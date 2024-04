“YOU. MADE BY YOU”: Επιστρέφει το βιωματικό πρόγραμμα αυτογνωσίας για νέους από το WHAT’S UP της COSMOTE

4 ολοήμερα live events σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα

Με εμπνευστικές ιστορίες, δημιουργικούς διαλόγους και διαδραστικές ασκήσεις

Δήλωση συμμετοχής για το event της Αθήνας μέχρι τις 15 Απριλίου στο https://conferience.com/eventPage/youMadeByYouathens

Το πρωτότυπο βιωματικό πρόγραμμα αυτογνωσίας του WHAT’S UP, “YOU. MADE BY YOU”, επιστρέφει με 2ο κύκλο. Στόχος τους προγράμματος είναι να βοηθήσει ακόμα περισσότερους νέους να ανακαλύψουν τα «θέλω» τους, να τα κυνηγήσουν και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. Το “YOU. MADE BY YOU”, που απευθύνεται σε όλους τους νέους, ανεξαρτήτως σπουδών, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης, έρχεται φέτος με 4 ολοήμερα live events σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα. Το πρώτο event θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 20 Απριλίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 15 Απριλίου στο https://conferience.com/eventPage/youMadeByYouathens.

Το “YOU. MADE BY YOU” είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στις δράσεις της COSMOTE για την στήριξη της κοινωνίας και του κοινωνικού συνόλου. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ηλικίας 18-29 ετών, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μια βιωματική εμπειρία με εμπνευστικές ιστορίες, εποικοδομητικούς διαλόγους και διαδραστικές ασκήσεις και να αλληλεπιδράσουν με καταξιωμένους ανθρώπους από τον χώρο των τεχνών, του αθλητισμού, του εθελοντισμού, ακαδημαϊκούς και επιστήμονες. Στο πρώτο event της Αθήνας θα μιλήσουν ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας, η ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη, ο τραγουδιστής Leon of Athens, η αθλήτρια κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη, η καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και η ψυχολόγος Σάντυ Πολυμέρη.

«Η ανταπόκριση των νέων στο “YOU. MADE BY YOU” του WHAT’S UP ήταν εντυπωσιακή. Βγήκαν μπροστά με θάρρος, μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες και άνοιξαν την ψυχή τους. Αντιλαμβανόμενοι αυτή την ανάγκη, επιστρέφουμε φέτος με ένα νέο κύκλο του προγράμματος με 4 ολοήμερα βιωματικά events, σε 4 πόλεις της Ελλάδας με καταξιωμένους καλεσμένους που θα συνεισφέρουν σε ένα δημιουργικό διάλογο. Σκοπός μας είναι να στηρίζουμε τους νέους μέσα από δράσεις και προγράμματα που τους ενδυναμώνουν εσωτερικά, ώστε να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση και να βγουν νικητές», δήλωσε η κα Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy της COSMOTE.

Τι περιλαμβάνει το δωρεάν βιωματικό πρόγραμμα “YOU. MADE BY YOU” του WHAT’S UP

Το βιωματικό πρόγραμμα “YOU. MADE BY YOU” εστιάζει σε 3 θεματικές ενότητες:

«Ο εαυτός μου» : οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τι πραγματικά θέλουν και ποιες είναι οι επιλογές τους.

: οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τι πραγματικά θέλουν και ποιες είναι οι επιλογές τους. «Οι άλλοι» : οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς μπορούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά με τους άλλους, να συνδεθούν με τους γύρω τους και να συνυπάρχουν αρμονικά.

: οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς μπορούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά με τους άλλους, να συνδεθούν με τους γύρω τους και να συνυπάρχουν αρμονικά. «Η αλλαγή»: οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς μπορούν να συνεισφέρουν στο σύνολο και να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα.

Μετά την Αθήνα, επόμενος σταθμός του “YOU. MADE BY YOU” είναι η Θεσσαλονίκη (18/5) και ακολουθούν η Λάρισα (25/5) και η Πάτρα (1/6). Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διαδράσουν με τους ομιλητές και να ζήσουν την εμπειρία ενός ολοήμερου βιωματικού event.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχών στο www.whatsup.gr/youmadebyyou/.

