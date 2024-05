30ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Συνώνυμο με την εξέλιξη του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια σταθερής και αδιάλειπτης παρουσίας έχοντας θεσμοθετηθεί ως η κορυφαία διοργάνωση σύγχρονου χορού στη χώρα αλλά και μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις χορού στην Ευρώπη. Αφιερωμένο στους Καλλιτέχνες του Χορού, το φετινό, 30o επετειακό Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 21 Ιουλίου φιλοξενώντας συνολικά 19 παραγωγές, 10 ομάδες από την Ελλάδα και 9 από το εξωτερικό: Το Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης [Hessisches Staatsballett] έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να παρουσιάσει δύο επιτυχημένες δημιουργίες, τα έργα Midnight Raga του διάσημου Γερμανού χορογράφου Marco Goecke και I’m afraid to forget your smile των Ολλανδών αδελφών Imre & Marne van Opstal, κορυφαίων χορευτών των Nederlands Dans Theater που έχουν μετεξελιχθεί στους πιο περιζήτητους χορογράφους τους τα τελευταία χρόνια. Ακολουθούν η πιο πρόσφατη χορευτική παραγωγή Hip Hop Until We Sleep του πιο επιδραστικού καλλιτέχνη στο σύγχρονο χορό Βotis Seva, αλλά και η πολυαναμενόμενη παρουσίαση του ανακοινωθέντος ως τελευταίου έργου του θρυλικού, πολύπλευρου καλλιτέχνη Josef Nadj με τίτλο Full Moon, που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Χορού του Montpellier τον Ιούνιο του 2024, συγκεντρώνοντας επί σκηνής επτά χορευτές μαζί με τον ίδιο. Στο φετινό Φεστιβάλ παρουσιάζονται επίσης Ο Οίκος της Ταραχής της Πατρίσιας Απέργη αλλά και το Approach 17. Opening του Yoann Bourgeois, εμπνευσμένο από τη σύνθεση Opening από το μουσικό έργο Glassworks του Philip Glass, ένα οπτικό ποίημα στο οποίο παρακολουθούμε τις εναλλαγές μεταξύ κορύφωσης και πτώσης ενός χορευτή πάνω σε μια σκάλα που δεν οδηγεί πουθενά, αναζητώντας το «φευγαλέο σημείο της αιώρησης».

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στη σημερινή συνέντευξη τύπου: «Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που φέτος γιορτάζει τα 30 του χρόνια, είναι η κορυφαία διοργάνωση χορού στην Ελλάδα και από τις σημαντικότερες της Ευρώπης. Το φεστιβάλ κατάφερε σε αυτά τα 30 χρόνια μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα του να παρουσιάζει, στο ελληνικό και ξένο κοινό, ξεχωριστές και καινοτόμες παραστάσεις τόσο διεθνώς καταξιωμένων καλλιτεχνών όσο και νέων, ενώ με τις αναθέσεις σε νέους και ταλαντούχους Έλληνες καλλιτέχνες, στηρίζει και προάγει τον σύγχρονο χορό στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ουσιαστικό ενδιαφέρον του Φεστιβάλ για το πεδίο του σύγχρονου χορού αποδεικνύει το πλούσιο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα το οποίο εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους και αφορά τόσο τη επαγγελματική εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην έρευνα, όσο και στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας Το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της νέας προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Καλαμάτας, θα συνεχίσει τη στήριξη του στο Φεστιβάλ, συνεισφέροντας 400.000€ ετησίως, δηλαδή 1.200.000€ για 3 χρόνια. Ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και εύχομαι καλή επιτυχία και στη φετινή επετειακή διοργάνωση».

