JA Greece: Τα βραβεία της Μαθητικής Εμπορικής Έκθεσης Αθήνας 2024

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, η Μαθητική Εμπορική Έκθεση Αθήνας 2024 του Junior Achievement Greece στο Τhe Mall Athens στο Mαρούσι. Περισσότεροι από 1.000 μαθητές και μαθήτριες από Γενικά Γυμνάσια/Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. και Ειδικά Σχολεία της Κεντρικής, Νότιας Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση – Company Program 2024» του Junior Achievement Greece, παρουσίασαν την ημέρα εκείνη τις καινοτόμες μαθητικές τους «start up» και κατέπληξαν το κοινό και την κριτική επιτροπή τoυ JA Greece.

Το παγκόσμιο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση – Company Program» του JA Greece, τελεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και υλοποιείται κάθε χρόνο με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Την επίσημη έναρξη της Μαθητικής Εμπορικής Έκθεσης, στην οποία συμμετείχαν 56 «Εικονικές Επιχειρήσεις», κήρυξε στις 09:00 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Inspirational Mentor του JA Greece Δημήτρης Παπαστεργίου και στην συνέχεια τα παιδιά παρουσίασαν σε περίπτερα τα καινοτόμα προϊόντα τους στο αγοραστικό κοινό και την κριτική επιτροπή του JA Greece που αξιολόγησε τις ομάδες. Ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν απερίγραπτος καθώς εξηγούσαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και πωλούσαν τα πρωτότυπα προϊόντα τους. «Θαυμάσαμε την αστείρευτη δημιουργικότητα, το πάθος, το ήθος, το μεγάλο ταλέντο των παιδιών στην επιχειρηματικότητα και την συγκινητική κοινωνική και περιβαλλοντική τους ευαισθησία. Το επίπεδο των μαθητικών «επιχειρήσεων» ήταν το υψηλότερο από κάθε άλλη χρονιά και δυσκολευτήκαμε πολύ να αποφασίσουμε σε ποιες Εικονικές Επιχειρήσεις θα απονείμουμε τα 3 βραβεία της εκδήλωσης. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους εθελοντές/συμβούλους επιχειρηματικότητας και τους Inspirational Mentors. Eίδαμε στο The Mall Athens, την Ελλάδα που μας γεμίζει ελπίδα», δήλωσε ο κ. Αιμίλιος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος της Citi Ελλάδος, Μάλτας και Κύπρου, Πρόεδρος ΔΣ του JA Greece και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε για 10η χρονιά στο Εμπορικό Κέντρο της LAMDA Development The Mall Athens. Οι Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν, σε κλίμα μεγάλου ενθουσιασμού, είναι:

Βραβείο «Καινοτομία Προϊόντος/Υπηρεσίας»: Εικονική Επιχείρηση «Μy History Way» από την Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης. Το HipHistory της «εταιρείας» My History Way είναι ένα καινοτόμο, οικολογικό επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων για την ελληνική μυθολογία που απαντά στον κοινωνικό αποκλεισμό των παιδιών με προβλήματα οράσεως. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι είναι δίγλωσσο, στα ελληνικά αλλά και σε κώδικα Braille, επιτρέποντας σε όλα τα παιδιά, μέσα από τον υπέροχο κόσμο της ελληνικής μυθολογίας να παίζουν μαζί ξεπερνώντας απομόνωση και προκαταλήψεις. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Παύλος Κουτσοβίτης. Εθελοντής/σύμβουλος επιχειρηματικότητας: Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της FORESIGHT και Γενικός Γραμματέας του ΕλληνοΑμερικανικού Επιμελητηρίου. Το βραβείο απένειμε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Inspirational Mentor JA Greece Δόμνα Μιχαηλίδου μαζί με τον Πρόεδρο ΔΣ του JA Greece, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Citi Ελλάδος Μάλτας και Κύπρου, κ. Αιμίλιο Κυριάκου.

Βραβείο «Καλύτερη Προώθηση Προϊόντος/Υπηρεσίας: Εικονική Επιχείρηση «To Βostani Μou» από το Γυμνάσιο της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής. Πρόκειται για εφαρμογή ενοικίασης χωραφιών στα οποία οι χρήστες μπορούν να διαθέτουν το δικό τους μποστάνι και να παρακολουθούν με live κάμερα πως μεγαλώνουν τα λαχανικά. Η «εταιρεία» αναλαμβάνει την βιολογική καλλιέργεια και στέλνει την σοδιά στους πελάτες κατ’ οικον. Στόχος της «επιχείρησης» είναι να προωθηθεί η καλλιέργεια της ελληνικής γης και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Αθανάσιος Κριαράς, Αθανασία Φωτεινού. Εθελοντής/σύμβουλος επιχειρηματικότητας: Μύρωνας Φλουρής, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού. Το βραβείο απένειμε ο κ. Στέφανος Κοτσώλης, Πρόεδρος ΔΣ της LAMDA Development με τον κ. Μάρκο Βερέμη, Μέλος ΔΣ JA Greece, Συνιδρυτή και Πρόεδρο ΔΣ Upstream, Εταίρο Big Pi Ventures Capital & Πρόεδρο της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ.

