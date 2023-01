H Hilton και η SWOT Hospitality παρουσιάζουν στη Ρόδο το νέο Beach Resort, με το σήμα της Curio Collection

H Hilton (NYSE: HLT) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της franchise συμφωνίας με τη Zetland Capital, σχετικά με το άνοιγμα της μονάδας Lindian Village Beach Resort Rhodes, Curio Collection by Hilton. Το ξενοδοχείο χωρητικότητας 196 δωματίων, αναμένεται να ανοίξει το καλοκαίρι του 2023, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality και θα αποτελέσει το πιο πρόσφατο εντυπωσιακό resort της Hilton σε ελληνικά νησιά.

Ο Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President, Development της Hilton για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική σε δήλωσή του ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε τη συνεργασία με τη Zetland Capital για το άνοιγμα του Lindian Village Beach Resort Rhodes, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, που έρχεται να προστεθεί στο δυναμικό περισσότερων από 60 ξενοδοχείων, με τα οποία το brand της Curio Collection by Hilton διατηρεί σχέσεις συνεργασίας ή ανάπτυξης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Έχοντας υποδεχτεί πάνω από 5 εκ. διεθνείς ταξιδιώτες την περυσινή χρονιά1, η Ρόδος αποτελεί έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο ταξιδιωτικό προορισμό και την ιδανική τοποθεσία για τη διεύρυνση του αναβαθμισμένου προϊόντος της Curio. Μετά τα πρόσφατα ανοίγματα σε Σαντορίνη, Κρήτη και Σαρδηνία, αυτό το μοναδικό resort σηματοδοτεί την επέκταση της παρουσίας της Curio σε δημοφιλείς προορισμούς διακοπών.»

Ο Ahmed Hamdani, ιδρυτής και Chief Investment Officer, της Zetland Capital, σχολίασε σχετικά, «Είναι μεγάλη μας χαρά που ανακοινώνουμε το πρώτο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στην Ρόδο, έπειτα από εκτεταμένες διαδικασίες ανακαίνισης. Σε απόσταση μόλις δέκα λεπτών με το αμάξι από τη γραφική πόλης της Λίνδου, το Lindian Village Beach Resort Rhodes, με ένα πλήθος εστιατορίων και άμεση πρόσβαση σε παραλία, θα γίνει ο αγαπημένος προορισμός των ταξιδιωτών. Αυτή αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία μας με τη Hilton, και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες στη μοναδική και εντυπωσιακή αυτή μονάδα το ερχόμενο καλοκαίρι. H εν λόγω επένδυση υπογραμμίζει τη στρατηγική επενδύσεών μας σε δημοφιλείς προορισμούς, σε συνεργασία με ισχυρούς τοπικούς συνεργάτες, όπως η SWOT Hospitality, προκειμένου να ανταπεξέλθει στην αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών φιλοξενίας μετά την πανδημία.»

Ο Στέλιος Κουτσιβίτης, Πρόεδρος και ένας εκ των βασικών μετόχων της SWOT Hospitality, ανέφερε: «Η ομάδα μας υποδέχεται τη νέα συνεργασία με τη Hilton με μεγάλο ενθουσιασμό. Συνεργαζόμενοι με έναν κορυφαίο επενδυτή όπως η Zetland Capital, είμαστε σίγουροι ότι στη νέα του εποχή το Lindian Village θα επαναπροσδιορίσει την αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας στη Ρόδο, χάρη στην πολύτιμη τεχνογνωσία της Curio Collection by Hilton. Το όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε το παρεχόμενο προϊόν luxury φιλοξενίας στην Ελλάδα, με απαράμμιλης αισθητικής ξενοδοχεία και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, που αντικατοπτρίζουν την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά του τόπου.»

Το Lindian Village Beach Resort Rhodes θα αποτελέσει το πρώτο ξενοδοχείο κάτω από το brand της Curio Collection στη Ρόδο, ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά νησιά, με ασύγκριτη φυσική ομορφιά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Η μονάδα χωρητικότητας 196 δωματίων, με μοναδική θέα στη θάλασσα και στους κήπους, και άμεση πρόσβαση σε αμμώδη παραλία, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό σημείο του νησιού, κοντά στη γραφική πόλη της Λίνδου, την Ακρόπολη και έναν σημαντικό αριθμό αξιοθέατων, που χρονολογούνται από την αρχαϊκή μέχρι και τη μετα-βυζαντινή περίοδο.

Όλα τα δωμάτια του Lindian Village Beach Resort Rhodes θα περιλαμβάνουν ιδιωτικό εξωτερικό χώρο, ενώ σε 85 από αυτά θα υπάρχει ιδιωτική πισίνα ή τζακούζι. Ενισχύοντας τη φιλοσοφία της Curio Collection γύρω από την αυθεντική, προσωποποιημένη φιλοξενία, στο resort θα λειτουργούν πέντε εστιατόρια με προτάσεις τοπικής και διεθνούς γαστρονομίας, δύο μπαρ και μια gelateria, το concept των οποίων έχει επιμεληθεί ο Όμιλος Τραστέλη, που διαχειρίζεται μεταξύ άλλων 2 εστιατόρια με αστέρια Michelin. Επιπλέον, το ξενοδοχείο θα προσφέρει δραστηριότητες για τα παιδιά και τις οικογένειες, γύρω από τον πολιτισμό, τη φύση και την ευζωϊα. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται δύο εξωτερικές πισίνες, ένα γυμναστήριο, ένα πολυτελές spa, θαλάσσια sports, ένα γήπεδο τέννις και δυο αίθουσες συνεδρίων, οι οποίες θα μπορούν να φιλοξενήσουν έως 150 άτομα.

Ξεκινώντας τη δραστηριότητά του το 2014, το Curio Collection by Hilton αποτελεί πλέον ένα διεθνές portfolio περισσότερων από 120 ξενοδοχείων και resorts, κάθε ένα με ξεχωριστό χαρακτήρα, τα οποία απευθύνονται σε ταξιδιώτες που αναζητούν μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας. Το ξενοδοχείο έρχεται να προστεθεί στις δύο ήδη υπάρχουσες μονάδες της Hilton, κάτω από το brand Curio Collection: Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection by Hilton, και The Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton.

Οι επισκέπτες των μονάδων της Hilton θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από το βραβευμένο πρόγραμμα πιστότητας Hilton Honors, το οποίo επιτρέπει σε σχεδόν 146 εκ. μέλη που πραγματοποιούν την κράτησή τους απευθείας από τις πλατφόρμες της Hilton να κερδίσουν Πόντους για διαμονή και εμπειρίες. Τα μέλη του Hilton Honor έχουν επίσης τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουν ανταμοιβές και οφέλη, όπως το contactless check-in με επιλογή δωματίου και αποκλειστικές εκπτώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της Hilton και την επέκταση του portfolio της Curio Collection by Hilton, επισκεφθείτε το stories.hilton.com.