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ξεκίνησε το 1995 και ταυτίζεται ιστορικά με την άνθιση του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα, φέρνοντας στην πόλη της Καλαμάτας τους κορυφαίους Έλληνες και ξένους χορογράφους που παγκοσμίως έχουν γράψει την ιστορία του σύγχρονου χορού. Ο θεσμός, σταθερά υποστηριζόμενος από το Υπουργείο Πολιτισμού, ταυτίζει τη γέννησή του και τα πρώτα του βήματα με την ιστορική δράση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΠΑΚ) και έχει συνδέσει το όνομά του με την Βίκυ Μαραγκοπούλου, την επί σειρά 21 ετών καλλιτεχνική διευθύντριά του, την Κατερίνα Κασιούμη που συνέχισε την καλλιτεχνική διεύθυνση για άλλα 2 χρόνια, αλλά και με τον Δήμο Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο θεσμός δεν δημιουργήθηκε μόνο για να στηρίξει πολιτιστικά την πόλη της Καλαμάτας αλλά και για να εμπνεύσει το ευρύτερο κοινό ώστε να γεννηθούν οι επόμενες γενιές χορευτών και θεατών, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του. Γι’ αυτό και το 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αφιερώνεται στους Καλλιτέχνες του Χορού, στους καλλιτέχνες της κίνησης που εργάζονται καθημερινά με το σώμα τους, που αναμετρώνται με τους περιορισμούς αλλά και τις ανεξάντλητες και μυστηριώδεις δυνατότητές του, σε όλους όσους αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον δύσκολο δρόμο της τέχνης του χορού, ενάντια στο χρόνο και τη φθορά, υπηρετώντας μία από τις αρχαιότερες μορφές έκφρασης. Ειδικότερα, αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους που έρχονται ίσως για πρώτη φορά σε επαφή με τον χορό, που ήδη χορεύουν ή που ονειρεύονται μια μέρα να ανέβουν στη σκηνή.

Υπό το πρίσμα αυτό δημιουργήθηκε το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Καλλιτεχνικής Διευθύντριάς του Λίντας Καπετανέα και του Δημάρχου Καλαμάτας Αθανάσιου Π. Βασιλόπουλου με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Γ. Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ Σωτήρη Κριτσωτάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ.

Το αμιγώς καλλιτεχνικό μέρος του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 12 Ιουλίου έως τις 21 Ιουλίου 2024, ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τις 5 Ιουλίου έως τις 21 Ιουλίου 2024. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή / Main Stage και στην Εναλλακτική Σκηνή / Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στο δημόσιο χώρο της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως η Τρίπολη, η Πύλος και το Ναύπλιο, παράλληλες εκδηλώσεις, δράσεις και συνεργασίες με άλλους φορείς και πολιτιστικούς οργανισμούς. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συνολικά 19 παραγωγές. Από τις 19 συνολικά ομάδες που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους οι 9 είναι από το εξωτερικό και οι 10 από την Ελλάδα. Οι καλλιτέχνες εξωτερικού που φιλοξενούνται φέτος στο Φεστιβάλ προέρχονται από Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Σερβία, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβακία και Μοζαμβίκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, και ενσωματώνουν στην αφήγησή τους θέατρο, ζωντανή μουσική και ψηφιακά μέσα. Aπό τις 5 Ιουλίου έως τις 21 Ιουλίου θα διεξαχθούν τα σεμινάρια και εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες και για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας, ενώ φέτος θα δούμε ξανά το πολυαναμενόμενο Art within One που καταλήγει κάθε χρόνο σε ένα δυνατό dance battle με μονόλεπτους αυτοσχεδιασμούς στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας.

MAIN STAGE – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Το 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ανοίγει το πρόγραμμά του στις 12.07 με την παρουσίαση δύο έργων σε μία παράσταση, το Midnight Raga του σπουδαίου Γερμανού χορογράφου Marco Goecke (Μάρκο Γκόοκ) και το I’m afraid to forget your smile των Ολλανδών αδερφών Imre & Marne van Opstal με το Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης (Hessisches Staatsballett). Ο πολυβραβευμένος χορογράφος Marco Goecke ο οποίος έχει παρουσιάσει περισσότερα από 60 έργα τα τελευταία χρόνια, φημίζεται για τον τρόπο με τον οποίο ερευνά το φάσμα της ανθρώπινης κίνησης. Το Midnight Raga, με αφετηρία του την κλασική ινδική μουσική, και ιδιαίτερα τις συνθέσεις του Ravi Shankar και τις βαριές ενδυμασίες από μπλε μετάξι, αποτελεί ένα έργο έντονων συναισθημάτων που ανιχνεύει τη λειτουργία της ανθρώπινης ψυχής. Μετά την πρεμιέρα της στο Nederlands Dans Theater (NDT 2) το 2017, αυτή η χορογραφία, ειδικά σχεδιασμένη για τους χορευτές που την ερμηνεύουν, παίρνει νέα μορφή στο Hessisches Staatsballett.

