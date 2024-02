Στην τελική ευθεία ο μετασχηματισμός του ενεργειακoύ κλάδου

Στη διάρκεια του 2024 αναμένεται να συνεχιστεί η κινητικότητα και η δυναμική επέκταση των μεγάλων ενεργειακών ομίλων εντός και εκτός της χώρας. Οι εξαγορές κυρίως στον τομέα των ΑΠΕ θα δώσουν και τη νέα χρονιά τον τόνο, καθώς επιχειρηματικές συμφωνίες είναι ήδη στα σκαριά. Η επέκταση της ΔΕΗ στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ENEL Romania και η εξαγορά της Κωτσόβολος, η δυναμική επέκταση της Mytilineos στη διεθνή αγορά, με επιστέγασμα την επένδυση στον Καναδά στον κλάδο των ΑΠΕ, και η ενίσχυση της θέσης του στην εσωτερική αγορά μέσω των εξαγορών της Unison, της Voltera και της Imerys Greece, η επίσης δυναμική ανάπτυξη των δύο διυλιστηρίων της χώρας HELLENiQ ENERGY και Motor Oil σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση, και της Τέρνα Ενεργειακής, είναι μόνο μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις της δυναμικής που αναμένεται να αναπτύξει ο ενεργειακός τομέας τη νέα χρονιά.

Η ΔΕΗ

Στο τέλος Οκτωβρίου, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία, φέρνοντας με επιτυχία εις πέρας την πρώτη σημαντική επέκτασή της στο εξωτερικό. Η εξαγορά αποτελεί ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξης της ΔΕΗ, καθώς οι εξαγορασθείσες εταιρείες κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά της Ρουμανίας. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, το παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ ανέρχεται συνολικά σε 11,8 GW, με θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας περίπου 20 TWh. Στα δίκτυα διανομής, η συνολική Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση σε Ελλάδα και Ρουμανία ανέρχεται σε περίπου 4,2 δισ. ευρώ. Επιπλέον, όλη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Enel στη Ρουμανία προέρχεται από ΑΠΕ, γεγονός που αυξάνει το ποσοστό «πράσινου EBITDA» στο συνολικό EBITDA της ΔΕΗ και βελτιώνει τους σχετικούς δείκτες ESG. Η ΔΕΗ εξυπηρετεί πλέον περίπου 8,7 εκατ. πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία, στους οποίους παρέχει περίπου 40 TWh ενέργειας και μια σειρά ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Εκτός από την ελκυστική αποτίμηση, η εξαγορά της Enel έχει πολλά ακόμη οφέλη και περαιτέρω δυνατότητες δημιουργίας αξίας για τη ΔΕΗ. Με μια συντηρητική προσέγγιση, οι συνέργειες μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ. Ίσως το σημαντικότερο όφελος για τη ΔΕΗ είναι η αναπτυξιακή προοπτική που της προσδίδει η εξαγορά μιας καθιερωμένης και αξιόπιστης εταιρείας εκτός συνόρων, στην πορεία της να γίνει κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η εξαγορά της Κωτσόβολος

Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Enel, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την Currys plc για την εξαγορά της Κωτσόβολος, μια συμφωνία που αποτελεί μία ακόμα στρατηγική κίνηση μετασχηματισμού για τη ΔΕΗ, σε μια αγορά που αλλάζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Κωτσόβολος, ένα πολύ δυνατό brand στην ελληνική αγορά, διαθέτει 95 καταστήματα, εκ των οποίων τα 27 megastores. Επιπλέον, η Κωτσόβολος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας με δικές της αποθήκες, ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών για εγκαταστάσεις συσκευών.

