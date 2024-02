Διαλέξεις στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Στο πλαίσιο της έκθεσης Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης φιλοξενεί τον Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Robin Lane Fox, Eπιστημονικό Σύμβουλο της ταινίας Alexander του Oliver Stone και την Δρα Αγγελική Κοτταρίδη, Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων, σε δύο διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν στις 23 Φεβρουαρίου και στις 4 Μαρτίου αντίστοιχα.

Η διάλεξη του Καθηγητή Robin Lane Fox με τίτλο The Great Question: King Philip or Demosthenes; θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, στις 19.00. Η ομιλία θα επικεντρωθεί στην προσωπική διαμάχη μεταξύ του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β΄και του Αθηναίου πολιτικού και ρήτορα Δημοσθένη. Μια διαμάχη που θα οδηγήσει στη σύγκρουση στο πεδίο της Χαιρώνειας και την επικράτηση των Μακεδόνων. Η ομιλία θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι χαρακτήρες των ιστορικών προσώπων διαμόρφωσαν τις ιστορικές συγκυρίες.

Ο Robin Lane Fox είναι Ομότιμος εταίρος του New College της Οξφόρδης, όπου δίδαξε αρχαία ελληνική ιστορία και έδωσε για πολλά χρόνια διαλέξεις για τον Φίλιππο και τον Δημοσθένη. Έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία σχετικά με το θέμα, από το βιβλίο του Alexander the Great μέχρι το πιο πρόσφατο βιβλίο του, Homer and his Iliad, το οποίο θα εκδοθεί σε ελληνική μετάφραση το 2024/2025. Αρθρογραφεί σε εβδομαδιαία βάση από το 1970 πάνω στην κηπουρική για τους Financial Times. Υπήρξε ο επιστημονικός σύμβουλος της ταινίας Alexander του Oliver Stone, η οποίο εν πολλοίς βασίστηκε στο δικό του βιβλίο. Δεινός ιππέας ο ίδιος, εμφανίστηκε ως επικεφαλής του σώματος των Εταίρων (των ιππέων) στην ταινία.

«Ο Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης στη Μίεζα: το βασιλικό Γυμνάσιο, η Χαιρώνεια και η δημιουργία του «Νέου Κόσμου»

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συνδιοργανώνει με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα διάλεξη της Δρος Αγγελικής Κοτταρίδη, επίτιμης εφόρου Αρχαιοτήτων, με τίτλο «Ο Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης στη Μίεζα: το βασιλικό Γυμνάσιο, η Χαιρώνεια και η δημιουργία του ‘Νέου Κόσμου’», τη Δευτέρα 4 Μαρτίου στις 19.00.

Το 343 π.Χ. ο Αριστοτέλης φθάνει στην Μακεδονική αυλή και αναλαμβάνει να διδάξει τον Αλέξανδρο και τους επίλεκτους νεαρούς Μακεδόνες της γενιάς του. Η συνύπαρξη του δασκάλου με τους μαθητές θα κρατήσει μόνον τρία χρόνια, αλλά οι συνέπειές της θα είναι κοσμοϊστορικές. Στην διάλεξη, που θα πραγματοποιηθεί στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, η Αγγελική Κοτταρίδη θα διερευνήσει τους λόγους που οδήγησαν τον Φίλιππο στη δημιουργία ενός βασιλικού γυμνασίου και θα παρουσιάσει τα στοιχεία που οδηγούν στην ταύτιση του με το εντυπωσιακό οικοδομικό συγκρότημα που ανασκάπτεται δίπλα από το αρχαίο θέατρο της Μίεζας, στον κάμπο της Νάουσας.

Παράλληλα θα σκιαγραφήσει τις συνέπειες που θα έχει αυτό το εμβληματικό καθίδρυμα, όπου, μεταξύ άλλων, ουσιαστικά προετοιμάστηκε η νίκη στην Χαιρώνεια, τόσο για την αρχιτεκτονική και λειτουργική οργάνωση των αρχαίων γυμνασίων, όσο και για την δημιουργία και την εδραίωση της ‘ελληνιστικής κοινής’ στον αρχαίο κόσμο που θα συγκροτήσει την Οικουμένη.

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, η Αγγελική Κοτταρίδη σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στην Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ από όπου αποφοίτησε με άριστα. Με υποτροφία του γερμανικού κράτους συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλασική, Προϊστορική και Μεσαιωνική Αρχαιολογία, στην Ιστορία της Τέχνης, στην Αρχαία και Μεσαιωνική Φιλολογία, στην Εθνολογία και στην Θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, από όπου πήρε το διδακτορικό δίπλωμα. Για σειρά ετών εργάστηκε ως βοηθός του Μανόλη Ανδρόνικου στην ανασκαφή της Βεργίνας και από το 1991, ως πρώτη επιτυχούσα στον διαγωνισμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του 1989, εντάχθηκε στο δυναμικό του ΥΠΠΟ.

Από το 2010 μέχρι το 2014 υπήρξε διευθύντρια της ΙΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, από το 2011 και της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και από το 2014 μέχρι το 2024 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Διευθύντρια αντίστοιχα των μουσείων της Πέλλας, της Βέροιας (Αρχαιολογικό και Βυζαντινό) και των Αιγών σχεδίασε και διοργάνωσε σειρά μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Υπεύθυνη για την σχεδίαση και την ωρίμανση σειράς έργων συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, επέβλεψε και συμμετείχε στην σύνταξη πολυάριθμων μελετών, αλλά και στην υλοποίηση μιας σειράς έργων αυτεπιστασίας (Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΤΑ κλπ) στους νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Κοζάνης, φροντίζοντας την αποκατάσταση δεκατεσσάρων βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών, δύο βυζαντινών ακροπόλεων, ενός αρχοντικού, τεσσάρων οθωμανικών μνημείων και πέντε αρχαιολογικών χώρων. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την δημιουργία της έκθεσης των θησαυρών των βασιλικών τάφων και του Πολυκεντρικού μουσείου των Αιγών, αλλά και η διοικητικά και επιστημονικά υπεύθυνη για το μεγάλο έργο της αναστήλωσης του ανακτόρου του Φιλίππου Β΄ στην Μητρόπολη των Μακεδόνων και του ψηφιακού μουσείου για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο «Μέγας Αλέξανδρος από τις Αιγές στην Οικουμένη», είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ψηφιακό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και αφορά στην συστηματική ανάδειξη της σημασίας όχι μόνον του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και ολόκληρου του αχανούς ελληνιστικού κόσμου και της πάντα επίκαιρης κληρονομιάς του.

Κατ’ εξοχήν αρχαιολόγος πεδίου, έχει να παρουσιάσει ένα σημαντικό ερευνητικό έργο με ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες, στις Αιγές, την ευρύτερη Ημαθία και το Κουβέϊτ, αλλά και συστηματική μελέτη, τεκμηρίωση και συνθετικές δημοσιεύσεις. Έχει δημοσιεύσει εννέα βιβλία και περισσότερα από 120 επιστημονικά άρθρα. Υπήρξε μέλος του ΚΑΣ και του Συμβουλίου Μουσείων καθώς και διάφορων άλλων συμβουλίων και επιτροπών του ΥΠΠΟ. Για το έργο της έχει τιμηθεί με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος από την Προεδρία της Δημοκρατίας.

