Στον Τζον Σαρμπάνης το βραβείο «ηγέτης» της πρωτοβουλίας του «Hellas and Diaspora – The Future»

Ουάσιγκτον, 13.02.2024 – Mε το βραβείο «ηγέτης» της πρωτοβουλίας Hellas and Diaspora – The Future τιμήθηκε ο βουλευτής του Αμερικανικού Κογκρέσου Τζον Σαρμπάνης, για την προσφορά του στην ελληνική ομογένεια των ΗΠΑ, στο επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο περιθώριο του 5ου Southeast Europe & East Med, που συνδιοργανώνουν το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας και η «Καθημερινή».

Τζον Σαρμπάνης, βουλευτής του Αμερικανικού Κογκρέσου.

Το βραβείο παρουσίασαν ο εκτελεστικός διευθυντής της «Καθημερινής» Αλέξης Παπαχελάς και ο διευθυντής της αγγλόφωνης έκδοσης της «Καθημερινής» Αθανάσιος Ελλις, ενώ εισαγωγική παρέμβαση πραγματοποίησε ο γερουσιαστής του Maryland, Chris Van Hollen.

O Τζον Σαρμπάνης έχει ανακοινώσει ότι αποχωρεί από την πολιτική, ύστερα από 18 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας, που ακολούθησαν τα 36 χρόνια του πατέρα του επίσης βουλευτή του Αμερικανικού Κογκρέσου Πολ Σαρμπάνης.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Τζον Σαρμπάνης μίλησε για τη δημοκρατία και για τη θητεία του, η οποία ήταν αφιερωμένη σε αυτήν. Μίλησε για την προσπάθειά του να κάνει τους Αμερικανούς να νιώθουν ότι ακούγονται. Κατά τη διάρκεια του δείπνου αναφέρθηκε στους νέους που τον εμπνέουν, οι οποίοι εργάζονται για ιδανικά τα οποία και ο ίδιος πρεσβεύει. Απέτισε, δε, φόρο τιμής στους γονείς του και ιδιαίτερα στον πατέρα του Πολ, επαναλαμβάνοντας τη φράση του σχετικά με την καλοσύνη για τους άλλους: «Ιt’s not a big issue, but we got some justice for these people» – Δεν είναι μεγάλο πράγμα, αλλά αποδώσαμε λίγη δικαιοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους.