Με την εξαγορά της Κωτσόβολος, η ΔΕΗ προχωράει ακόμη γρηγορότερα στον μετασχηματισμό της σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών, σε μια εποχή όπου η ενεργειακή μετάβαση και ο νέος εξηλεκτρισμός δημιουργούν έναν ολόκληρο νέο κόσμο λύσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η συμφωνία με την Intrakat

Η πιο πρόσφατη μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία στον κλάδο των ΑΠΕ ανακοινώθηκε από την Intrakat και τη ΔΕΗ στην εκπνοή του 2023. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο όμιλος Intrakat θα μεταβιβάσει στη θυγατρική της ΔΕΗ, «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», 6 έργα ΑΠΕ εν λειτουργία και υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 164 MW. Ταυτόχρονα, η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» θα εισέλθει ως μέτοχος με ποσοστό 49% σε εταιρείες συμμετοχών (holding companies) του Ομίλου Intrakat στις οποίες ανήκει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 1,6 GW, ενώ η συμφωνία μπορεί να διευρυνθεί υπό προϋποθέσεις. Η συναλλαγή για το ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) που ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία της από κοινού επένδυσης στην πλήρη ανάπτυξή της εκτιμάται ότι δυνητικά μπορεί να υπερβεί το 1 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση των επιμέρους παραμέτρων της συμφωνίας προβλέπεται το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου 2024. Με τη συμφωνία αναβαθμίζονται αισθητά οι προοπτικές του ομίλου της Intrakat στην αγορά των ΑΠΕ και επιταχύνεται ο σχεδιασμός της για την ανάπτυξη των ενεργειακών έργων που έχει δρομολογήσει για τα επόμενα χρόνια, ενώ η ΔΕΗ ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, που αποτελεί και τον βασικό της στόχο στο πλαίσιο του σχεδίου για τον «πράσινο» μετασχηματισμό της.

Έμφαση στις δραστηριότητες ΑΠΕ

Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε μια βιώσιμη, καθαρή εταιρεία ενέργειας και μέσω της διεκδίκησης πρωταγωνιστικού ρόλου στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Στην Ελλάδα, η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων προχωρά με ταχείς ρυθμούς, ενώ ολοένα και περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια παράγεται αποκεντρωμένα από ανανεώσιμες πηγές σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο.

Η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη μετάβαση από την εποχή του λιγνίτη στην εποχή της πράσινης ενέργειας. Ο όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 670 MW στην Ελλάδα και κατασκευάζει επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 1,3 GW. Σε αυτά συγκαταλέγεται και το εμβληματικό mega φωτοβολταϊκό έργο στο Ορυχείο Πτολεμαΐδας συνολικής ισχύος 550 MW, ένα εκ των μεγαλύτερων έργων ηλιακής ενέργειας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Όπως δήλωσε το Μanagement της ΔΕΗ στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές στα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα, η εταιρεία πετυχαίνει αποτελέσματα νωρίτερα από ό,τι είχε υπολογιστεί. Σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία και την ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξαγορά της Κωτσόβολος, η ΔΕΗ αλλάζει πίστα σε Ελλάδα και εξωτερικό και κάνει άλματα προς την υλοποίηση του μετασχηματισμού της σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Καθώς ο πρώτος κύκλος μετασχηματισμού της ΔΕΗ προχωράει δυναμικά, η εταιρεία σχεδιάζει ήδη τις επόμενες κινήσεις της και προγραμματίζει την πραγματοποίηση Capital Markets Day στις 23 Ιανουαρίου στο Λονδίνο, προκειμένου να παρουσιάσει στην επενδυτική κοινότητα το επικαιροποιημένο Στρατηγικό της Σχέδιο για τη ΔΕΗ της επόμενης ημέρας: μια ΔΕΗ διεθνοποιημένη, αναπτυξιακή, υγιή, πελατοκεντρική και σύγχρονη, για να δημιουργεί βιώσιμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Mytilineos

