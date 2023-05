JAGreece: 9ος Εθνικός Τελικός Προγράμματος «JA StartUp 2023»

Ο 9ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «JA Start Up» διεξάγεται και αυτή τη χρονιά από το Junior Achievement Greece και βρίσκεται στην τελική ευθεία για την μεγάλη ημέρα του τελικού, την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

To «JA StartUp», που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του JA Europe που υλοποιείται ταυτόχρονα σε 300 Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή 15.000 φοιτητών.Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες 18-30 ετών να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα και τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Ουσιαστικά, φοιτητές δημιουργούν ομάδες και για διάστημα τριών μηνών εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας, έχοντας υποστήριξη από καθηγητές και μέντορες.

Οι φοιτητικές ομάδες συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου σε μια μοναδική εμπειρία που βοήθησε να κατανοήσουν όλα τα βήματα δημιουργίας μιας επιχείρησης, αλλά και να διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη μεγαλύτερη διοργάνωση νεανικής επιχειρηματικότητας, το φεστιβάλ GEN–E από το JAEurope, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2023 στην Κωνσταντινούπολη.

Γνωρίστε τις δεκαπέντε ομάδες που διακρίθηκαν και συμμετέχουν στον Τελικό του προγράμματος «JA Start Up 2023» μέσα από τις δικές τους περιγραφές:

“Αναποφάσιστοι” – Univice | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η επιχειρηματική ιδέα επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού σε νέους. Η εφαρμογή θα διαθέτει το σύνολο των Ελληνικών πανεπιστημίων μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτά, τεστ δεξιοτήτων και αυτοαξιολόγησης προς τους χρήστες, με τη χρήση gamification και διασύνδεση με ειδικούς συμβούλους. Το κοινό- στόχος της επιχείρησης θα είναι έφηβοι ηλικίας 14-18 ετών.

CampGuard | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόκειται για φορητή συσκευή για camping που δίνει πληροφορίες για την υγρασία, τη θερμοκρασία, τον εντοπισμό κίνησης για άγρια ζώα, την υγρασία του αέρα και το οξυγόνο. Συνδέεται με εφαρμογή στο κινητό που εμφανίζει τις αντίστοιχες μετρήσεις και δίνει άμεση ανταπόκριση στις μετεωρολογικές προβλέψεις, καθώς και συμβουλές βάση των εμφανιζόμενων στοιχείων. Παράλληλα, θα υπάρχει online community για τους χρήστες της εφαρμογής για την αλληλεπίδραση και τη δημοσίευση συμβουλών, εμπειριών και προτάσεων.

Carexchange | Πανεπιστήμιο Πατρών & Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η carexchange είναι μια εφαρμογή για κινητά που κάνει τις δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς πιο εύκολες, γρήγορες και αποτελεσματικές από ποτέ, μετατρέποντας τις χρηματικές δωρεές σε προϊόντα που χρειάζονται περισσότερο οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί στην Ελλάδα. Η εφαρμογή συλλέγει δεδομένα από φιλανθρωπικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων αναγκών τους σε προϊόντα, και τα απαριθμεί με βάση την πληρότητα αυτών των αναγκών. Οι χρήστες μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο ποιοι φιλανθρωπικοί οργανισμοί χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά τους και να κάνουν τις δωρεές τους.

CEBACK | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η CEBACK στοχεύει να επαναφέρει στο προσκήνιο τη χρήση του ωμόπλινθου στις κατασκευές των κτηρίων, χρησιμοποιώντας το χώμα που προκύπτει από κάθε εκσκαφή και το οποίο σε άλλη περίπτωση θα αποτελούσε απόρριμμά και κόστος για την εκάστοτε επιχείρηση. Με αυτό θα παραχθεί ο ωμόπλινθος ο οποίος θα χρησιμοποιείται αντί των τούβλων στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό των κτηρίων. Εκτός από το γεγονός ότι ο ωμόπλινθος σε μαζική παραγωγή είναι πιο οικονομικός από το κοινό τούβλο αλλά και κάθε υποκατάστατό του, το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα βασίζεται στη θερμοχωρητικότητά του που καθιστά κάθε κτήριο που το χρησιμοποιεί ενεργειακά αποδοτικό.

Container Sense | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Container Sense είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής των συνθηκών στο εσωτερικό των containers εμπορευμάτων. Χάρη στην αξιοποίηση αισθητήρων, οι χρήστες μπορούν σε πραγματικό χρόνο αλλά και μέσω ενός ιστορικού να μαθαίνουν και να ειδοποιούνται για ένα πλήθος πιθανών συμβάντων/καταστάσεων που επηρεάζουν την ακεραιότητα των περιεχόμενων προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη ζημιάς/αλλοίωσης τους, τη σωστή απόδοση ευθυνών, αποτροπή κλοπών, καθώς και εντοπισμό του container (με χρήση πομπού GPRS).

