Το One&Only One Za’abeel άνοιξε στο Ντουμπάι

Η Kerzner International, η ηγέτιδα στην υπερπολυτελή φιλοξενία, ανακοίνωσε και επίσημα το πρώτο της αστικό κατακόρυφο θέρετρο. Τώρα στο Ντουμπάι, το One&Only One Za’abeel φέρνει όλη τη ζωή, την ενέργεια και τη γοητεία των εμβληματικών θερινών θέρετρων της εταιρείας σε ένα συναρπαστικό αστικό περιβάλλον, όπου η εξαιρετική γαστρονομία, η καινοτομία στην ευεξία και οι επιμελώς σχεδιασμένες εμπειρίες, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αστικό δημιούργημα στο κέντρο των πάντων.

Το One&Only One Za’abeel, το πρώτο αστικό θέρετρο του υπερπολυτελούς hospitality brand One&Only, βρίσκεται εκεί όπου το όραμα του Ντουμπάι συναντά την παραδοσιακή φιλοξενία. Μέσα από μια σαγηνευτική δυαδικότητα, το κατακόρυφο αυτό αριστούργημα προσφέρει ευρύχωρα καταλύματα, γαστρονομικά ταξίδια, μια μοναδική εμπειρίες τέχνης και πολιτισμού και προγράμματα ευεξίας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους πολυτελείς ταξιδιώτες.

«Στην Kerzner International, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των πρωτοποριακών εμπειριών φιλοξενίας, και το One&Only One Za’abeel δεν αποτελεί εξαίρεση. Έχουμε αποκλίνει από τα συμβατικά πρότυπα και έχουμε επαναπροσδιορίσει όσα μπορεί να προσφέρει ένα υπερπολυτελές θέρετρο στην καρδιά της πόλης», δηλώνει ο Philippe Zuber, Διευθύνων Σύμβουλος της Kerzner International. «Προσθέτοντας στο δυναμικό ορίζοντα του Ντουμπάι και αγκαλιάζοντας την ψυχή της πόλης, αυτό το αρχιτεκτονικό ορόσημο ξεπερνά τα όρια της αριστείας και της ζωντανής αστικής ζωής – είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον κόσμο στο πρώτο μας αστικό θέρετρο».

Αυτός ο εμβληματικός προορισμός που βρίσκεται στην ανάπτυξη του One Za’abeel από τους αναγνωρισμένους αρχιτέκτονες Nikken Sekkei, αποτελεί μια άμεση αντανάκλαση της δυαδικής φύσης του πολυτελούς θέρετρου, με διπλούς ουρανοξύστες που τέμνονται από τον μεγαλύτερο πρόβολο του κόσμου, το The Link – μια φουτουριστική «λεωφόρο» που κρέμεται 100 μέτρα πάνω από το έδαφος.

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

Θέτοντας ένα ασύγκριτο πρότυπο απομόνωσης και αποκλειστικότητας, και πάντα σε αρμονία με την υπερκείμενη φιλοσοφία του One&Only, τα εξαιρετικά ευρύχωρα δωμάτια, οι σουίτες και το Villa One Penthouse του One&Only One Za’abeel είναι από τα μεγαλύτερα που έχει να προσφέρει η πόλη του Ντουμπάι. Άριστα σχεδιασμένοι από τον Jean-Michel Gathy, οι εσωτερικοί χώροι αντλούν έμπνευση από τη γύρω περιοχή Za’abeel. Μεταφραζόμενη σε «λευκή άμμο» σύμφωνα με την τοπική διάλεκτο των Εμιράτων, η ψυχή και η παραδοσιακή αύρα του Za’abeel είναι πραγματικά ενστικτωδώς υφασμένες στο DNA του θέρετρου, με μια χαλαρωτική ουδέτερη χρωματική παλέτα και διακριτικά μοτίβα άμμου στα υφάσματα, τα έργα τέχνης και τον γλυπτό φωτισμό του.

