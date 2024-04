Πασχαλινή Εορταγορά «Λουλούδια & Χρώματα» της Πόρτας Ανοιχτής

Τα παιδιά, το προσωπικό και οι εθελόντριες της Πόρτας Ανοιχτής σας προσκαλούν στην Πασχαλινή Εορταγορά που θα πραγματοποιηθεί 26 & 27 Απριλίου 2024 (10:00-18:00) στο Φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου (Ριζάρη 2, Αθήνα).

Όπως πάντα, θα βρείτε Πασχαλινά δώρα, στολίδια και χειροποίητες λαμπάδες, ρούχα (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά), αξεσουάρ & κοσμήματα, παιχνίδια, χειροτεχνίες, βιβλία, είδη σπιτιού, γκραβούρες, πορσελάνες, συσκευασμένα τρόφιμα, σπιτικά γλυκά & πολλά άλλα.

Κατά τη διάρκεια της Πασχαλινής Εορταγοράς, θα ακουστούν τραγούδια από τη Χορωδία της Πόρτας Ανοιχτής.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-96 37 124 & 210-96 22 290 και στο [email protected]

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 για να προσφέρει μια θέση στον ήλιο στον άνθρωπο με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία δεν κλείστηκε ποτέ στον εαυτό της, ούτε απομόνωσε τα άτομα με αναπηρίες. Αντίθετα, αποβλέπει πάντα στην άρση των φραγμών που δημιουργούν η άγνοια και η προκατάληψη και προσπαθεί να χτίζει στέρεες γέφυρες επικοινωνίας. Προσφέρουμε σεβασμό, υποστήριξη, ενθάρρυνση και ελπίδα στον άνθρωπο με αναπηρία σε κάθε στάδιο της ζωής του, ενώ συγχρόνως βρισκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας, μετεκπαιδεύουμε στελέχη, ενημερώνουμε την κοινή γνώμη και ενθαρρύνουμε την επιστημονική έρευνα, κυρίως γύρω από τα αίτια της εγκεφαλικής παράλυσης και πιθανά μέτρα πρόληψης.

Το κλίμα αυτό χαρακτηρίζει όλο το έργο μας, και με το πρωτοποριακό μας πνεύμα ανοίγουμε διαρκώς καινούριους δρόμους και επεκτείνουμε τον ορίζοντα του ανθρώπου με εγκεφαλική παράλυση.

Πιστεύουμε πως η παιδεία, η καλλιέργεια και η τέχνη αποτελούν καθοριστικά συστατικά στη ζωή κάθε ανθρώπου, είμαστε αποφασισμένοι να μη δειλιάσουμε όσο υπάρχει ένα παιδί, ένας νέος ή ένας ενήλικας που χρειάζεται τη βοήθειά μας και δε θα παύσουμε ποτέ να αποβλέπουμε σ’ έναν θαυμαστό, καινούριο κόσμο που θα τον μοιραστούμε όλοι.

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» προσφέρεται καθημερινά και δωρεάν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων υψηλής ποιότητας για την εκπαίδευση, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη 240 παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή έχει τιμηθεί δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών για το «πολύπλευρο κοινωνικό και προνοιακό της έργο», καθώς και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας.

Είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS) και μέλος του European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Δικτύου».

Διεύθυνση: Μ. Γερουλάνου 117, 164 52, Αργυρούπολη

Τηλ.: 210 9622290| www.eps–ath.gr|e–mail: opendoor@eps–ath.gr|

Περισσότερες πληροφορίες στα Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/portaanoixti/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cerebral-palsy-greece-open-door/