought

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ GEN-E απονεμήθηκαν, στις 13 Ιουλίου 2022, βραβεία άλλων διαγωνισμών και θεσμών του JA Europe που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα και στα οποία είχε δυναμική παρουσία η Ελλάδα. Το πρώτο βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Kοινωνικής Καινοτομίας – Social Innovation Relay (SIR) 2022 απονεμήθηκε στην μαθητική κοινωνική επιχείρηση Food for Thought από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την έξυπνη ιδέα της να γίνει εκτεταμένη παραγωγή καινοτόμου -ιδιαιτέρως θρεπτικού- αλευριού από γεωσκώληκες έτσι ώστε να περιοριστεί η επισιτιστική κρίση στην Αφρική. Στο Ταλίν ταξίδεψαν και παρέλαβαν το βραβείο, τα μέλη της ομάδας Βασίλης Μαλασίδης, Μαρία Τσιαούση, Βασίλης Τσερκέζης και η υπεύθυνη εκπαιδευτικός Άννα Ματσιώρη. «Η ιδέα αυτή έχει προοπτική, τα παιδιά επιθυμούν να την αναπτύξουν και σίγουρα μετά τη σπουδαία αυτή διάκριση θα βρουν υποστηρικτές», δήλωσε η υπεύθυνη του προγράμματος SIR του JA Greece, Σοφία Μανσόλα.

Δύο ελληνικά σχολεία ανακηρύχθηκαν Επιχειρηματικά Σχολεία της Ευρώπης 2022

Στο Ταλίν απονεμήθηκαν και τα Entrepreneurial School Awards 2022 του JA Europe σε σχολεία που έχουν αριστεύσει στην υλοποίηση του προγράμματος Εικονική Επιχείρηση. Για το 2022 «Επιχειρηματικά Σχολεία της Ευρώπης» ανακηρύχθηκαν δύο ελληνικά σχολεία, το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης στην κατηγορία των Γενικών Λυκείων και το ειδικό σχολείο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου στην κατηγορία των Επαγγελματικών Λυκείων. Τα βραβεία απένειμε ο CEO του JA Europe Salvatore Nigro και ήταν εκεί για να τα παραλάβουν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αριστοτέλειου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Γκροζούδης μαζί με την εκπαιδευτικό/οικονομολόγο του σχολείου Μαρία Δαμαλή και για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου, ήταν εκεί και παρέλαβε το βραβείο η εκπαιδευτικός, συντονίστρια των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας του σχολείου, Έφη Χρυσού.

Το Junior Achievement Greece είναι μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής και φοιτητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που είναι υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης 2022. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το JA Greece, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.jagreece.org.