Στο δεύτερο μέρος, το I’m afraid to forget your smile των Imre & Marne van Opstal, αποτελεί ένα έργο κατάνυξης, μια ωδή στη θνητότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης φύσης απέναντι στο θάνατο. Οι δύο χορογράφοι χρησιμοποιούν την κίνηση και τη φωνή ως μέσο συμπόρευσης αλλά και αντίθεσης για τους έξι χορευτές τους, οι οποίοι συνοδεύονται επί σκηνής από χορωδιακή μουσική για να μιλήσουν για τη στιγμή της αναχώρησης από τη ζωή. Οι Imre & Marne van Opstal, ανερχόμενα αστέρια της ευρωπαϊκής χορευτικής σκηνής, ξεκίνησαν την καλλιτεχνική τους πορεία ως ερμηνευτές διάσημων ομάδων, όπως το Nederlands Dans Theater (NDT) 1 & 2 και η Batsheva Dance Company, για να μετεξελιχθούν σε πολλά υποσχόμενους χορογράφους για το NDT το 2016. Από τότε, δημιουργούν σταθερά έργα για το NDT και άλλους κορυφαίους φορείς παγκοσμίως. Η παράσταση I’m afraid to forget your smile έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Staatstheater Darmstadt στις 17 Σεπτεμβρίου 2022. Τη μουσική της παράστασης θα ερμηνεύσει ζωντανά η διεθνώς βραβευμένη χορωδία Melifono Extended της Καλαμάτας υπό τη διεύθυνση της Αθανασίας Κυριακίδου, σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.

Ακολουθεί στις 17.07 το έργο The House of Trouble / Ο Οίκος της Ταραχής της πάντα ανήσυχης Πατρίτσιας Απέργη, παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξωστρέφεια». Το νέο έργο της ομάδας χορού Αερίτες, με 7 χορευτές επί σκηνής, επιθυμεί να συνομιλήσει με την έννοια της ταυτότητας μέσα από τη βία που ο καθένας μπορεί να υποστεί ή και να ασκήσει, προκειμένου να προσδιορίσει τον εαυτό, τον κόσμο και την ελευθερία του. Πρόκειται για έναν ύμνο στον άνθρωπο, στις επιλογές του, στη διαφορετικότητα και στον αυτοπροσδιορισμό. Είναι η έναρξη ενός show που φτιάχνεται προκειμένου να θαυμάσουμε το διαφορετικό, που τολμάει να βάζει στο κέντρο του προβολέα ό,τι δεν αποτελεί «μέσο όρο» και που υπάρχει για να μας θυμίζει το μεγαλείο και την ομορφιά κάθε σώματος, κάθε ύπαρξης.

Στις 20.07 και 21.07, για δεύτερη φορά μετά την πρώτη του εμφάνιση στην Καλαμάτα απ’ όπου ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία του έργου BKLDOG, ο βραβευμένος με βραβείο Olivier Βρετανός χορογράφος Botis Seva και η ομάδα του Far From the Norm επιστρέφουν στο Φεστιβάλ για να παρουσιάσουν το πιο πρόσφατο έργο τους Until We Sleep. O Βotis Seva, o πιο επιδραστικός καλλιτέχνης στο σύγχρονο χορό σήμερα, αποτελεί φαινόμενο καλλιτέχνη απεριόριστης συναισθηματικής νοημοσύνης, πρωτοποριακής, απαιτητικής και εξαντλητικής σωματικότητας αλλά και απαράμιλλης εργατικότητας που εμπνέει τις σύγχρονες γενιές χορευτών και χορογράφων. Η δουλειά του, γεμάτη άθλους, βαθιά πολιτική και ποιητική, είναι επηρεασμένη εκτός από τους κώδικες του σύγχρονου χορού, το σωματικό θέατρο, την χιπ χοπ και μαύρη κουλτούρα. Στο ατμοσφαιρικό έργο Until We Sleep, 7 χορευτές επί σκηνής περιγράφουν τον εφιάλτη μιας μοναχικής γυναίκας υπό την πίεση του ηγετικού της ρόλου να οδηγήσει μια περιπλανώμενη κοινότητα μέσα από αλλεπάλληλες δοκιμασίες.

