Η βραβευμένη «Τάξη» (Class) ταξιδεύει για 3 μόνο παραστάσεις στην Αθήνα

Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου, στις 19.00

Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου, στις 21.00

Και Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαΐου, στις 21.00

Θέατρο ΣΤΑΘΜΟΣ

(Βίκτωρος Ουγκώ 55, Πλατεία Καραϊσκάκη, στάση μετρό «Μεταξουργείο»)

Ηλεκτρονική προπώληση:

https://www.ticketservices.gr/event/taksi-theatro-stathmos/

H Εταιρεία Θεάτρου ΜΝΗΜΗ παρουσιάζει στην Αθήνα, για τρεις (3) μόνο παραστάσεις, το βραβευμένο θεατρικό έργο των Ιζόλτ Γκόλντεν και Ντέιβιντ Χόραν «ΤΑΞΗ» (Class) σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη.

Το έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έκανε πρεμιέρα την 1η Δεκεμβρίου 2023 στο θέατρο Κυδωνία στα Χανιά, και αφού ολοκλήρωσε εκεί έναν ευρύ κύκλο παραστάσεων, επισκέπτεται τώρα την Αθήνα όπου θα παρουσιαστεί τη Μεγάλη Δευτέρα 29, ώρα 7μ.μ., Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου, ώρα 9μ.μ., και Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαΐου, ώρα 9μ.μ., στο θέατρο ΣΤΑΘΜΟΣ, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Πλατεία Καραϊσκάκη, (Στάση Μετρό Μεταξουργείο, έξοδος Δεληγιάννη).

Η Τάξη (Class) παίχτηκε στο Φεστιβάλ Θεάτρου του Δουβλίνου το 2017 με μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο θέατρο Abbey του Δουβλίνου τον Ιανουάριο του 2018 και κατόπιν στο Traverse Theatre στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φριντζ του Εδιμβούργου, όπου απέσπασε το βραβείο Scotsman’s Fringe First, καθώς και το βραβείο ZeBBie καλύτερης συγγραφής από την Ένωση Συγγραφέων της Ιρλανδίας.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θεατρικό έργο που απευθύνεται σε όλους τους θεατρόφιλους και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, καθώς το θέμα του αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε μια τάξη δημοτικού σχολείου με έμφαση στα ζητήματα της εκπαίδευσης και τις μεθόδους διδασκαλίας – ανέκαθεν μια διακεκαυμένη ζώνη εντάσεων, αντιπαραθέσεων και αμφισβητήσεων τόσο από την πλευρά των γονιών των μαθητών όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών ως χωριστή κατηγορία.

Οι συντελεστές:

Το έργο έχει ανέβει σε μετάφραση Δημήτρη Κιούση, σκηνοθεσία και αισθητική της παράστασης Μιχάλη Βιρβιδάκη, κοστούμια Αιμίλιου Καλογερή, συνθέσεις ήχων Δημήτρη Ιατρόπουλου, χειρισμό φωτισμού και ήχων Ευγενίας Αναστασοπούλου και με βοηθό σκηνοθέτη τον Φώτη Κοτρώτσο.

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι: Αιμίλιος Καλογερής (Ρέι ΜακΚάφερτι), Παναγιώτης Νικολιδάκης (Μπράιαν Κοστέλο αλλά και Τζέιντεν) και Ρίτα Μαρτσάκη (Ντόνα Κοστέλο αλλά και Κάιλι).

Η παράσταση συνοδεύεται από πρόγραμμα-βιβλίο με τη μετάφραση του έργου, τη διανομή, εισαγωγικά και πληροφοριακά κείμενα σχετικά με το έργο και φωτογραφίες από την παράσταση.

Το έργο:

Ο Μπράιαν και η Ντόνα έχουν χωρίσει πρόσφατα και έρχονται στο σχολείο να συζητήσουν με τον δάσκαλο τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γιος τους Τζέιντεν. Ο δάσκαλος, ο κύριος ΜακΚάφερτι, ένας ευγενικός άνδρας, τους έχει προσκαλέσει να συζητήσουν το θέμα. Όμως η συνάντηση, που αρχίζει σαν μια συνηθισμένη επίσκεψη, εξελίσσεται σε μια χαώδη συνδιαλλαγή μεταξύ των τριών προσώπων και η αίθουσα διδασκαλίας μετατρέπεται σε έναν μικρόκοσμο ταξικών διαφορών και πολιτιστικής διαμάχης.

Η πρόταση του δασκάλου να στείλουν τον Τζέιντεν σε ειδικό ψυχολόγο προκαλεί θυμό στον Μπράιαν και φόβο στη Ντόνα πως αυτό θα στιγματίσει το γιο τους ως άτομο με ειδικές ανάγκες. Η Ντόνα υποστηρίζει από προσωπική εμπειρία πως το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί σε μια ατμόσφαιρα προκαταλήψεων και διακρίσεων και πως ένα παιδί που περνάει δύσκολες οικογενειακές στιγμές μπορεί να περιθωριοποιηθεί εφ’ όρου ζωής και να στερηθεί μια ομαλή και φυσιολογική ζωή.

Μία ενδιαφέρουσα πτυχή του κειμένου είναι πως οι συγγραφείς ζητούν στη διανομή του έργου οι ηθοποιοί που ερμηνεύουν τους ρόλους των γονιών να ερμηνεύσουν και τα δύο παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παρά την διαφορά της ηλικίας. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουν να προβάλουν στη συμπεριφορά των παιδιών χαρακτηριστικά των γονιών τους και να δείξουν την καθοριστική επίδραση της οικογένειας στην πρόοδό τους.

Οι συγγραφείς:

Ο David Horan είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Bewley’s Café Theatre, και εργάζεται ως ελεύθερος θεατρικός σκηνοθέτης. Διδάσκει στην Lir National Academy του Trinity College στο Δουβλίνο. Σπούδασε στο Samuel Beckett Centre του Trinity College, καθώς και στο Ecole Jacques Lecoq στο Παρίσι. Έχει εργαστεί στο Θέατρο Abbey και έχει κερδίσει βραβεία καινούριας δουλειάς στο Φριντζ του Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Έχει σκηνοθετήσει επίσης συγγραφείς όπως ο Σαίξπηρ και ο Φρίελ.

Η Iseult Golden είναι καλλιτεχνική συνδιευθύντρια του θεάτρου Iris και έχει παίξει σε όλες τις παραγωγές του, και συγκεκριμένα στα έργα The World’s Wife, Lady Susan, To Kill a Dead Man και Tick My Box! Έχει σπουδάσει στη δραματική σχολή Gaiety του Δουβλίνου στην Ιρλανδία. Έχει πάρει μέρος σε πολλές περιοδείες με διάφορες θεατρικές ομάδες όπως οι Barabbas, Macnas, Blue Raincoat Theatre Company και Storytellers Theatre Company.

Δείτε το trailer :

https://www.youtube.com/watch?v=zCaod4K6bEI

Info

Τοποθεσία: Θέατρο ΣΤΑΘΜΟΣ, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Πλατεία Καραϊσκάκη, (Στάση Μετρό Μεταξουργείο, έξοδος Δεληγιάννη).

Ημερομηνία: Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου, στις 19.00, Μ. Τρίτη 30 Απριλίου, στις 21.00 και Μ. Τετάρτη 1 Μαΐου, στις 21.00. Διάρκεια: 95’

Πληροφορίες: Τηλ.: 6973005570, www.theatro-kydonia.gr

Τιμές εισιτηρίων: 16€ και 12€ φοιτητικό (μειωμένο)

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/taksi-theatro-stathmos/