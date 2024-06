3rd Quo Vadis AI Act Conference

Με την παρουσία, και υπό την αιγίδα, της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και 250 συμμετέχοντες, πραγματοποιήθηκε στο Divani Caravel το 3rd Quo Vadis AI Conference.

Tο συνέδριο Quo Vadis AI διοργανώθηκε για τρίτη φορά από το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία και το Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του European Public Law Organization και την Boussias Events. Φέτος, καθώς συμπίπτει χρονικά με την υιοθέτηση από την ΕΕ της πρώτης νομοθεσίας στον κόσμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ονομάστηκε Quo Vadis AI Act. Με τη συμμετοχή 4 Υπουργών κα διακεκριμένων ομιλητών από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης), την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον δημόσιο τομέα και την αγορά, διεξήχθη ένας πολύπτυχος, υψηλού επιπέδου διάλογος για την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και την επίδραση της στον πολίτη, στον δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και τη δικαιοσύνη, υπό το πρίσμα αυτού του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου

«Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο και ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης με μέτρο»

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου με θέμα «Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», την οποία συντόνισε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου συμμετείχαν ως ομιλητές ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και πρώην Επίτροπος, Άννα Διαμαντοπούλου, η Senior Director, AI Governance & Partnerships της Microsoft EMEA, Marja Laitinen και ο Καθηγητής Σύγχρονης Πρακτικής Φιλοσοφίας του Alpen-Adria Universität, Θεοφάνης Τάσης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τρόπο τον οποίο ρυθμίζουμε τη συλλογική μας συνύπαρξη και στον βαθμό της ρύθμισης που απαιτείται προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα χωρίς να μένει η Ευρώπη πίσω στο διεθνές σκηνικό που διαμορφώνεται.

Δεδομένα υπολογιστική ισχύς και ταλέντο μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του δημόσιου τομέα

Στην ενότητα με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στον δημόσιο τομέα και ποιος θα την εφαρμόσει» την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μανώλης Ανδριωτάκης συζητήθηκε η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την περαιτέρω αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, οι εφαρμογές που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και οι προσεχείς σχεδιασμοί, συνοψίζοντας τις προϋποθέσεις της επιτυχούς αξιοποίησης της στο τρίπτυχο «δεδομένα-υπολογιστική ισχύς-ταλέντο». Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου συνομίλησε με τους: Μιχάλη Κρητικό, Policy Analyst on AI Ethics and Trustworthy Governance of AI , DG Research & Innovation, European Commission, Καθηγητή Χρήστο Ταραντίλη, Partner, Head of Government & Public Sector της EY και Νίκο Χριστοδούλου, Partner, Consulting Leader, Deloitte.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε προσωποποιημένη μάθηση

Στην ενότητα με θέμα «AI και Εκπαίδευση: Επενδύοντας στις δεξιότητες της νέας εποχής», την οποία συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Καθηγητής Νίκος Βέττας, ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων Κυριάκος Πιερρακάκης συζήτησε για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και το πώς οι εφαρμογές της μπορούν να οδηγήσουν σε προσωποποιημένη μάθηση και σημαντικά οφέλη για όλους τους μαθητές, με τον ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιο Κυριαζή και την, Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου.

Με θεσμικές αλλαγές και τη συνδρομή της ψηφιακής τεχνολογίας, σε δυο χρόνια θα αλλάξει η εικόνα της ελληνικής δικαιοσύνης

Στην ενότητα του συνεδρίου με θέμα «Είναι η δικαιοσύνη έτοιμη για την Τεχνητή Νοημοσύνη;», την οποία συντόνισε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη Νικόλας Κανελλόπουλος, Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης συζήτησε για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απονομή της δικαιοσύνης και το πως αυτή μπορεί να δράσει ως καταλύτης, επιταχύνοντας τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές που προωθούνται, με τους κ.κ.: Μιχάλη Πικραμένο, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Σταύρο Ασθενίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚτΠ ΑΕ , Γρηγόρη Κοτσικάρη, Chairman of the BoD , IKH Group και Παναγιώτη Περάκη, Δικηγόρο, Πρώην Πρόεδρο CCBE.

Χαμηλή αλλά αυξανόμενη η αξιοποίηση της ΑΙ από τις επιχειρήσεις

Στην ενότητα με θέμα «Η χρήση της AI στις επιχειρήσεις: Οφέλη και κίνδυνοι» που συντόνισε ο Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του ΟΠΑ Γιώργος Δουκίδης, κορυφαία στελέχη της αγοράς συζήτησαν για το πώς αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους, καθώς και τις προκλήσεις και τους κινδύνους που εμπεριέχει η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής. Οι κκ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, CEO του Olympia Group και Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός Διευθυντής, COO της Alpha Bank μίλησαν για την εμπειρία τους και οι κ.κ. Φώτης Κοσμάτος, CEO, της Blend Technologies SA και Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Partner, Head of Corporate & M&A της Machas & Partners Law Firm μίλησαν για τις ευκαιρίες που ανοίγονται και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν υποστηρίζοντας τους πελάτες τους. Στην ενότητα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά και τα ευρήματα έρευνας του ΟΠΑ και της Dialectica με τίτλο: “AI in business strategy: Challenges & Implementation”.

Τέλος, στην ενότητα συζήτησης με θέμα «Artificial Intelligence Act: Ρυθμίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη – Μια άσκηση Ισορροπίας» που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την έδρα Jean Monnet in Mediterranean Digital Societies and Law” του Politechnico di Torino και συντόνισε ο Δικηγόρος Νέων Τεχνολογιών Βασίλης Καρκατζούνης, έγινε μια πρώτη σε βάθος ανάλυση της AI Act και του τρόπου με τον οποίο θα επηρεάσει τις εξελίξεις από τον Ευρωβουλευτή Brando Benifei, Head of Delegation του Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats, ο οποίος εισηγήθηκε τον Νόμο στο Ευρωκοινοβούλιο, τον Alessandro Mantelero, Associate Professor of Law & Technology and EU Jean Monnet Chair in Mediterranean Digital Societies & Law, Politecnico di Torinο, την Karine Caunes, Global Program Director, Center for AI and Digital Policy (CAIDP), τον Peter Kimpian, Secretary to the Committee 108, Council of Europe και τον Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, Professor of Law στο Vrije Universiteit των Βρυξελλών και DPΟ της Νέας Δημοκρατίας.