BLACK BOX – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Στο Black Box φέτος φιλοξενούνται 5 παραγωγές, 2 Ελλήνων και 3 ξένων χορογράφων.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 12.07 η Αθανασία Κανελλοπούλου με το έργο TWO — MATTERS OF EXISTENCE. Το νέο χορογραφικό έργο της Κανελλοπούλου που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, είναι το δεύτερο μέρος της τριλογίας A few moments of gaze που εστιάζει στο γυναικείο βλέμμα. Μέσα από τον κόσμο του ονείρου και της φαντασίας, δύο δυνατές ερμηνεύτριες, η Μαρία Φουντούλη και η Λία Χαμηλοθώρη διαπλέκονται, ψιθυρίζοντας ακατάληπτα λόγια, σε μια βαθιά υπαρξιακή σχέση αρμονίας, συμπόρευσης, εξουσίας και επιβολής. Μια αντανάκλαση των επιθυμιών, ενορμήσεων και φόβων που βασίζονται στη μνήμη του σώματος, στα όνειρα και σε αυτό που συνιστά το γυναικείο, ανθρώπινο σώμα.

Στις 13.07 και 14.07 ακολουθεί το έργο TERRANOVA | hidden link του Ιταλού χορογράφου Diego Tortelli και της Γερμανίδας δραματουργού Miria Wurm που είναι αφιερωμένο στη μη λεκτική επικοινωνία. Ο Tortelli, με πολύ σημαντικές διακρίσεις και διεθνείς συνεργασίες στο ενεργητικό του, εμπνέεται από τα μυκήλια που επιτρέπουν στα φυτά να επικοινωνούν μεταξύ τους από μεγάλες αποστάσεις δημιουργώντας ένα αόρατο δίκτυο επικοινωνίας, με τη δύναμη να αλλάζουν το περιβάλλον μας αλλά και εμάς τους ίδιους.

Στο έργο ΧΙΛΙΑ που θα παρουσιαστεί στις 16.07, ο διεθνούς φήμης Χάρης Γκέκας του οποίου τα έργα έχουν παρουσιαστεί στα μεγαλύτερα θέατρα και φεστιβάλ της Ευρώπης, εμπνέεται από το φιλοσοφικό έργο ΧΙΛΙΑ ΠΛΑΤΩΜΑΤΑ των Gilles Deleuze και Félix Guattari. Εξερευνώντας τις έννοιες της επανάληψης και της διαφοροποίησης, το έργο ανιχνεύει την ικανότητα αποδοχής της προσωπικής μεταμόρφωσης και μιας άγνωστης ελευθερίας. Ποιες συνθήκες και ποιες θυσίες επιτρέπουν να κατακτηθούν αυτά τα πολυπόθητα ιδανικά;

Στις 18.07 και 19.07 ακολουθεί η πολυαναμενόμενη παρουσίαση του ανακοινωθέντος ως τελευταίου έργου του Josef Nadj με τίτλο Full Moon, με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου. Το έργο Full Moon, που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Χορού του Montpellier τον Ιούνιο του 2024, συγκεντρώνει επτά χορευτές και μαζί τους τον Josef Nadj επί σκηνής. Το έργο, μέσα από το ρυθμό των σεληνιακών φάσεων, τον κόσμο της μαύρης αμερικανικής jazz, από τις αρχικές της μορφές των blues και των spirituals, αλλά και τη χρήση μαριονέτας, επιστρέφει στα κυρίαρχα σύμβολα του αφρικανικού πολιτισμού. Το φεγγάρι στον τίτλο είναι μία αναφορά στο σύμπαν και τον σχηματισμό του, στη διαδικασία δηλαδή που προαναγγέλλει και προετοιμάζει την εμφάνιση της ζωής. Συνδέεται με την ανανέωση και τη μεταμόρφωση. Η παρουσία της μαριονέτας, του «ανθρώπου-κούκλας» δίπλα στους ζωντανούς, είναι μία υπενθύμιση πως καμία δημιουργία δεν είναι ποτέ τέλεια και ότι επιβάλλεται να αποδεχτούμε την ατέλεια αυτή ως κανόνα του παιχνιδιού.