Βραβείο «Kαλύτερο Περίπτερο»: Εικονική Επιχείρηση «PlaySEN» από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.) Πατρών. H «PlaySEN» είναι μια «επιχείρηση» παραγωγής εξειδικευμένων παιδικών παιχνιδιών τύπου Montessori, που έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προώθηση ξύλινων παιχνιδιών, ειδικά σχεδιασμένων και κατασκευασμένων από μασίφ ξύλο, υλικό φιλικό προς το περιβάλλον που μπορούν να βοηθήσουν παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας καθώς και παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να αναπτύξουν λεπτές κινητικές δεξιότητες, συντονισμό χεριού-ματιού, μέτρηση όρασης, υπομονή, προσοχή και συγκέντρωση, έτσι ώστε να αποκτήσουν χρήσιμες ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για την αποτελεσματική τους ένταξη στην μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον τα παιχνίδια αυτά απευθύνονται και σε υπερήλικες με προβλήματα μνήμης. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Χρήστος Αδαμόπουλος, Νίκη Αγγελοπούλου, Θεοδώρα Διαμάντη, Μαρία Καζάκου, Νικόλαος Κρικής, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Στέφανος Νικήτας, Μαρία Παπανικολάου, Αικατερίνη Σταυλιώτη, Ευστάθιος Φιλιππόπουλος. Εθελοντής/σύμβουλος επιχειρηματικότητας: Δημήτρης Βορρής, COFFEE ISLAND. Το βραβείο απένειμε ο κ. Νίκος Χρηστάκης, Μέλος ΔΣ JA Greece, Managing Director HP Ελλάδος και Κύπρου με τον κ. Αργύρη Τζικόπουλο, Γενικό Διευθυντή του JA Greece.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν (με αλφαβητική σειρά): Καλλίσα Αποστολίδου – Αναπληρώτρια ΓΓ JA Greece, Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Μέλος ΔΣ Raycap, Στέλιος Βαΐου – Senior Commercial Finance Business Partner SAP, Μάρκος Βερέμης – Μέλος ΔΣ JA Greece, Partner BigPi Ventures, Πρόεδρος Επιτροπής Καινοτομίας ΣΕΒ, Μαρία Γάτσου – Μέλος ΔΣ JA Greece, Γενική Διευθύντρια ΣΕΤΕ, Ντιάνα Γεωργακοπούλου – Γενική Διευθύντρια Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Νικόλαος Γκατίδης – Innovation Lead Accenture, Aλεξανδρος Δαλέντζας – Principal Solution Advisor SAP, Νίκος Δημητριάδης – Print Category Manager Eastern Central Europe HP, Λεωνίδας Κανελλόπουλος – Μέλος ΔΣ JA Greece, Chief Sustainability Officer ΤΙΤΑΝ, Αλέξης Κομσέλης – Director AHEAD Alba Graduate Business School, Νίκος Χρηστάκης – Μέλος ΔΣ JA Greece, Managing Director HP Inc Greece & Cyprus, Αιμίλιος Κυριάκου – Πρόεδρος ΔΣ JA Greece, Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Φανή Μπαμπιολάκη – Επικεφαλής HR Business Partners Μονάδων Διοίκησης Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Μιχάλης Πρίντζος – Country Head The Hellenic Initiative Greece, Νικόλαος Σαλπέας – Διευθυντής Διεύθυνση Εγκρίσεων Λιανικής Τραπεζικής Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης – Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας ΕΥ Ελλάδος, Σπύρος Σταγάκης – Senior Advisor Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Γιάννης Σωτηρόπουλος – Μέλος ΔΣ JA Greece, Vice President Promoset ΑΕ, Χαρίτα Φραγκούλη – Head of Retail & Online Sales Southern Europe, Middle East, Africa HP, Μιχάλης Χριστοδούλου – Μέλος ΔΣ JA Greece, Μέλος Δ.Σ. Ομίλου Χριστοδούλου CHB.

Την Μαθητική Εμπορική Έκθεση Αθήνας του JA Greece επισκέφτηκαν, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού Μύρωνας Φλουρής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών & Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Αντιπεριφεριάρχης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής Έρρικα Πρεζεράκου, οι δημοσιογράφοι Παύλος Τσίμας, Μανόλης Καψής, Αντριάνα Παρασκευοπούλου, η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Μotor Oil Αμαλία Κυπαρίσση, η Διευθύντρια Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ Ντόρα Οικονόμου, η Πρέσβειρα Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το κλίμα, Επικοινωνιολόγος και Αλπινίστρια Βανέσα Αρχοντίδου, κ.ά.

Επόμενος σταθμός είναι η Μαθητική Εμπορική Έκθεση της Θεσσαλονίκης 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Μαρτίου, στο Εμπορικό Κέντρο της LAMDA Development Μediterranean Cosmos.

Στην συνέχεια του προγράμματος/διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση 2024», οι μαθητικές ομάδες θα διεκδικήσουν το Public Choice Award σε ειδική ιστοσελίδα, στην οποία θα ψηφίζει το κοινό. Για τη συμμετοχή τους στον Πανελλαδικό Τελικό «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2024» θα αξιολογηθούν από τα business plan που θα καταθέσουν.

Junior Achievement Greece

Το Junior Achievement Greece ιδρύθηκε το 2005 και είναι μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που εκπαιδεύει στην επιχειρηματικότητα 15.000.000 παιδιά παγκοσμίως και είναι, το 2024, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το JA Greece, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.jagreece.org.