Κατά τη διάρκεια του 2023, πέραν των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων, η Mytilineos συνέχισε να προωθεί σταθερά τους στρατηγικούς της στόχους μέσω μιας σειράς εξαγορών όπως των εταιρειών Watt & Volt, Unison, EfAEnergy και Volterra, που ενδυναμώνουν περαιτέρω τον ενεργειακό πυλώνα της εταιρείας, ενώ παράλληλα επιταχύνεται η διείσδυση στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Β. Αμερικής στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα, στον κλάδο της Μεταλλουργίας, η εξαγορά της Imerys Βωξίτες ενισχύει το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της M Renewables, που επεκτείνεται δυναμικά και στις πέντε ηπείρους, είναι της τάξεως των ~5 GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μια σειρά έργων σε αρχικό και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου ~9 GW, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της Mytilineos πλέον προσεγγίζει τα 14 GW, στο γ΄ τρίμηνο του 2023, μια συνολική αύξηση ~0,4GW έργων σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης κυρίως στη Ρουμανία και στην Πολωνία.

Η Mytilineos σήμερα κατασκευάζει πάνω από 1,4 GW φωτοβολταϊκά έργα εκτός Ελλάδος, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα.

Με την πρόσφατη εξαγορά χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων 1,4 GW στην Αλμπέρτα του Καναδά (2 TWh παραγωγής ετησίως), η Mytilineos ενισχύει τη στρατηγική της για αναζήτηση ευκαιριών σε χώρες και περιοχές με υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Η παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 626 MW, στο εννεάμηνο του 2023 ανήλθε σε 725 GWhs. Από αυτές, οι 436 GWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 289 GWhs από ΑΠΕ του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου σκέλους (180 MW) του ελληνικού χαρτοφυλακίου του ~1,5 GW φωτοβολταϊκών, αξιοποιώντας πόρους από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF), τα οποία άρχισαν να εισέρχονται σταδιακά σε λειτουργία. Παράλληλα, εντός του 2024 ξεκινά η κατασκευή του δεύτερου σκέλους του ελληνικού χαρτοφυλακίου δυναμικότητας ~740 MW. Όσον αφορά το διεθνές χαρτοφυλάκιο, η Mytilineos σήμερα κατασκευάζει πάνω από 1,4 GW φωτοβολταϊκά έργα εκτός Ελλάδος, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα. Επιπλέον, η Mytilineos έχει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης έργα αποθήκευσης ενέργειας σε Ελλάδα και Ιταλία, μέγιστης ισχύος έγχυσης ~1,3 GW. Εντός του εννεαμήνου του 2023 συμβασιοποιήθηκαν νέα έργα για τρίτους συνολικής δυναμικότητας ~1,3 GW σε Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Αγγλία, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα 471 εκατ. €, ενώ επιπλέον 273 εκατ. € βρίσκονται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης.

Οι νέες εξαγορές

Η Mytilineos, έχοντας ενσωματώσει πλέον τις WATT+VOLT και Unison, συνεχίζει σταθερά να ενδυναμώνει την παρουσία της στην αγορά ενέργειας με 2 νέες εξαγορές, των εταιρειών Volterra και EfaEnergy, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την καθετοποίηση στη λιανική αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και ενέργειας.

Ταυτόχρονα, η Mytilineos, πέραν της ελληνικής αγοράς, έχει επιτύχει μεγάλη διείσδυση και σε άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης όσον αφορά την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, στο πλαίσιο άλλωστε και της συνολικής διεθνοποίησης της εταιρείας. Έχοντας δεσμεύσει τις περισσότερες χρονοθυρίδες εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας για τα επόμενα έτη και αυξάνοντας σταθερά τους όγκους που εμπορεύεται, η Mytilineos σταδιακά εδραιώνεται στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου τόσο στα Βαλκάνια, όσο και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη. Η εταιρεία στον τομέα της λιανικής, με την προσθήκη μεγάλων πελατών Υψηλής Τάσης, νέων εξαγορών και νέων πελατών Μέσης και Χαμηλής Τάσης, στοχεύει να φτάσει σε ένα ποσοστό 20-25% εντός του 2024.