Σημειώνοντας μια ακόμα πρωτοπορία για το One&Only, η μοναδική στο είδος της συλλογή γωνιακών σουιτών διαθέτει εξαιρετικές ανέσεις για τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες. Σχεδιασμένη για μια ανεμπόδιστη ζωή στην πόλη, η Za’abeel Suite προσφέρει θέα 180 μοιρών στον συνεχώς εξελισσόμενο ορίζοντα του Ντουμπάι. Για μια διαμονή ευεξίας, οι Sanctuary Suites περιλαμβάνουν τραπέζι μασάζ και θεραπείες spa στο δωμάτιο, ενώ οι Creative Suites προσφέρουν ακουστικά πάνελ, την πιο πρόσφατη τεχνολογία AV, και έναν ιδιωτικό χώρο για cocktail που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 10 καλεσμένους. Η Urban Suite έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τα ταξίδια των επιχειρηματιών, συμπεριλαμβάνοντας έναν υπερσύγχρονο χώρο συσκέψεων για διά ζώσης συναντήσεις και remote εργασία.

Η Royal Suite, προσφέρει τρεις ξεχωριστούς και ευρύχωρους χώρους που διαθέτουν ένα πολυτελές lounge με αυτόνομο μπαρ, μια ειδική τραπεζαρία με καθίσματα για 10 άτομα και ένα ιδιωτικό καθιστικό. Το θέρετρο παρουσιάζει επιπλέον μια σειρά από διώροφους χώρους, συμπεριλαμβανομένου του Skyline Loft και του Villa One, προσθέτοντας μια άλλη διάσταση υπεροχής και αίγλης στα καταλύματά του. Με έκταση 755 τ.μ., το Villa One Penthouse επαναπροσδιορίζει τις χαρακτηριστικές beach villas του One&Only όπως ποτέ άλλοτε, μεταφέροντας την αραβική πολυτέλεια σε μια σύγχρονη διάσταση. Με δύο υπνοδωμάτια, ένα λαμπερό majlis (αίθουσα υποδοχής), μια εξωτερική ατελείωτη πισίνα, κινηματογράφο και γυμναστήριο, καθώς και αποκλειστικά πλεονεκτήματα όπως ένας αφοσιωμένος οικοδεσπότης, personal training εντός του χώρου, θεραπείες spa και personal chef, δεν μπορεί να υπάρξει έλλειψη απόλαυσης στο Villa One.

Ενσωματωμένα επίσης σε αυτό το εξαιρετικό θέρετρο, βρίσκονται τα αποκλειστικά One&Only One Za’abeel Private Homes. Αντιπροσωπεύοντας την κορύφωση της πολυτελούς διαμονής στο Ντουμπάι, αυτές οι εντυπωσιακές κατοικίες «ξεκλειδώνουν» μια exclusive κοινότητα, ένα ποθητό δίκτυο προνομίων, και μια σαγηνευτική ενέργεια και ζωή.

ΜΙΑ ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Το The Link, ένας εντυπωσιακός lifestyle προορισμός, φιλοξενεί παγκοσμίως γνωστούς σεφ που ενώνουν τις δυνάμεις τους με επιδέξιους mixologists, παρουσιάζοντας τις καλύτερες πτυχές από τον κόσμο της γαστρονομίας, προσφέροντας ασυναγώνιστες εμπειρίες φαγητού από σεφ βραβευμένους με αστέρι Michelin, όπως η Anne-Sophie Pic, η Bo Songvisava και ο Dylan Jones, ο Mehmet Gürs, ο Paco Morales και ο Tetsuya Wakuda. Παράλληλα, με την αναβάθμιση της νυχτερινής ζωής του Ντουμπάι μέσα από την έλευση του avant-garde Sphere, το The Link υπόσχεται να φιλοξενήσει μερικές από τις πιο εξαιρετικές εμπειρίες που έχει δει ποτέ η πόλη, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πραγματικά ανεπανάληπτο γαστρονομικό ταξίδι. Στην κορυφή του The Link βρίσκεται το Tapasake, το τοπικό concept του One&Only, που σερβίρει σύγχρονη Nikkei κουζίνα με θέα τον ανεμπόδιστο ορίζοντα του Ντουμπάι και τη μεγαλύτερη σε ύψος infinity pool των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το One&Only One Za’abeel θα υποδεχθεί επίσης τον Dabiz Muñoz, που βραβεύτηκε ως ο καλύτερος σεφ στον κόσμο το 2023 από τα περίφημα Best Chef Awards, ο οποίος θα φέρει το εμβληματικό του concept StreetXO στο Ντουμπάι. Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν την έντονη ινδονησιακή κουζίνα στο Andaliman, το νέο concept του One&Only, αλλά και μια ξεχωριστή εμπειρία στο Aelia, με κουζίνα εμπνευσμένη από τη Γαλλική Ριβιέρα. Στον εξωτερικό χώρο του 4ου ορόφου, ένα Garden Pool εμπνευσμένο από το Μπαλί με καταπράσινη τροπική βλάστηση, μια οικογενειακή πισίνα σε στυλ λιμνοθάλασσας και ένα μπαρ εντός της πισίνας, προσφέρει μια ανέμελη al fresco εμπειρία.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΥΜΠΑΙ

Δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες που αγκαλιάζουν τη διττότητα και την εγγενή αίγλη του αστικού κατακόρυφου θέρετρου, το One&Only One Za’abeel ανταποκρίνεται σε πολλά διαφορετικά γούστα, που καλύπτουν cocktail masterclasses, αναζωογονητικά μαθήματα yoga στο ηλιοβασίλεμα, καθηλωτικές καλλιτεχνικές περιηγήσεις, φιλόξενες βραδιές κινηματογράφου και συνεδρίες που αφορούν την εξερεύνηση του τοπικού κόσμου του κρασιού. Με δύο gala ballrooms, έξι meeting rooms και ένα private club για σουίτες στον 53ο όροφο, το θέρετρο γίνεται ένα «σπίτι μακριά από το σπίτι». Για τους μικρούς επισκέπτες ηλικίας 4-12 ετών, το KidsOnly club παρέχει ένα συναρπαστικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων, εμπνευσμένα από τη διαστημική αποστολή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ

Αξιοποιώντας τη μετασχηματιστική δύναμη της επιστήμης της υγείας, πρωτοπορώντας στις αισθητικές λύσεις και προωθώντας την ολιστική ευεξία, το One&Only One Za’abeel φιλοξενεί το πρώτο Longevity Hub της Clinique La Prairie στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κατανεμημένο σε τρείς ορόφους εντός του θέρετρου, το Longevity Hub από την Clinique La Prairie, καλείται να προσφέρει ένα υπέρ-εξατομικευμένο ταξίδι ευεξίας μέσω μιας φιλτραρισμένης εκδοχής της ασυναγώνιστης επιστήμης και των υπηρεσιών του ελβετικού brand, που επικεντρώνονται σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες: τη Μακροζωία, την Ευεξία και την Αισθητική. Το Longevity Hub περιλαμβάνει επίσης 29 αίθουσες περιποίησης και κλινικών θεραπειών, ένα Movement Studio με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις γυμναστηρίου, ένα Longevity Bar καθώς και το πρώτο Longevity Index lounge στην περιοχή.

Ανακαλύψτε έναν συναρπαστικό κόσμο στο One&Only One Za’abeel. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το oneandonlyresorts.come/one-zaabeel.

Σχετικά με την One & Only

Η αποκορύφωση του υπερπολυτελούς σχεδιασμού, αυθεντικών εμπειριών και γνήσιας φιλοξενίας, το One&Only αποτελεί μια εξαιρετική συλλογή από μοναδικά θέρετρα και ιδιωτικά σπίτια που βρίσκονται στους πιο εμπνευσμένους προορισμούς του κόσμου. Σχεδιασμένα σε πλήρη εναρμόνιση με τη φύση και βυθισμένα στον τοπικό πολιτισμό, κάθε εκπληκτικό, μοναδικό θέρετρο έχει τη δική του ξεχωριστή αφήγηση και χαρισματικότητα. Η αποκλειστική αυτή συλλογή περιλαμβάνει τα One&Only Reethi Rah στις Μαλδίβες, One&Only Le Saint Géran στο Μαυρίκιο, One&Only Royal Mirage και One&Only The Palm στο Ντουμπάι, One&Only Palmilla και One&Only Mandarina στο Μεξικό, One&Only Cape Town στη Νότια Αφρική, Emirates One&Only Wolgan Valley στο Blue Mountains της Αυστραλίας, One&Only Desaru Coast στη Μαλαισία, One&Only Nyungwe House και One&Only Gorilla’s Nest στη Ρουάντα, και One&Only Portonovi στο Μαυροβούνιο, με τα One&Only Kéa Island και One&Only Aesthesis στην Ελλάδα, One&Only One Za’abeel στο Ντουμπάι και One&Only Moonlight Basin στο Big Sky Montana να αποτελούν τις πιο πρόσφατες προσθήκες. Τα ιδιωτικά σπίτια του One&Only είναι προς το παρόν διαθέσιμα για αγορά στο Μαυρίκιο, το Μεξικό, το Μαυροβούνιο, το Μοντάνα και το Ντουμπάι. Περισσότερες πληροφορίες για το One&Only είναι διαθέσιμες στο oneandonlyresorts.com.

