CINE FIX ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΦΙΞ

Ο δήμος Ηρακλείου Αττικής απέκτησε το Κτήμα Φιξ και ανοίγει από τις 30 Ιουνίου τις πόρτες του ως πάρκο πρασίνου, ιστορίας και πολιτισμού, λειτουργώντας το Cine Fix με την επιμέλεια της ομάδας του Cinema Alive. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για όλο το καλοκαίρι σας περιμένουμε με δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές για μικρούς και μεγάλους, αναψυχή, διασκέδαση, αλλά και παιχνίδι σε έναν χώρο πρασίνου 27 στρεμμάτων.

Η ομάδα του Cinema Alive σας περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα χώρο εμποτισμένο από την ιστορία του τόπου μας, με σκηνικά βγαλμένα από παραμύθια με βάτραχους και βασιλιάδες που έχουμε σχεδιάσει με φροντίδα και σεβασμό.

Παράλληλα με τις βόλτες σας, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 21:00΄για όλο το καλοκαίρι, απολαύστε στο Cine Fix δωρεάν μία επιλεγμένη ταινία από τον διεθνή και ελληνικό κινηματογράφο μέσα σε ένα κατάφυτο περιβάλλον γεμάτο χρώμα και ευχάριστες μυρωδιές.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο λειτουργεί καντίνα με εκλεκτά διαλεγμένα υλικά όπως και μπαρ με κοκτέιλ ώστε να γίνουν οι βραδιές σας ακόμα πιο απολαυστικές βλέποντας την αγαπημένη σας ταινία κάτω από τον έναστρο ουρανό. Η διακόσμηση εμπνευσμένη από αγαπημένα παραμύθια συναρπάζει μικρούς και μεγάλους που νιώθουν να εισβάλουν σε ένα παραμυθένιο χώρο χαράς και διασκέδασης.

Mε σεβασμό στην ιστορία του Κτήματος Φιξ, μοιραζόμαστε το όραμά μας για ανάσες πολιτισμού στην πόλη μαζί με την αγάπη μας στον διεθνή και ελληνικό κινηματογράφο. To πρόγραμμα Movies in the Park που οργανώνει σε επίπεδο παραγωγής και λειτουργεί το Cinema Alive έχει σαν αποστολή να παραδίδει στην πόλη κεντρικά σημεία και ανάσες πρασίνου ως χώρους πολιτισμού προσβάσιμους σε όλους με δωρεάν είσοδο.

Μη διστάσετε να επισκεφτείτε το Κτήμα Φιξ για μια βουτιά στον χρόνο και στα παραμύθια, αλλά και για να «φτιάξουμε» παρέα τις ωραιότερες ημέρες και νύχτες του φετινού καλοκαιριού

Ενημερωθείτε για το Cine Fix στην ιστοσελίδα https://www.cinemaalive.org/cine-fix

Τα εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν

Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Ο κινηματογράφος διαθέτει αναπαυτικά καθίσματα με πολύ καλή οπτική γωνία από οποιοδήποτε σημείο θέλετε να καθίσετε.

CINEMA ALIVE – Ποιοι είμαστε

H ομάδα του Cinema Alive έφερε στην Ελλάδα το πρώτο διαδραστικό σινεμά το 2018. Όλο το project είναι βασισμένο στην αλληλεπίδραση του θεατή με ηθοποιούς, σκηνικά και τον ίδιο το χώρο, με ουσιαστικό αποτέλεσμα να μην βλέπει μόνο την ταινία αλλά και να την ζει. Επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να ενώσει τρεις διαφορετικές μορφές τέχνης “σινεμά, θέατρο, installations” έτσι ώστε να προσφέρει στο θεατή μια εμπειρία που δεν έχει βιώσει ποτέ μέχρι τώρα στην Ελλάδα.