Στον τομέα της μεταλλουργίας προσβλέπει στην επέκταση και σε άλλα μέταλλα που υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση, όπως το νικέλιο, το κοβάλτιο και το λίθιο, ενώ ήδη είναι σε καλό δρόμο το σκάνδιο και το γάλλιο. Συνεχίζει τις επενδύσεις στο δευτερόχυτο αλουμίνιο, ενώ ερευνά συστηματικά τις δυνατότητες για σημαντική περαιτέρω επέκταση της παραγωγής βωξίτη και αλουμίνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΗΕLLENiQ ENERGY

Η ενεργειακή μετεξέλιξη, η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η διατήρηση θετικών αποτελεσμάτων και υψηλών λειτουργικών επιδόσεων σε βάθος χρόνου αποτελούν το τρίπτυχο προτεραιοτήτων για την ΗΕLLENiQ ENERGY, που υλοποιεί με γοργούς ρυθμούς το ολοκληρωμένο στρατηγικό πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης «Vision 2025».

Οι επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY θα ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Θα κατευθυνθούν τόσο στον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής δραστηριότητας και στην παραγωγή «καθαρότερων» υγρών καυσίμων χαμηλών εκπομπών όσο και στην ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση στις ΑΠΕ και στην καθαρή ενέργεια.

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει σε χρόνο-ρεκόρ το πρώτο στάδιο υλοποίησης της στρατηγικής της, που περιλάμβανε μεταξύ άλλων και την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας, η ΗΕLLENiQ ENERGY επικεντρώνεται πλέον σε τέσσερις βασικούς άξονες. Αφορούν την αριστοποίηση λειτουργίας σε όλες τις κύριες δραστηριότητες, την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στην αγορά ενέργειας, όπως βιοκαύσιμα, ηλεκτροκίνηση και εναλλακτική ενέργεια, την επιτάχυνση στοχευμένης ανάπτυξης χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και αποθήκευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και, τέλος, την περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου με επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις βασικές δραστηριότητες πετρελαιοειδών.

«Επιταχύνουμε το πλάνο μετασχηματισμού, διαμορφώνοντας επιλογές ανάπτυξης εναλλακτικών καυσίμων, πιο φιλικών στο περιβάλλον, αλλά και αναπτύσσοντας νέες δραστηριότητες στις ΑΠΕ. Υλοποιούμε τη μετεξέλιξή μας σε έναν ενεργειακό όμιλο με σημαντική παρουσία στις παραδοσιακές δραστηριότητες και επιταχυνόμενη ανάπτυξη στις ΑΠΕ και σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, στοχεύοντας στη βελτίωση της κερδοφορίας μας και στην αυξανόμενη συνεισφορά από νέες, πιο βιώσιμες πηγές εσόδων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης.

Τεκμήριο της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στην HELLENiQ ENERGY, τόσο για τις επιδόσεις της όσο και για τον στρατηγικό μετασχηματισμό που υλοποιεί με ταχύτατους ρυθμούς, αποτελεί και η πρόσφατη επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής για τη διάθεση ποσοστού 11% εκ μέρους των βασικών της μετόχων σε σημαντικούς διεθνείς και εγχώριους επενδυτές. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται από την αγορά ως ψήφος επικύρωσης των ευνοϊκών προοπτικών της HELLENiQ ENERGY.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής επιτυγχάνεται ουσιαστική αύξηση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών, με πολλαπλά οφέλη τόσο για την εταιρεία όσο και για τους μετόχους, καθώς βελτιώνεται η ρευστότητα και η συναλλακτική δραστηριότητα της μετοχής.

Νέες επενδύσεις 4 δισ. ευρώ

Οι επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY θα ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Θα κατευθυνθούν τόσο στον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής δραστηριότητας και στην παραγωγή «καθαρότερων» υγρών καυσίμων χαμηλών εκπομπών όσο και στην ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση στις ΑΠΕ και στην καθαρή ενέργεια.

