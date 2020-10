Συνάντηση Δένδια με Τσαβούσογλου – Συμφώνησαν να δοθεί ημερομηνία για τις διερευνητικές

Συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Μπρατισλάβα.

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο του Globsec Forum στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο άνδρες συμφωνήσαν να δοθεί ημερομηνία για τις διερευνητικές και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αντίδραση της Ελλάδας για τα Βαρώσια.

Ο κ. Δένδιας βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας στο πλαίσιο του GLOBSEC 2020 Bratislava Forum, όπου θα μετάσχει σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «EU’s Global Leadership in the post-Covid Era».

Την ίδια στιγμή η Τουρκία συντηρεί ψηλά την ένταση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν να εκτοξεύει και σήμερα κατηγορίες κατά της Ελλάδας ότι πραγματοποιεί μονομερείς ενέργειες και κάνει προκλητικά βήματα. Καταλόγισε στην Ελλάδα ότι ενοχλείται από την παρουσία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είπε επίσης ότι η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει με τίποτα σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο και επέμεινε ότι η Άγκυρα δεν θα δεχθεί λύση που να αγνοεί, όπως είπε, τους Τουρκοκύπριους.

Αξίζει να σημειωθεί πως Αθήνα και Άγκυρα αναζητούν την ημερομηνία επανέναρξης των διερευνητικών επαφών, με τη δρομολόγησή τους να θεωρείται ανεξάρτητη από τη συνάντηση Δένδια – Τσαβούσογλου.

Πάντως, είναι απολύτως σαφές ότι η απόφαση για άνοιγμα τμήματος της παραλίας της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων, που, μάλιστα, ανακοινώθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση του αποκαλούμενου «πρωθυπουργού» του ψευδοκράτους με τον κ. Ερντογάν, εγείρει συνολικότερα προβλήματα. Από το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάστηκε «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο η απόφαση της Τουρκίας για επέκταση της άδειας εισόδου στο παραλιακό μέτωπο των Βαρωσίων», και τονίστηκε ότι «η απόφαση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε. και η Ελλάδα πρόκειται να ενισχύσει όλες τις σχετικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας».

I met with Turkey FM @MevlutCavusoglu on the sidelines of #GLOBSEC2020 #Bratislava pic.twitter.com/n2aLE6INhx

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 8, 2020