Cup nTrack | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Cup n Track είναι ένα έξυπνο κύπελλο περιόδου, φιλικό προς το περιβάλλον και πρακτικό στη χρήση. Με την προηγμένη τεχνολογία του βοηθά γυναίκες με έμμηνο ρύση να παρακολουθούν τον κύκλο και να διαγνώσουν πιθανά γυναικολογικά προβλήματα υγείας, των οποίων η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική. Παρακολουθώντας τη ροή της περιόδου, με τη χρήση volume sensor, τα επίπεδα πόνου και κάνοντας γενική χαρτογράφηση της περιόδου, το Cup n Track μπορεί να ανιχνεύσει ανωμαλίες στον εμμηνορροϊκό κύκλο και να παρέχει ειδοποιήσεις για πιθανά προβλήματα υγείας, ώστε το άτομο να προβεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

FLYPRO | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η εταιρία FlyPro διαμέσου της εκτροφής προνύμφης μύγας μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε ένα προϊόν υψηλής προστιθέμενης και διατροφικής αξίας. Παράλληλα, συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 12 των SDGs (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης), ο οποίος αφορά την υπεύθυνη παραγωγή, κατανάλωση και αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων προκειμένου να παραχθεί ένα βιώσιμο προϊόν (αποξηραμένη μορφή προνύμφης και πούδρα πρωτεΐνης ). Αποτελεί ένα πρωτοποριακό προϊόν στην Ελλάδα καθώς συνιστά μια εναλλακτική μέθοδο αξιοποίησης αποβλήτων, συμβάλλοντας έτσι δραστικά στην αντιμετώπιση του foodwaste /foodloss. Επιπρόσθετα, παρέχει λύσεις σε αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

HOLOMINDS | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η HOLOMINDS έρχεται να καλύψει την ανάγκη της διάδρασης με το κοινό, είτε των επισκεπτών των μουσείων είτε των εκπαιδευομένων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και των τριών βαθμίδων, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες δημιουργίας ολογραμματων. Ειδικότερα, παρέχει πακέτο εξυπηρέτησης αποτελούμενο από το hardware, software και το service.

INTP (Innovative New Technology Products) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Τα τελευταία χρόνια η χρήση νανοσωματιδίων (κυρίως των μεταλλικών οξειδίων TiO2 και ZnO) είναι αρκετά διαδεδομένη στη βιομηχανία καλλυντικών από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για την παραγωγή αντηλιακών με βελτιωμένες οπτικές ιδιότητες. Από περιβαλλοντικής άποψης, τόσο τα νανοσωματίδια όσο και οι συνθετικές οργανικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται στα αντηλιακά (λ.χ. octocrylene) έχει βρεθεί ότι συσσωρεύονται σε θαλάσσιους οργανισμούς και προκαλούν τοξικότητα στα υδάτινα οικοσυστήματα (βλ. coralreefbleaching). Προκειμένου να αμβλυνθούν οι παραπάνω περιορισμοί, προτείνεται η αντικατάσταση των νανοσωματιδίων και των συνθετικών οργανικών ενώσεων, με βιοαποικοδομήσιμες νανοδομές προερχόμενες από φυτικές ανανεώσιμες πρώτες ύλες (BiogenicNanoparticles).

IoTeam –Smart Whiskers | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Smart Whiskers είναι ένα πρωτοποριακό μπολ νερού για γάτες που χρησιμοποιεί IoT για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό της κατανάλωσης νερού της γάτας. Το μπολ είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες που μετρούν την ποσότητα του νερού που καταναλώνεται και εμφανίζουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες γατών να παρακολουθούν τα επίπεδα ενυδάτωσης των κατοικίδιων ζώων τους και να εντοπίζουν τυχόν αλλαγές που μπορεί να υποδηλώνουν πιθανά προβλήματα υγείας.

LittleGiants – Open4all | ΜητροπολιτικόΚολλέγιο – CampusΗράκλειοΚρήτης

Η επιχειρηματική ιδέα αφορά την δημιουργία ιστοσελίδας με σκοπό να πραγματοποιεί ένα επιτυχημένο mix and match αναμεσά σε άτομα με αναπηρίες και στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εντάξουν άτομα από τις δύσκολα εξυπηρετήσιμες ομάδες στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Αξίζει να αναφερθεί πως τα άτομα με σοβαρές ή μέτριες αναπηρίες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον δείκτη GALI (Global Activity Limitation Index), αποτελούν το 24,7% του πληθυσμού. Το γεγονός πως, μέσω της ιστοσελίδας θα δίνεται το βήμα, σε άτομα με αναπηρίες να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας και στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την κοινωνική τους ευθύνη την καθιστά καινοτόμα για τα δεδομένα της Ελλάδας.

Mindsetech| Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Λαμβάνοντας υπόψιν την κατακόρυφη αύξηση των ψυχολογικών ζητημάτων κατά την περίοδο της εφηβείας και της μετεφηβείας, η ομάδα δημιουργεί ένα psychology app με όνομα “Moodify”. Η εφαρμογή θα απευθύνεται σε έφηβους μαθητές και νέους που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη για θέματα που τους απασχολούν. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με chat bot ψυχολογικής υποστήριξης. Θα μπορεί επίσης να κλείσει ραντεβού για live chatting μέσω της εφαρμογής με ειδικούς ψυχολόγους (τους οποίους θα φιλοξενεί-προωθεί η εφαρμογή) ή να κάνει κράτηση για δια ζώσης και εξ αποστάσεως συνεδρία. Τέλος, ο χρήστης θα μπορεί να συνομιλεί σε community chat rooms με άλλους χρήστες για θέματα ψυχολογίας, με απώτερο σκοπό την αλληλοϋποστήριξη.

