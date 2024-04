Ολοκληρώθηκε το πρώτο πρόγραμμα της πρωτοβουλίας Cycladic Identity στην Ίο

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε την Κυριακή 31 Μαρτίου στους κατοίκους του νησιού.

Το πρώτο πρόγραμμα της πρωτοβουλίας Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με τίτλο «Το βλέμμα της Νεότητας στις Κυκλάδες» από την Cinemathesis μόλις ολοκληρώθηκε στο νησί της Ίου. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στους κατοίκους του νησιού την Κυριακή 31 Μαρτίου στην Χώρα Ίου.

Το πρόγραμμα της Cinemathesis ήταν ένα κινηματογραφικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ίου που τους προσκάλεσε να γυρίσουν ένα κινηματογραφικό μονοπλάνο ο καθένας για να αποκαλύψουν τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού, τα τοπόσημα, την ιστορία του τόπου, την αρχιτεκτονική του, τις τέχνες και τις τεχνικές του. Περιελάμβανε τη θεωρητική και τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων, την υλοποίηση γυρισμάτων, την επεξεργασία του παραχθέντος υλικού και τελικά την παρουσίαση της ταινίας στην τοπική κοινωνία. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν στο Βαλέτειο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ίου, στο 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο Ίου αλλά και στην ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Ίου. Η ταινία έχει παραδοθεί στις σχολικές μονάδες και τον Δήμο Ιητών και πέρα από την πρόσφατη παρουσίασή της στους κατοίκους του νησιού, θα αξιοποιείται και σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και των εκπαιδευτικών της Ίου.

Το Cycladic Identity είναι η νέα πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδική Τέχνης, που έχει στόχο την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων και τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της μοναδικής τους ταυτότητας. Με άξονες προτεραιότητας τον Πολιτισμό, τη Βιοποικιλότητα και την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η πρωτοβουλία λειτουργεί ως πλατφόρμα προσέλκυσης και κατανομής πόρων σε προγράμματα τα οποία υλοποιούνται από φορείς που δραστηριοποιούνται στα νησιά.

Η αξιολόγηση των προτάσεων προς χρηματοδότηση γίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή του Cycladic Identity που συγκροτείται από τους Δρ Δημήτρη Αθανασούλη, Διευθυντή Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Dr Michael Boyd, Senior Research Affiliate Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center The Cyprus Institute, Δημήτρη Καραβέλλα, Γενικό Διευθυντή WWF Ελλάς και Δρ Αγγελική Κοσμοπούλου, Αρχαιολόγο, Εκτελεστική Διευθύντρια Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης. Στην πρώτη φάση του προγράμματος προκρίθηκαν 9 πρoγράμματα σε 8 νησιά των Κυκλάδων και ειδικότερα σε Αμοργό, Άνδρο, Δονούσα, Ίο, Κέα (2 προγράμματα), Μύκονο, Πάρο & Σίκινο.

