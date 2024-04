Ημερίδα: «Το ευάλωτο παιδί στη λογοτεχνία»

H Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή και το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη συνδιοργανώνουν Ημερίδα με θέμα Το ευάλωτο παιδί στη λογοτεχνία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου 2024, ώρα 9.00 – 15.00, στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη επί των οδών 2ας Μεραρχίας 36 και Ακτής Μουτσοπούλου στον Πειραιά.

Σκοπός της Ημερίδας είναι να θέσει, μεταξύ άλλων, τα εξής καίρια ερωτήματα:

Γιατί τόσοι μεγάλοι συγγραφείς έχουν για ήρωά τους ένα ευάλωτο παιδί;

Πόσο διαφέρει το ευάλωτο παιδί που περιγράφουν από το ευάλωτο παιδί στις μέρες μας;

Πόσο διαφέρει η Αλεξία από το σημερινό παιδί του πολέμου στη Γάζα και την Ουκρανία;

Πόσο διαφέρει ο Όλιβερ από το πεινασμένο προσφυγόπουλο στην Αφρική;

Πώς τα βιβλία φέρνουν το ευάλωτο παιδί διαχρονικά στην επιφάνεια και ποια η σημερινή τους δύναμη;

Η Ημερίδα βασίζεται στην πεποίθηση ότι, τα παραμύθια που ακούσαμε στην παιδική μας ηλικία και τα βιβλία που διαβάσαμε μεγαλώνοντας, συνέβαλαν καθοριστικά στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας, και πως οι μικροί ευάλωτοι ήρωες δεν έφυγαν ποτέ από κοντά μας.

Θα επιδιώξει να συνθέσει την παρουσία του ευάλωτου παιδιού στην παγκόσμια και ελληνική λογοτεχνία, εξετάζοντάς την από διαφορετικές σκοπιές, αναδεικνύοντας τα διαχρονικά της στοιχεία, και διερευνώντας το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη διαμόρφωση κοινωνικών αντιλήψεων.

Η Ημερίδα έχει ήδη προκαλέσει το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού, κυρίως λόγω της πλειάδας εκλεκτών ομιλητών από τον ακαδημαϊκό, λογοτεχνικό και εκπαιδευτικό χώρο, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα με μεγάλο ενθουσιασμό και αναμένεται να μοιραστούν γενναιόψυχα με το κοινό το συγγραφικό τους ταλέντο, τις γνώσεις και τις απόψεις τους.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην Ημερίδα, συμπληρώστε τη σχετική αίτηση εδώ.

Για το Πρόγραμμα της Ημερίδας, δείτε εδώ.

Για πληροφορίες: Τηλ. 216 9003740 – 216 9003746, www.laskaridisfoundation.org

Συνοπτικό ιστορικό της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 για να προσφέρει μια θέση στον ήλιο στον άνθρωπο με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» προσφέρεται καθημερινά και δωρεάν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων για την εκπαίδευση, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη 240 παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση.

Μία από τις βασικές αρχές της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή είναι ότι η παιδεία, η καλλιέργεια και η τέχνη αποτελούν καθοριστικά στοιχεία στη ζωή κάθε ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο, υπήρξε πάντα πρωτοποριακή στη σύσταση προγραμμάτων που αποβλέπουν στην πνευματική καλλιέργεια, και έχει διοργανώσει διαχρονικά πληθώρα πολιτιστικών δράσεων.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή έχει τιμηθεί δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών για το «πολύπλευρο κοινωνικό και προνοιακό της έργο», καθώς και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας.

Είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS) και μέλος του European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Δικτύου».

Διεύθυνση: Μ. Γερουλάνου 117, 164 52, Αργυρούπολη

Τηλ.: 210 9622290| www.eps–ath.gr|e–mail: opendoor@eps–ath.gr|