Optimalifts | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι περισσότεροι ασκούμενοι με βάρη και αντιστάσεις δεν μπορούν να εκτιμήσουν σωστά την ένταση που δέχονται οι μύες τους ανά επανάληψη και δεν πραγματοποιούν τις ασκήσεις στο σωστό εύρος κίνησης περιορίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της προπόνησης τους. Το Οptima Lift wearable στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα καθοδηγώντας τον ασκούμενο σε πραγματικό χρόνο για την εκτέλεση της άσκησης και καταγράφοντας αναλυτικά τις επιδόσεις του. Ουσιαστικά ο χρήστης θα φοράει στο καρπό το wearable το οποίο θα καταγράφει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

SeaSippers | Ιόνιο Πανεπιστήμιο & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η επιχειρηματική ιδέα αναφέρεται στην ίδρυση μιας εταιρίας εκμετάλλευσης θαλασσινών φυκιών για την παραγωγή καλαμακιών μίας χρήσης. Συγκεκριμένα, η ιδέα αυτή στηρίζεται στην εύρεση βέλτιστης λύσης για το κενό που δημιουργήθηκε ύστερα από την απόσυρση των πλαστικών καλαμακίων στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, τα φύκια αποτελούν φθηνή και εύκολα διαθέσιμη πρώτη ύλη, καθώς στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να καλλιεργούνται 8 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι ετησίως έως το 2030, σε αντίθεση με τους 3.000 μετρικούς τόνους σήμερα.

ToIXmou| Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Toixmou είναι μια εφαρμογή smartphone που προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης αυτοκινήτου για κατόχους οχημάτων στην Ελλάδα. Η εφαρμογή συλλέγει δεδομένα από την ελληνική ψηφιακή κυβέρνηση (myAuto) σχετικά με τέλη κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, μοντέλα αυτοκινήτων, αριθμούς πλαισίου, ασφάλιστρα αυτοκινήτου και τεχνικούς ελέγχους KTEO. Οι χρήστες μπορούν επίσης να προσθέσουν δεδομένα σέρβις, ιστορικό επισκευής και κατασκευής ελαστικών. Η εφαρμογή στέλνει εξατομικευμένες υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις στους χρήστες σχετικά με επερχόμενες πληρωμές, υπηρεσίες, ανανεώσεις ασφάλισης οχημάτων, επανέλεγχους KTEO και αλλαγές ελαστικών. Η εφαρμογή προσφέρει λύσεις One-Click-Call και επιτρέπει στους χρήστες να καταχωρούν αριθμούς επικοινωνίας οδικής βοήθειας και συνεργεία επισκευής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους/τις:Καζαντζίδης Χαράλαμπος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ανθρώπινου δυναμικού Manpower Group Ελλάδας, Κουνενάκη Εφραίμογλου Σοφία, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,Λειβαδίτης Γιώργος, Επικεφαλής κλάδου SIXT (Head of Sixt Greece), Μπρης Νίκος, Director, Strategy&Transactions, ΕΥ Ελλάδος Σπαθαράκης Χρήστος, Co-founder & CEO Ferryhopper, Χρηστάκης Νίκος, Μέλος ΔΣ JA Greece -Διευθύνων Σύμβουλος HP Ελλάδας και Κύπρου.

Τα βραβεία θα απονείμουν:

Public Choice Award: Νίκος Χρηστάκης, Μέλος Δ.Σ. JA Greece – Διευθύνων Σύμβουλος της HP 3ο Βραβείο: Drug n Drop – Νικήτρια Ομάδα JA StartUp 2022 & 3η θέση στο Gen-Ε 2022 2ο Βραβείο: Αργύρης Τζικόπουλος, CEO Junior Achievement Greece 1ο Βραβείο: Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Πρόεδρος ΕΒΕΑ και Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Κεντρικός Ομιλητής Εκδήλωσης: Νίκος Μανουσέλης – Founder & CEO Agroknow

Παρασκευή 2 Ιουνίου – Πρόγραμμα : Από τις 14.00, οι φοιτητικές ομάδες θα βρίσκονται στο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού – Ελληνικός Κόσμος για να παρουσιάσουν την δουλειά τους και να διεκδικήσουν τη μεγάλη διάκριση και το εισιτήριο για τον Πανευρωπαϊκό Τελικό Διαγωνισμό του JA Europe GEN-E 2023. Στις 16:00 θα διεξαχθεί workshop από την Man Power Group με τίτλο «Startup your career with the right skills!» και θα το υλοποιήσει η κυρία Λίλιαν Τσέρτου, Head of Right Management at Manpower Group. Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι «Start up your career with the Right Skills!»

Έναρξη προσέλευσης για την τελετή: 16.45 Τελετή Βραβεύσεων: 17:00 – 18:00