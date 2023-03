EDIT Automation, ShipReality και M&C Group ενώνουν τις δυνάμεις τους

H EDIT Automation LTD, η ShipReality Inc και η M&C Group LTD, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους με στόχο την παροχή μιας καινοτόμου λύσης για τη συμμόρφωση με την ενεργειακή απόδοση των πλοίων. Οι τρεις εταιρείες θα συνδυάσουν την τεχνογνωσία τους για να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες που βοηθούν τα πλοία να επιτύχουν τους στόχους ενεργειακής απόδοσης και να συμμορφωθούν με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις του ΙΜΟ (π.χ. δείκτης ενεργειακής απόδοσης πλοίων σε λειτουργία, EEXI και δείκτης έντασης άνθρακα, CII).

Η EDIT Automation είναι ένας καθιερωμένος πάροχος συστημάτων αυτοματισμού πλοίων με πλούσια εμπειρία τριάντα ετών. Η ShipReality προσφέρει υπερσύγχρονες εφαρμογές XR για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης μιας πλατφόρμας λογισμικού για την ενεργειακή απόδοση των πλοίων που βασίζεται στις αρχές των ψηφιακών δίδυμων (digital twin). H M&C Group είναι μια ομάδα εξειδικευμένων ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών με πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων σε ναυτιλιακές εταιρείες.

ShaPoLi, CII, EEXI, Ship Performance Reporting

Το συνεργατικό σχήμα θα επικεντρωθεί στην παροχή υπηρεσιών στα πλοία ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους σε σχέση με τους δείκτες EEXI και CII με μία ενιαία λύση. Το εγκεκριμένο σύστημα ShaPoLi του EDIT, που εγκαθίσταται με 5 πιστοποιήσεις για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό του EEXI, θα τροφοδοτεί το λογισμικό της ShipReality με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη συνεχή παρακολούθηση και πρόβλεψη της απόδοσης σε σχέση με το CII, με τη χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού, υπηρεσίες όπως, η παραγωγή μελετών, η υποβολή φακέλων προς έγκριση στο νηογνώμονα και η υποστήριξη αποφάσεων θα διεκπεραιώνονται άμεσα από τους μηχανικούς της M&C, προσφέροντας μια ολιστική λύση για την ενεργειακή απόδοση των πλοίων.

Ο Μιχάλης Στεφανάκης και ο Χάρης Χατζηχαραλάμπους, συνιδιοκτήτες του Ομίλου M&C, έθεσαν τις βάσεις για αυτή τη συνεργατική προσπάθεια. «Η αρχική μας πρόθεση ήταν να δημιουργήσουμε τη σύνδεση μεταξύ τεχνικών και επιχειρησιακών λύσεων για την ενεργειακή απόδοση του πλοίου μέσω ενός ακριβούς και προηγμένου εργαλείου που θα βοηθά στην ανάπτυξη βέλτιστων αξιολογήσεων απόδοσης», δήλωσε ο Χάρης Χατζηχαραλάμπους.

«Με αυτή την ολιστική λύση, η οποία υποστηρίζεται από ισχυρές τεχνολογίες ψηφιακών διδύμων και AI, στόχος μας είναι να προσφέρουμε νέες ευκαιρίες για βελτιώσεις βιωσιμότητας στη ναυτιλιακή βιομηχανία», δήλωσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Παπαδόπουλος, Συνιδρυτής της ShipReality Inc.

«Συνδυάζοντας τα δυνατά μας σημεία και την τεχνογνωσία μας, είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τις ναυτιλιακές εταιρείες να πλοηγηθούν με ασφάλεια στο περίπλοκο τοπίο της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων», δήλωσε ο Μάρκος Σιγάλας, Διευθύνων Σύμβουλος της EDIT.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: Τηλέφωνο: +30 210 41 10 007

Email: [email protected]