Από το καλοκαίρι του 2020 και μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, η ομάδα του Cinema Alive εγκαινίασε το πρώτο drive-in στην Αθήνα, ένας θεσμός που καταργήθηκε στη δεκαετία του ‘80. Το πρωτότυπο ραντεβού κράτησε συντροφιά στο κοινό με επιτυχία τη σεζόν Ιούνιος – Νοέμβριος 2021, από τον χώρο του Λυκαβηττού και του Ο.Α.Κ.Α. με μια ανανεωμένη πρόταση για τις πιο ασφαλείς βραδιές στην πόλη, γεμάτες σινεμά από την άνεση του αυτοκινήτου σας, αλλά και live events που έγιναν σημείο αναφοράς στη διασκέδαση. Aπό τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο στη διετία 2021 – 2022 το Cinema Alive μεταφέρθηκε στον χώρο του Ελληνικού Κόσμου, με το City Drive-in / Lunar Space στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πολυκράτους 6 – υπαίθριος χώρος όπισθεν του Ελληνικού Κόσμου) μια ανάσα από το κέντρο της πόλης στο πιο μαγικό σημείο της Αθήνας, μετατρέποντάς τον και σε σκηνή με καθήμενους που ονομάζεται Lunar Space για το άπλετο φως του φεγγαριού που προσφέρει. Την φετινή χρονιά το Lunar Space μετά τη μεγάλη επιτυχία του συνεχίζει από τον Σεπτέμβριο στον υπαίθριο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με παραστάσεις και live events έως το τέλος Οκτωβρίου. Και φυσικά με διαδραστικά σινεμά που μόνο το Cinema Alive παρουσιάζει στην Ελλάδα.

Το καλοκαίρι της διετίας 2021 – 2022 σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής η ομάδα του Cinema Alive δημιούργησε έναν υπαίθριο κόσμο ψυχαγωγίας που λειτούργησε στο Πεδίον του Άρεως στον χώρο του θεάτρου Αλίκη, με το Cine Αλίκη. Το Cine Αλίκη φιλοξένησε κινηματογραφικές προβολές κλασικών ταινιών και μεγάλων στιγμών του παγκόσμιου σινεμά, βραδιές ελληνικών ταινιών, μιούζικαλ, οικογενειακών ταινιών, αλλά και προβολές για τους μικρούς φίλους, όλα με ελεύθερη είσοδο.

Τοποθεσία – Iστορία

Σε έναν χώρο πρασίνου 27 στρεμμάτων με πάνω από 1500 δέντρα και την έπαυλη της οικογένειας Φιξ που εγκαταστάθηκε στο Κτήμα στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα, το Κτήμα Φιξ είναι συνυφασμένο με την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου. Μετά από αγώνα ενάντια στην ιδιωτική αξιοποίηση από την οικογένεια που διεκδικούσε το Κτήμα Φιξ και με την ανακήρυξη των εκτάσεων και των κτισμάτων σε διατηρητέα, ο δήμος Ηρακλείου κατόρθωσε να απαλλοτριώσει τον χώρο και να τον παραδώσει στους πολίτες του ως έναν χώρο πρασίνου, αναψυχής αλλά και πολιτισμού, εμπιστευόμενος την αισθητική της ομάδας του Cinema Alive.

Σας περιμένουμε στο Κτήμα Φιξ

maps/place/KTIMAFIX

Διαδικτυακός τόπος για το Κτήμα Φιξ με την επιμέλεια του Δήμου Ηρακλείου https://ktimafix.gr/

Δείτε το Κτήμα Φιξ με drone

https://www.youtube.com/watch?v=SraNlrUgWj8&t=3s

Ωράριο λειτουργίας Παρασκευή έως Κυριακή: 10:00 – 24:00

Πρόγραμμα 14.07 – 23.07

Ώρα έναρξης 21:00

14.07

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ | North by Northwest

O μετρ του σασπένς Αλρεντ Χίτσκοκ υπογράφει ένα υποδειγματικό θρίλερ καταδίωξης που παραμένει σημείο αναφοράς ακόμα και σήμερα.

Ο διαφημιστής Ρότζερ Θόρνιχιλ (Κάρι Γκραντ) βρίσκεται κυνηγημένος από ξένους κατασκόπους, όταν ταυτίζεται κατά λάθος με πράκτορα της CIA. Το αναίτιο ανθρωποκυνηγητό θα τον οδηγήσει από τη Νέα Υόρκη ως το Μνημείο Ράσμορ σε μία προσπάθεια να σώσει την ζωή του. Η συνάντησή του με την μυστηριώδη Ιβ (Εύα Μαρί Σέιντ) θα δρομολογήσει επικίνδυνες, μα και ρομαντικές, εξελίξεις.

Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ

Ηθοποιοί: Κάρι Γκραντ, Εβα Μαρί Σαντ, Τζέιμς Μέισον

15.07

4 ΜΑΥΡΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ – Παρουσία του σκηνοθέτη

Τα «4 Μαύρα Κουστούμια» είναι κάτι περισσότερο από μία μαύρη κωμωδία. Είναι μία ταινία με λαϊκή καρδιά και φευγάτο πνεύμα που διαθέτει ταυτόχρονα γέλιο και φευγάτο πνεύμα.

Τέσσερις χρεοκοπημένοι νεκροθάφτες οργανώνουν την αρπαχτή που θα τους δώσει την ευκαιρία να αλλάξουν τη ζωή τους εγκαταλείποντας το επάγγελμα – που αρχικά ξεκίνησαν σαν προσωρινή βιοποριστική λύση, αλλά έμειναν σε αυτό μία ζωή. Πραγματοποιούν, με την υπόσχεση μεγάλης αμοιβής, την τελευταία επιθυμία αποθανόντα Έλληνα της αλλοδαπής, που είναι να τον πάνε για ταφή από την Αθήνα σε κάποιο χωριό της Βοιωτίας, με τα πόδια. Αυτή η παράξενη τελευταία επιθυμία, θα οδηγήσει σε μια οδύσσεια, που θα μετατραπεί σε ένα απροσδόκητο ταξίδι αυτογνωσίας…

Σκηνοθεσία: Ρένος Χαραλαμπίδης

Ηθοποιοί: Ρένος Χαραλαμπίδης, Γιάννης Ζουγανέλης, Άλκης Παναγιωτίδης

Δημήτρης Πουλικάκος

16.07

Κοντορίτο | Condorito

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων

Ένας γκαφατζής κόνδορας θα προσπαθήσει να σώσει τη Γη από τις επεκτατικές ορέξεις μιας εξωγήινης φυλής, βάζοντας, για πρώτη του φορά, αυτούς που πραγματικά αγαπά πιο πάνω κι από τον εαυτό του.

21.07

ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΙΣ ΞΑΝΘΙΕΣ | Men Prefer Blondes

Αμερικάνικο μιούζικαλ του Χάουαρντ Χοκς με την εμβληματική ερμηνεία της Μέριλιν Μονρόε. Η ιστορία ακολουθεί δύο κοπέλες του θεάματος, τη Λορελάι Λι και την Ντόροθι Σο, καθώς ταξιδεύουν στο Παρίσι της Γαλλίας με ένα υπερατλαντικό υπερωκεάνιο για να βρουν πλούσιους συζύγους.Στη διαδρομή τους συναντούν μια σειρά από πολύχρωμους χαρακτήρες, όπως έναν εκατομμυριούχο μεγιστάνα των διαμαντιών, έναν ντετέκτιβ και έναν γλυκύτατο Γάλλο κύριο.Η ταινία περιλαμβάνει αρκετά μουσικά νούμερα, συμπεριλαμβανομένης της κλασικής ερμηνείας του “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” από τη Μονρόε που έμεινε ιστορική.

Σκηνοθεσία: Χάουαρντ Χοκς

Ηθοποιοί: Μέριλιν Μονρόε, Τζέιν Ράσελ

22.07

ΤΡΙΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Ε Per Il Tuo Bene

Ιταλική κωμωδία. Τρεις απελπισμένοι μπαμπάδες είναι πεπεισμένοι πως οι κόρες τους έχουν διαλέξει τον λάθος σύντροφο. Θεωρώντας πως κάνουν το σωστό, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ξεφορτωθούν τους τρεις αντισυμβατικούς μνηστήρες, δοκιμάζοντας την υπομονή των συζύγων τους και ρισκάροντας τελικά τους δικούς τους γάμους.

Σκηνοθεσία: Ρολάντο Ραβέλο

Πρωταγωνιστούν: Μάρκο Τζιαλίνι, Βιτσέντζο Σαλέμ, Τζουζέπε Μπατιστόν

23.07

ΤΟ ΑΠΙΘΑΝΟ ΚΟΑΛΑ (ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ)

Μεταγλωττισμένη παιδική ταινία με ήρωα τον Μπλίνκι Μπιλ, ένα γενναίο μικρό κοάλα που ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι εξερεύνησης για να εντοπίσει τον χαμένο πατέρα του.

Διάθεση δωρεάν εισιτηρίων

Δωρεάν εισιτήρια διατίθενται στην είσοδο του κινηματογράφου

Επικοινωνία: Σοφία Παναγιωτοπούλου -τηλ.6973228310