Στον κλάδο των ΑΠΕ, η θυγατρική HELLENiQ Renewables αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή σε νέα έργα, μέσα από έναν συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ έφτασε στα 356 MW – από τα μόλις 26 MW που διέθετε η εταιρεία πριν από 3 χρόνια. Σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται έργα 0,7 GW σε Ελλάδα και Ρουμανία, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ξεπερνά τα 4,2 GW.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε σειρά συμφωνιών που αφορούν την εξαγορά χαρτοφυλακίων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 211 MW στη Ρουμανία και έως 180 MW στην Κοζάνη, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, ενδυνάμωσε την παρουσία της και στην Κύπρο με την απόκτηση συνολικά 8 Φ/Β πάρκων, ανεβάζοντας σε πάνω από 40 MW τη συνολική ισχύ έργων στη χώρα.

Με τις εν λόγω συμφωνίες επιτυγχάνεται η γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και ενισχύεται περισσότερο η εξωστρέφεια του ομίλου, ο οποίος έχει αναβαθμίσει τον στόχο για επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος στις ΑΠΕ τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2025, εξέλιξη που θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνεισφορά πάνω από 100 εκατ. ευρώ EBITDA στη συνολική κερδοφορία του ομίλου.

Στην κατεύθυνση αυτή, η HELLENiQ Renewables υπέγραψε πρόσφατα μια πρότυπη συμφωνία-πλαίσιο με δύο ελληνικές τράπεζες, ύψους έως 766 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση επιμέρους χρηματοδοτήσεων τόσο για υφιστάμενα όσο και για νέα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα. Το πρώτο έργο που εντάχθηκε στη συγκεκριμένη συμφωνία αφορά ένα εν λειτουργία αιολικό πάρκο, ισχύος 37 MW, στην Εύβοια. Παράγει ενέργεια 125 GWh ανά έτος, που αντιστοιχεί στις ετήσιες ανάγκες περισσοτέρων από 30.000 νοικοκυριών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Με επιτυχία υλοποιείται και το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο στοχεύει στην ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων, αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και εισάγοντας βέλτιστες πρακτικές στις περισσότερες περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας της HELLENiQ ENERGY. Κινείται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες, που αφορούν το Ψηφιακό Διυλιστήριο, τις Ψηφιακές Λειτουργίες σε επίπεδο ομίλου, καθώς και την ψηφιοποίηση στη λιανική εμπορία και στο δίκτυο των πρατηρίων. Μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει οικονομικό όφελος περίπου 60 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και εκτιμάται ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα συνεισφέρει τουλάχιστον άλλα 100 εκατ. ευρώ.

Η HELLENiQ ENERGY παραμένει στην αιχμή των ενεργειακών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και στην πρωτοπορία της επιχειρηματικής ζωής του τόπου. Επιμένει στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία και στην αξιοποίηση υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Την τελευταία πενταετία προχώρησε σε δυναμική ανανέωση του προσωπικού της και ολοκλήρωσε πάνω από 1.000 προσλήψεις σε τεχνικό προσωπικό και εξειδικευμένα στελέχη, ανάμεσά τους και πολλούς Έλληνες του εξωτερικού, υψηλής κατάρτισης, με μακροχρόνια θητεία σε μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίοι πλέον αξιοποιούνται για την κάλυψη στρατηγικών αναγκών του ομίλου.

Motor Oil

Μέσα από το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος Motor Oil μετασχηματίζεται σε ηγέτη στον τομέα της διαφοροποιημένης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και κατέχει στρατηγική θέση στο νέο και ταχύτατα εξελισσόμενο ενεργειακό τοπίο. Το πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του ομίλου για συστηματικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και σε νέες βιώσιμες τεχνολογίες που θα μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα επιτρέψουν την παροχή καινοτόμων λύσεων ενέργειας και κινητικότητας στους πελάτες του.