Στις 20.07 και 21.07 το πρόγραμμα του Black Box ολοκληρώνεται με την ομάδα της Καταλανής Lali Ayguadé η οποία παρουσιάζει το έργο Runa, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας και του Ινστιτούτου Θερβάντες. Δύο άνθρωποι ερευνούν τα ερείπια, προσπαθώντας να φανταστούν ξανά αυτό που κάποτε υπήρξε. Το έργο αναδεικνύει την ομορφιά του εύθραυστου παρελθόντος και αναζητά αυτό το ελάχιστο που απομένει για εμάς στο παρόν.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Στο πρόγραμμα της Κεντρικής Πλατείας της Καλαμάτας, στο καθιερωμένο ραντεβού στις 21:00, θα παρακολουθήσουμε συνολικά 11 υπαίθριες παραστάσεις από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Από τις 12 μέχρι τις 20 Ιουλίου θα δούμε με σειρά εμφάνισης:

12.07: Το έργο APPROACH 17. OPENING του Yoann Bourgeois με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου.

13.07: Το ντουέτο των Edivaldo Ernesto και Εύας Γεωργιτσοπούλου, PRESSURE WAVE

14.07: Το έργο ΔΙΑΦΑΝΗ της Μαρίας Φουντούλη και το έργο RE B OU N D της Μαρίας Μανουκιάν

15.07: Το έργο ECSTATIC APORIA από το 2ο έτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) σε χορογραφία Χάρη Γκέκα

16.07: Το έργο FANTASTIC, ISN’T IT? της Ελευθερίας Ηλιοπούλου και το έργο THE DANCE OF CHANGE του Peter Jasko

17.07: Το έργο ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΑΣ των Αλέγιας Παπαγεωργίου και Μαρίας Μπρέγιαννη

18.07: ART WITHIN ONE, το dance battle με μονόλεπτους αυτοσχεδιασμούς με την παρουσία DJ και με την υποστήριξη του Flux Laboratory Athens.

19.07: Το έργο I USED TO WANT TO BE A SUPERHERO του Κώστα Phoenix & Chaotic Universe.

20.07: Tο έργο MODULUS OF RESILIENCE της Ηρώς Κόντη και το έργο LIGHEA του Thomas Martino.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο με τίτλο ΧΟΡΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που υλοποιείται φέτος για τέταρτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα παρουσιαστεί στις 13.07 και στις 15.07 σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Τρίπολης και του Ναυπλίου το έργο APPROACH 17. OPENING του Γάλλου Yoann Bourgeois.

Στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στις 14.07 θα παρουσιαστεί στην Πύλο το έργο APPROACH 17. OPENING του Γάλλου Yoann Bourgeois σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, ενώ στις 21.07 θα παρουσιαστούν στην Navarino Agora, Navarino Waterfront της Costa Navarino τα έργα MODULUS OF RESILIENCE της Ηρώς Κόντη και LIGHEA του Thomas Martino. Επίσης, στις 14.07 θα διοργανωθούν δύο εργαστήρια κίνησης: ένα εργαστήρι για γονείς και παιδιά από τη Βιτόρια Κωτσάλου στην Costa Navarino και ένα εργαστήρι κίνησης για ενήλικες άνω των 50 ετών από την Πηνελόπη Μωρούτ στο Μουσείο Πάνου & Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά.