Σχετικά με την Kerzner International

Η Kerzner International Holdings Limited, μέσω των θυγατρικών της, είναι ένας κορυφαίος διεθνής προγραμματιστής και χειριστής θεματικών θέρετρων, πολυτελών ξενοδοχείων και κατοικιών καθώς και καινοτόμων εμπειριών ψυχαγωγίας. Το κορυφαίο brand της Kerzner, το Atlantis, περιλαμβάνει το Atlantis, The Palm στο Ντουμπάι, ένα θεματικό θέρετρο με 1.500 δωμάτια στο Palm, με θέα στην Αραβική Θάλασσα και το Ντουμπάι, το Atlantis, Sanya Hainan στην Κίνα και το Atlantis, The Royal Resort & Residences στο Ντουμπάι. Μέσα από το brand του One&Only, η Kerzner διαχειρίζεται μερικά από τα κορυφαία υπερπολυτελή θέρετρα στον κόσμο, που βρίσκονται στο Μαυροβούνιο, το Μεξικό, το Μαυρίκιο, τις Μαλδίβες, τη Νότια Αφρική, το Ντουμπάι, τη Ρουάντα, τη Μαλαισία και την Αυστραλία. Η επερχόμενη μάρκα εμπειριών ζωής, SIRO, επικεντρώνεται στην ολιστική υγεία και ευεξία. Η πιο πρόσφατη εμπειρία φιλοξενίας της Kerzner, το Rare Finds, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023 με τον επαναλειτουργικό χώρο Bab Al Shams στο Ντουμπάι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με brands, επισκεφθείτε τα atlantis.com, oneandonlyresorts.com, sirohotels.com, https://www.rarefindsresorts.com/. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Kerzner International, επισκεφθείτε το Kerzner.com.

Σχετικά με το One & Only Kéa Island

Το One&Only Kéa Island είναι ένα υπερπολυτελές καταφύγιο με βίλες, βραχώδες και εμπνευσμένο από τον αυθεντικό μεσογειακό τρόπο ζωής. Κρυμμένο σε 160 στρέμματα παραθαλάσσιας έκτασης στην Κέα, ένα νησί στην είσοδο των Κυκλάδων, μόλις 30 λεπτά με το πλοίο από την Αθήνα, αυτή η ονειρεμένη «κρυψώνα» υπόσχεται ιδιωτικότητα σε έναν απομονωμένο όρμο. Κάθε ένα από τα 63 διαμερίσματα διαθέτει infinity pool με χώρο ψυχαγωγίας, μια βεράντα και έναν κήπο με εξωτερικό τζάκι. Τοποθετημένο πάνω από μια προστατευμένη κοιλάδα, το One&Only Kéa Island αναδεικνύει τα θαύματα του Αιγαίου. Γευτείτε τοπικά κρέατα και θαλασσινά, τα χειροποίητα τυριά και τα παραδοσιακά αρτοσκευάσματα στο Atria, ένα ανάλαφρο εστιατόριο που διοχετεύει το ευχάριστο πνεύμα μιας πλατείας του χωριού. Απολαύστε γευστικά bites στην πισίνα του Kaiki, απεριόριστη θέα στη θάλασσα στο Kosmos lobby bar, τοπικά και διεθνή κρασιά στο Èpicora wine bar και εκλεπτυσμένα ποτά στο speakeasy bar Incognito. Το Bond Beach Club στην ακτή, είναι ένας μαγνήτης για τους λάτρεις του ήλιου και τους yacht revellers της περιοχής. Πεζοπορήστε στα ερείπια της αρχαίας Καρθαίας ή πλεύστε προς κρυμμένες παραλίες προσβάσιμες μόνο με βάρκα. Στην ανοιχτή θάλασσα, ανακαλύψτε έναν παράδεισο καταδύσεων βαθιά κάτω από το Αιγαίο, με εμβληματικά ναυάγια και εύθραυστα θαλάσσια πάρκα. Εναρμονιστείτε με τα στοιχεία του One&Only Spa, όπου οι αναζωογονητικές θεραπείες αξιοποιούν τις θεραπευτικές δυνάμεις της γης και του νερού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το One&Only Kéa Island, επισκεφτείτε το https://www.oneandonlyresorts.com/kea-island.