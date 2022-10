3rd Greek International Women Awards (GIWA): Πρώτη φορά στην Ελλάδα τα διεθνή βραβεία

Για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα η απονομή των τρίτων GREEK INTERNATIONAL WOMEN AWARDS (GIWA), των Διεθνών Βραβείων που αναγνωρίζουν και βραβεύουν διακεκριμένες Ελληνίδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τα επιτεύγματα και τις δράσεις τους στον επαγγελματικό τους τομέα.

Ο θεσμός των GIWA έχει σκοπό να αναγνωρίσει και να προωθήσει τα επιτεύγματα των Ελληνίδων παγκοσμίως. Τα βραβεία GIWA έχουν φιλοξενηθεί στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου το 2017, ενώ το 2022 μεταδόθηκαν τηλεοπτικά από την ERT WORLD και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX. Στην εντυπωσιακή τελετή απονομής απηύθυνε χαιρετισμό η Α. Ε. η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Επιτροπή των Greek International Women Awards (GIWA), ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής για όλες τις υποψήφιες λήγει στις 14 Νοεμβρίου 2022. Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο: www.greekinternationalwomenawards.com

Η τρίτη τελετή απονομής των GIWA θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2023, στην Αθήνα, στον Ελληνικό Κόσμο – Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Οι υπό βράβευση κατηγορίες είναι: Τέχνες & Πολιτισμός (Arts and Culture), Επιχειρηματικότητα (Business and Entrepreneurship), Σχέδιο (Design), Εκπαίδευση και Ψυχολογία (Education & Psychology), Περιβάλλον & Βιωσιμότητα (Environment & Sustainability), Μόδα (Fashion), Οικονομικές Επιστήμες (Finance), Τουρισμός και Φιλοξενία (Hospitality), Νομική και Πολιτικές Επιστήμες (Law & Political Sciences), Μέσα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ (Media & Marketing Communications), Θετικές Επιστήμες και τεχνολογία (Science and Technology), Ναυτιλιακά (Shipping), Κοινωνική Ευθύνη (Social Responsibility), Αθλητισμός (Sports), Young Star Award (Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενων γυναικών).

Το βραβείο (Lifetime Achievement) Δια Βίου Επιτεύγματα θα δοθεί τιμητικά από την Οργανωτική Επιτροπή των GIWA, εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας, σε μια διακεκριμένη γυναίκα με διεθνή επιρροή και εμπειρία που μπορεί να εμπνεύσει άλλες γυναίκες να πετύχουν τους στόχους τους.

Η Οργανωτική Επιτροπή των GIWA αποτελείται από εννέα καταξιωμένους επαγγελματίες με διαφορετικό, μεταξύ τους, επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, όπως νομικά, επιχειρήσεις, μάρκετινγκ και χρηματοοικονομικά και εκπαίδευση.

«Η Οργανωτική Επιτροπή των GIWA συνδυάζει το πάθος και την εθελοντική εργασία για να υλοποιήσει το όραμα των βραβείων. Στόχος των GIWA είναι να γιορτάζει, να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει ταλαντούχες Ελληνίδες γυναίκες απ’όλο όλο τον κόσμο με σκοπό να ενδυναμώσει και να εμπνεύσει ακόμη περισσότερες γυναίκες να εξελιχθούν στον επαγγελματικό τους τομέα. Τα επιτεύγματα και οι ιστορίες ζωής αυτών των αξιόλογων γυναικών αποτελούν το περιεχόμενο των βραβείων μας και η παρουσία τους σηματοδοτεί εναν διαφορετικό και σίγουρα αποτελεσματικό τρόπο εξέλιξης σε ατομικό και συλογικό επίπεδο. Μέσω της πλατφόρμας των GIWA δημιουργείται ένα οικοσύστημα ανθρώπων που ενθαρρύνει και επικροτεί όλες αυτές τις προσπάθειες.», τονίζει η Πρόεδρος και Ιδρύτρια των βραβείων κυρία Σοφία Κωνσταντοπούλου.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και απονομής των βραβείων GIWA βασίζεται στην αρχή της διαφάνειας. Η τελική επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από τον παγκόσμιας εμβέλειας οργανισμό ΕΥ. Ως Process Review Sponsor του θεσμού, η EY θα αναλάβει τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας επιλογής, επιβεβαιώνοντας κατά την προκαταρκτική φάση του διαγωνισμού, ότι οι υποψήφιες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και καλύπτουν τα προσόντα που έχουν προσδιορισθεί από τους διοργανωτές.