Η εκδήλωση Αrt within One φέτος θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Flux Laboratory Athens. H εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε πριν τρία χρόνια και είχε μεγάλη ανταπόκριση σε κοινό και καλλιτέχνες, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 18.07. Οι συμμετέχοντες καλούνται μέσα από μια διαδικασία ζωντανής μάχης να συνομιλήσουν χορευτικά με τους συναδέλφους τους και να δείξουν στην καλλιτεχνική κοινότητα την προσωπική τους προσέγγιση στην κίνηση μέσα σε ένα λεπτό, ενώ το κοινό αναδεικνύει τον αγαπημένο του χορευτή/χορεύτρια.

Tο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης το οποίο, στις 15 Ιουλίου, διοργανώνει στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, εικαστικό εργαστήρι με τίτλο Δώσε ρυθμό στη γλυπτική, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σε αυτό το εργαστήρι που εμπνέεται από το σώμα ως μέσο έκφρασης, οι κινήσεις του χορού μετατρέπονται σε δυναμικά γλυπτά. Τα παιδιά, υπό την καθοδήγηση της Βίβιαν Εμμανουηλίδου και της Δάφνης Κουρή, θα δημιουργήσουν μια γλυπτική εγκατάσταση εμπνεόμενα από σκηνές της καθημερινής ζωής στην αρχαιότητα, όπως αποτυπώνονται στα πήλινα αγγεία των μόνιμων εκθέσεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, παρατηρώντας τις μορφές των χορευτών και τον τρόπο που αποδίδονται οι κινήσεις τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει:

Το ετήσιο πρόγραμμα Keep Dancing για μαθητές χορού της Καλαμάτας σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας ,

για μαθητές χορού της Καλαμάτας σε συνεργασία με τη , Το εντατικό πρόγραμμα για επαγγελματίες κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ

κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Εργαστήρια χορού και κίνησης για το ευρύ κοινό όλων των ηλικιών και τα ΑμεΑ επίσης κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ αποτελείται από 3 σεμινάρια και 2 masterclasses τα οποία θα καλύψουν συνολικά 52 ώρες διδασκαλίας.

Ειδικότερα τα σεμινάρια, τα οποία θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, είναι τα εξής:

Depth Movement (27 ώρες) με τον Edivaldo Ernesto από τις 12 έως τις 21 Ιουλίου. Deep Movement consciousness (15 ώρες) με τον Peter Jasko από τις 14 έως τις 19 Ιουλίου. Ρεπερτόριο Akram Khan με την Ελπίδα Σκούρου (6 ώρες) στις 12 και 13 Ιουλίου. Masterclass αυτοσχεδιασμού Fighting Monkey practice (2 ώρες) από την Λίντα Καπετανέα στις 20 Ιουλίου. Masterclass (2 ώρες) από τους Far From the Norm την ομάδα του Botis Seva στις 21 Ιουλίου.

Τα εργαστήρια για το κοινό περιλαμβάνουν ένα εργαστήρι για παιδιά και εφήβους, ένα για γονείς και παιδιά, ένα για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και ένα σεμινάριο για ΑμεΑ και είναι τα εξής:

1) O κόσμος στα πόδια μας – Εργαστήρι χορού και χορογραφίας για παιδιά και νέους από την Βιτόρια Κωτσάλου, από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

2) Μεταξύ – Εργαστήρι χορού για γονείς και παιδιά από την Βιτόρια Κωτσάλου στις 6 και 7 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

3) Εργαστήρι κίνησης «50+» από την Πηνελόπη Μωρούτ για ενήλικες, από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

4) Εργαστήρι χορού για ΑμεΑ από την Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη και την Ειρήνη Κουρούβανη, από τις 12 έως τις 14 Ιουλίου, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

Οπτική Ταυτότητα του 30ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Το σχεδιασμό της φετινής οπτικής ταυτότητας του Φεστιβάλ ανέλαβαν οι γραφίστριες Αλίκη Κακουλίδου και Δήμητρα Βασιλάκου από το δημιουργικό γραφείο metoo communication design. Βασικά στοιχεία του σχεδιασμού είναι η έκφραση εορταστικής διάθεσης και ζωντάνιας, ο δυναμισμός, ο πειραματισμός και η ένταση της δημιουργίας.

Έναρξη προπώλησης εισιτηρίων στις 22 Μαΐου 2024

https://www.ticketmaster.gr/search.html?category=Dance