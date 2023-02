«The Human Condition: from Modernity to the Contemporary»

Η Γκαλερί Σκουφά με μεγάλη χαρά παρουσιάζει την καινούργια ομαδική έκθεση με τίτλο: «The Human Condition: from Modernity to the Contemporary». H έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, στις 19:30 – 21:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Μαρτίου 2023.

Στην έκθεση, “The Human Condition: from Modernity to the Contemporary” καλλιτέχνες των ιστορικών πρωτοποριών όπως ο André Derain, ο Giorgio de Chirico, ο Otto Dix, ο Jean Fautrier και ο Francis Picabia συνομιλούν με καλλιτέχνες του ύστερου μοντερνισμού όπως ο Eduardo Arroyo και ο Andy Warhol, ενώ ο διάλογος αυτός συνεχίζεται με σύγχρονους καλλιτέχνες της ζωγραφικής σχολής του Βερολίνου όπως ο Peter Böhnisch, ο Thomas Grünfeld, ο David Nicholson, ο Δημήτρης Τζαμουράνης, ο Thomas Virnich, ο René Wirths, η Sandra Vásquez de la Horra και ο John Isaacs.

Θέτοντας ως αφετηρία τη δεκαετία του 1920, η έκθεση παρουσιάζει έργα καλλιτεχνών οι οποίοι αποτέλεσαν σταθμό στη διαμόρφωση της Μοντέρνας τέχνης. Καλύπτοντας, λοιπόν, ένα φάσμα εκατό περίπου χρόνων, ο θεατής μπορεί να περιπλανηθεί στην εξέλιξη της ανθρώπινης αναπαράστασης μέχρι τη σημερινή εποχή.

Κοινό χαρακτηριστικό των έργων της συγκεκριμένης έκθεσης είναι η ανθρωποκεντρική θεματική και η εστίαση στην προσωπογραφία ως μέσο που προσφέρει τη δυνατότητα εξεικόνισης της προσωπικότητας, των συναισθημάτων και του ψυχικού κόσμου του απεικονιζόμενου μέσα από το αντιληπτικό πρίσμα του δημιουργού.

Συμμετέχουν: Giorgio de Chirico, André Derain, Otto Dix, Francis Picabia, Andy Warhol, Jean Fautrier, Eduardo Arroyo, Peter Böhnisch, Thomas Grünfeld, Sandra Vásquez de la Horra, David Nicholson, John Isaacs, Δημήτρης Τζαμουράνης, Thomas Virnich, και René Wirths.

ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΚΟΥΦΑ

Σκουφά 4, Κολωνάκι, 10673

Τηλ. 210-3643025, 210-3603541

Ώρες λειτουργίας: Δευτ-Τετ-Σαβ 10:00-15:30, Τρ-Πεμ: 10:00-15:30 & 17:30-21:00,

Παρ: 10:00-15:30 & 17:30-20:00

email: [email protected]

website: www.skoufagallery.gr