Το επόμενο στάδιο είναι αυτό της κριτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από προσωπικότητες που έχουν διακριθεί στον τομέα τους στην Ελλάδα και διεθνώς και εκπροσωπούν τις αξίες των GIWA: αριστεία, εγκυρότητα, σεβασμό, παραγωγικότητα, υπευθυνότητα, διαφάνεια και ήθος.

Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι κριτές αναζητούν πρωτοπόρες γυναίκες με καινοτόμο σκέψη στον τομέα τους. Αναζητούν στοιχεία των επιτευγμάτων τους που έχουν οδηγήσει στον μετασχηματισμό και τη

σημαντική ανάπτυξη του επαγγελματικού τομέα τους, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων γενναίων πρωτοβουλιών.

Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, το κοινό έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ψηφοφορία (Public Voting), μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των GIWA και να (συν)διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα βράβευσης σε κάθε κατηγορία υποψήφιων.

ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ARTS AND CULTURE)

Η κατηγορία αυτή απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν συμβάλλει με σημαντικό και αξιόλογο έργο στις τέχνες και τον πολιτισμό. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικές τέχνες, εικαστικές τέχνες, καλές τέχνες, μουσική, λογοτεχνία, ποίηση κ.λπ.

ΚΡΙΤΕΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΊΡΙΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP)

Αυτή η κατηγορία απευθύνεται σε γυναίκες με επιτυχημένες επιχειρήσεις βάση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης. Οι υποψήφιες θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν τον αντίκτυπο που έχει το όραμά τους στην κοινωνία καθώς και την καινοτόμο σκέψη τους.

ΚΡΙΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ (DESIGN)

Η κατηγορία αυτή απευθύνεται σε γυναίκες στον τομέα των τεχνών σχεδιασμού. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αρχιτέκτονες, εικονογράφους, διακοσμητές εσωτερικών χώρων, σχεδιαστές φωτός, γραφίστες, σχεδιαστές UX, σχεδιαστές προϊόντων, βιομηχανικούς σχεδιαστές κ.λπ.

ΚΡΙΤΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΤΕΚΟ

ΝΑΤΑΣΣΑ ΛΙΑΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΟΤΣΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (EDUCATION & PSYCHOLOGY)

Η κατηγορία αυτή αναγνωρίζει τις γυναίκες που έχουν υπερασπιστεί την αριστεία και τη προοδευτική σκέψη στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών όπως η εκπαίδευση, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία. Στόχος της κατηγορίας είναι η βράβευση πρωτοπόρων μεθοδολογιών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών.

ΚΡΙΤΕΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ-ΣΟΦΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΚΑ

ΑΝΔΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY)

Η κατηγορία αυτή εστιάζει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα που στοχεύει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην προστασία των παγκόσμιων οικοσυστημάτων. Οι υποψήφιες που διαπρέπουν είτε σε ατομικό επίπεδο είτε ως μέλη ενός οργανισμού και είναι ευαισθητοποιημένες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος είναι ευπρόσδεκτες να ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία.

ΚΡΙΤΕΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΑΘΟΥΣΑΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: HERACLES GROUP OF COMPANIES

ΜΟΔΑ (FASHION)

Η κατηγορία είναι ανοιχτή σε επαγγελματίες της μόδας που είναι αφοσιωμένες στη βιομηχανία κατασκευής ή/και πώλησης ρούχων, κοσμημάτων και αξεσουάρ. Η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διανομή, το μάρκετινγκ, το λιανικό εμπόριο, τη διαφήμιση και την προώθηση όλων των ειδών ένδυσης.

ΚΡΙΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΤΑΝΗ

ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (FINANCE)

Η κατηγορία αυτή απευθύνεται σε γυναίκες, επαγγελματίες που εκτείνονται τόσο σε παραδοσιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όσο και σε χρηματοοικονομική τεχνολογία. Είναι απαραίτητο να επιδειχθεί ο αντίκτυπος στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των χρηματο-οικονομικών λύσεων, της καινοτομίας προϊόντων και των start-ups fintech.