Συνολικά, ο όμιλος θα επενδύσει για την ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στα πετροχημικά προϊόντα, στο υδρογόνο, στα βιοκαύσιμα και σαφώς στην απανθρακοποίηση. Επιπροσθέτως, ο όμιλος σχεδιάζει να επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών και της ανθεκτικότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητες αποτελούν η συντήρηση των εγκαταστάσεών του, η βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας με έμφαση στα logistics, στην ψηφιοποίηση και στην αναβάθμιση της αποδοτικότητάς του.

Ο όμιλος της Motor Oil συνεχίζει να επενδύει στην κινητικότητα (E-Mobility), αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες και εξοπλίζοντας συνεχώς τα πρατήριά του με σημεία φόρτισης. Μάλιστα, το 2023 επεξέτεινε την πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης σε μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, αυξάνοντας τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από λιγότερα από 200 το 2021, σε πάνω από 1.000 σήμερα.

Tο συνολικό πλάνο της Motor Oil για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κινητικότητα και Retail, τα εναλλακτικά καύσιμα και την κυκλική οικονομία και, τέλος, τη διύλιση, τον εφοδιασμό και την εμπορία.

H MORE αποτελεί τον πρώτο και σημαντικότερο πυλώνα για την πράσινη μετάβαση του ομίλου. Διαθέτει σήμερα ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο εγκατεστημένης ισχύος 837 MW, το 94% του οποίου είναι μονάδες παραγωγής με βάση την αιολική ενέργεια. Η MORE προμηθεύει το 97% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει μακροπρόθεσμων τιμολογίων με σταθμισμένη μέση εναπομένουσα διάρκεια ζωής που υπερβαίνει τα 15 έτη και με μέση σταθμισμένη τιμή ισχύος 92 €/MWh. Κατά τα επόμενα 4 χρόνια αναμένεται να κατασκευαστούν 311 MW νέας λειτουργικής δυναμικότητας στη MORE σε έργα που είναι έτοιμα προς κατασκευή ή έχουν ήδη εξασφαλίσει την τελική σύνδεση με το δίκτυο. Επιπλέον, η MORE έχει ήδη εξασφαλίσει περιβαλλοντικές άδειες για 895 MW αποδιδόμενης ισχύος, η οποία επί του παρόντος θεωρείται ώριμη. Τέλος, κατέχει άδειες παραγωγής για λιγότερο ώριμα έργα που υπερβαίνουν την ισχύ του 1 GW.

Τα εναλλακτικά καύσιμα

Ο δεύτερος πυλώνας στον οποίο ο όμιλος πρωτοπορεί αφορά την κυκλική οικονομία και τα ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις και στους δύο αυτούς τομείς, μέσα από στρατηγικές συμμαχίες που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη θέση του και τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Σημειώνεται πως οι θυγατρικές LPC, Thalis και Verd, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας, αθροίζουν περίπου 20 εκατ. ευρώ ΕBITDA. Ταυτόχρονα, σημαντικό ρόλο σε αυτό το νέο ενεργειακό περιβάλλον που ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, κατέχει και το υδρογόνο, με τον όμιλο να πραγματοποιεί επενδύσεις και συνέργειες για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διάθεση καθαρού και ανανεώσιμου υδρογόνου.

Η ηλεκτροκίνηση

Ο τρίτος πυλώνας σχετίζεται με δίκτυο ηλεκτροκίνησης, incharge και είναι στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο. Ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει στην κινητικότητα (E-Mobility) αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες και εξοπλίζοντας συνεχώς τα πρατήριά του με σημεία φόρτισης. Μάλιστα, το 2023 επεξέτεινε την πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης σε μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, αυξάνοντας τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από λιγότερα από 200 το 2021, σε πάνω από 1.000 σήμερα, προχωρώντας σταθερά προς τον στόχο του 2030, που είναι 4.000 σημεία φόρτισης.

Ο τέταρτος πυλώνας άπτεται της βελτίωσης της προσαρμοστικότητας και της βιωσιμότητας του διυλιστηρίου της Μotor Oil, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης µε βαθμό πολυπλοκότητας 12,61 (Nelson Complexity Index).