ΚΡΙΤΕΣ

ΤΖΙΜΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΝΤΑΝΙΔΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (HOSPITALITY)

Αυτή η κατηγορία επιδιώκει να βραβεύσει γυναίκες που εργάζονται στον τουριστικό κλάδο σε διάφορους τομείς. Είναι σημαντικό να επιδεικνύεται μια πελατοκεντρική προσέγγιση, εξυπηρετώντας τόσο τον πελάτη όσο και τον οργανισμό καθώς και να είναι πρωτοπόρες στον τομέα εργασίας τους.

ΚΡΙΤΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (LAW & POLITICAL SCIENCES)

Αυτή η κατηγορία απευθύνεται σε γυναίκες που διαπρέπουν στον τομέα των Νομικών και Πολιτικών Επιστημών. Ο στόχος είναι να βραβευτούν οι γυναίκες που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς και μπορούν να μοιραστούν επιτεύγματα εκτός πολιτικής προκατάληψης.

ΚΡΙΤΕΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΟΣ

ΕΙΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MEDIA & MARKETING COMMUNICATIONS)

Οι γυναίκες που εργάζονται στον κλάδο των Μέσων Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ καθώς και όσες έχουν αξιοποιήσει την επικοινωνία ως εργαλείο σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό ή κοινωνικό περιβάλλον, καλούνται να συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία.

ΚΡΙΤΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

ΝΤΕΠΗ ΤΖΙΜΕΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

Επιστήμονες και μηχανικοί από το STEM, τις φυσικές επιστήμες, τη μηχανική, την τεχνολογία, την πληροφορική και τις ιατρικές επιστήμες καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν την κατηγορία. Είναι απαραίτητο να μπορούν να επιδείξουν καινοτομία στα επιτεύγματά σας.

ΚΡΙΤΕΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΥ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ

ΛΕΝΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ (SHIPPING)

Η κατηγορία αυτή απευθύνεται σε γυναίκες, επαγγελματίες του κλάδου της ναυτιλίας. Αυτό περιλαμβάνει ιδιοκτήτες, διαχειριστές, συμβούλους, εμπόρους, μεσίτες, ασφαλιστικούς υπαλλήλους, ναυτικούς κ.λπ. Οι υποψήφιες αναμένεται να επιδείξουν εξαιρετικά επιτεύγματα στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

ΚΡΙΤΕΣ

ΔΑΝΑΗ ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΛΠΗ ΠΕΤΡΑΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ (SOCIAL RESPONSIBILITY)

Η κατηγορία αυτή αναζητά γυναίκες που ενεργούν προς όφελος της κοινωνίας με τις προσπάθειές τους. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση συμπεριφορών και ενεργειών που υπερασπίζονται τη διαφορετικότητα, την ενσωμάτωση και την ένταξη, καθώς και οτιδήποτε βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων μέσω κοινωφέλειας, εράνων, αποδεδειγμένου εθελοντισμού, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων.

ΚΡΙΤΕΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ-ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΓΑΛΙΝΟΣ

ΝΤΙΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (SPORTS)

Η κατηγορία αυτή στοχεύει στην αναζήτηση των καλύτερων ταλέντων στον αθλητισμό και στις αθλήτριες. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές σε γυναίκες που παράγουν, διευκολύνουν, προωθούν και οργανώνουν δραστηριότητες, εμπειρίες και επιχειρηματικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

ΚΡΙΤΕΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ–ΛΥΔΑ ΚΟΥΤΑΡΕΛΛΗ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενων γυναικών (YOUNG STAR AWARD)

Η κατηγορία αυτή γιορτάζει τα αναδυόμενα και εξαιρετικά ταλέντα γυναικών μεταξύ 18-25 ετών στην αρχή της καριέρας τους. Η εστίαση είναι να επιδείξουν μοναδικές δυνατότητες στον τομέα τους.

ΚΡΙΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΚΟΤΑ

ΝΤΙΑΝΑ ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ

Τα βραβεία GIWA υποστηρίζονται από διακεκριμένες επιχειρήσεις, οργανισμούς και επιχειρηματίες και λειτουργούν υπο την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

www.greekinternationalwomenawards.com

3rd GREEK INTERNATIONAL WOMEN AWARDS

Αναλυτικά πληροφορίες θα βρείτε στο: https://greekinternationalwomenawards.com/