Πενήντα ένα χρόνια τώρα, ο όμιλος έχει αποδείξει ότι αφουγκράζεται τις ανάγκες του κλάδου, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, αναδιαμορφώνει το επιχειρηματικό του πλάνο, δημιουργώντας τα θεμέλια για νέες μορφές ενέργειας και προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, παραμένει πιστός στην υπόσχεσή του για προσφορά στην κοινωνία και στους ανθρώπους του. Σταθερή και συνεπής προσφορά στην κοινωνία και βαθιά πίστη στους ανθρώπους μας. Το 2022, το «κοινωνικό προϊόν» του Ομίλου Motor Oil άγγιξε το 1,5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Cenergy Holdings

Το 2023 αποτέλεσε κομβικό έτος για τη Cenergy Holdings και τις δύο θυγατρικές της, την Hellenic Cables και τη Σωληνουργεία Κορίνθου. Από τη μία πλευρά, τα οικονομικά αποτελέσματά της χαρακτηρίζονται από το ιστορικό ρεκόρ του ανεκτέλεστου των παραγγελιών της, το οποίο στο εννεάμηνο του έτους ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα ο κύκλος εργασιών της (1,12 δισ. ευρώ) εμφανίζεται αυξημένος κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και παράλληλα η κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά, κατά 53%, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα 145 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2023.

Καινοτόμα έργα σε όλο τον κόσμο

Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της εταιρείας εντός του 2023 είναι η σταθερή συμμετοχή της στα πλέον απαιτητικά, καινοτόμα έργα του τομέα της σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως αποδεικνύεται από τις νέες συνεργασίες που προχώρησε με παγκόσμιους κολοσσούς. Η ανάληψη της διασύνδεσης του δυτικού υπεράκτιου υποσταθμού του Gennaker με το γερμανικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας από την 50Hertz Offshore GmbH ή η σύμβαση με τη RWE, ώστε σε κοινοπραξία με την Jan de Nul να ολοκληρώσουν την υποβρύχια και τη χερσαία διασύνδεση του Thor, του μεγαλύτερου υπεράκτιου πάρκου της Δανίας, είναι ενδεικτικά παραδείγματα της υψηλής εξειδίκευσης της Cenergy Holdings στον κλάδο των καλωδίων και στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών εξηλεκτρισμού μέσω ΑΠΕ.

Ταυτόχρονα, η Σωληνουργεία Κορίνθου απαντά σε απαιτητικές προκλήσεις δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) και μεταφοράς υδρογόνου. Η ανάθεση του Porthos, του υποθαλάσσιου έργου δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, στην Ολλανδία είναι επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου που αναλήφθηκε κατά τη διάρκεια του φετινού έτους.

Με δεδομένες τις σημαντικές παγκόσμιες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις του κλάδου τους αλλά και της ευρύτερης αγοράς, οι εταιρείες της Cenergy Holdings έχουν περιορίσει δραστικά το βραχυπρόθεσμο ρίσκο και παράλληλα έχουν συμπεριλάβει στον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό τους τις παραμέτρους αβεβαιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, το υψηλό ανεκτέλεστο παραγγελιών προς εκτέλεση αφενός μεν εξασφαλίζει σε ορίζοντα τετραετίας τη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας, αφετέρου δε της δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί πλέον όχι μόνο στην ποσοτική ενίσχυση των πωλήσεων, αλλά και στην ποιότητα των καινοτόμων έργων που παραδίδει και στην κερδοφορία της. Ταυτόχρονα, οι συνεχιζόμενες επενδύσεις τόσο στις εργοστασιακές υποδομές της όσο και στους ανθρώπους της εξασφαλίζουν ότι τόσο η Hellenic Cables όσο και η Σωληνουργεία Κορίνθου έχουν την ικανότητα και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις όλων των σταδίων της ενεργειακής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου της κλιματικής ουδετερότητας.

Προσαρμοσμένη στις αρχές βιωσιμότητας

Οι εταιρείες της Cenergy Holdings έχουν ενσωματώσει στον στρατηγικό σχεδιασμό τους τις αρχές της βιωσιμότητας, ευθυγραμμίζοντας την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης. Στόχος τόσο της Hellenic Cables όσο και της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι να αναπτύσσουν προϊόντα με θετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις, μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, να βελτιώνουν την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και να δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Ορόσημο των δεσμεύσεων των θυγατρικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αποτελούν οι στόχοι που αφορούν τη μείωση κατά το ήμισυ (50%) των απόλυτων άμεσων και έμμεσων εκπομπών έως το 2030 και παράλληλα τη μείωση των έμμεσων εκπομπών κατά 25% στον ίδιο χρονικό ορίζοντα. Καθώς η απεξάρτηση από τον άνθρακα βρίσκεται παγκοσμίως στο επίκεντρο, οι εταιρείες είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση και με τη δέσμη προτάσεων για την προσαρμογή στον ευρωπαϊκό στόχο του «Fit for 55». Επιπροσθέτως, στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η «απαγκίστρωση» της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω διμερών συμφωνιών προμήθειας ΑΠΕ, οι οποίες θα διασφαλίσουν την απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας προβλεψιμότητα και σταθερότητα. Βασικός παράγοντας για την ορθή εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού βιωσιμότητας αποτελεί η εταιρική διακυβέρνηση, σχεδιασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου, από 906 MW στο τέλος του 2022, αυξήθηκε σε 1.225 MW μέσα στο 2023. Ο όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο, έχοντας υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Ακόμη, σταδιακά από το τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2024 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως φωτοβολταϊκών) στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη άνω των 550 MW, ενώ συνεχίζουν να εξετάζονται κατά περίπτωση και με βάση τις συνθήκες της αγοράς νέα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, ο όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.ά.) στην Ελλάδα, που αναμένεται να είναι σε θέση σταδιακά να ξεκινήσουν κατασκευή από το επόμενο έτος. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW.

Κατά το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023 ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις στο έργο του Καφηρέα, συνολικής ισχύος 330 MW. Ο Καφηρέας, ένα έργο-case study στην ιστορία του αιολικού δυναμικού της χώρας, αποτελεί στην πραγματικότητα όχι ένα αιολικό πάρκο, αλλά ένα αιολικό σύμπλεγμα, το οποίο αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου στον Δήμο Καρύστου στην Εύβοια, αποτελούμενο από 17 επιμέρους αιολικά πάρκα και 101 ανεμογεννήτριες.

Τα υπεράκτια αιολικά

Τον Νοέμβριο του 2023, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παρέλαβε από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ) τη μία εκ των δύο πρώτων αδειών έρευνας για Πιλοτικά Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ) στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, χορηγήθηκε άδεια έρευνας συνολικής ισχύος 400 MW με διάρκεια 3 έτη από την έκδοσή της στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΕ», θυγατρική εταιρεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως της ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης και ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών έργων ΥΑΠ. Στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ο ΗΡΩΝ –μετά και την 100% απόκτησή του από τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ– αξιοποίησε στο έπακρο τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, πρωτοπορώντας και προσφέροντας πρώτος μακροχρόνιες Συμβάσεις Πώλησης Ενέργειας σε μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες, αλλά και συμφέρουσες τιμές στους οικιακούς καταναλωτές, αυξάνοντας σημαντικά το μερίδιό του στην αγορά προμήθειας και ξεπερνώντας για πρώτη φορά το επίπεδο του 10% μεταξύ των ιδιωτών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, με γοργούς ρυθμούς προχωρά η νέα μονάδα που αναπτύσσει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από κοινού με τον Όμιλο Motor Oil στην Κομοτηνή, ισχύος 877 MW. Εντός του α΄ εξαμήνου του 2024 αναμένεται να μπει σε λειτουργία.