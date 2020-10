Ο Θάνος Ντόκος νέος Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού

Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθήκοντα Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο Θάνος Ντόκος, αναπληρωτής Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας από τον Οκτώβριο του 2019.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, άμεση προτεραιότητα του κ. Ντόκου και του γραφείου Εθνικής Ασφαλείας είναι η ολοκλήρωση της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας αλλά και της θεσμοθέτησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Ο Θάνος Ντόκος είναι Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Cambridge. Έχει διατελέσει ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Φρανκφούρτης και το Κέντρο για την Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Από το Μάρτιο 1996 έως τον Οκτώβριο 1998 εργάστηκε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Στρατηγικών Μελετών, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο διάστημα 1998-99 ως Σύμβουλος σε θέματα ΝΑΤΟ στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Διατέλεσε Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Αθηνών, τη Σχολή Εθνικής Αμύνης, τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και τη Διπλωματική Ακαδημία. Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται: “The Eastern Mediterranean and the Gulf region in 2020”, German Marshall Fund, Brussels, 2011; “Who Lost Greece: the Geopolitical Consequences of the Greek Crisis”, ELIAMEP Policy Papers, Φεβρουάριος 2012; “Energy developments and Greek foreign policy”(με Θ. Τσακίρη), ELIAMEP Policy Papers, Φεβρουάριος 2012, “The difficult relationship between accounting and geopolitics”, Europe’s World, April, 2013, “Greece can still be a geopolitical asset for the EU’, Europe’s World, Summer 2013, “The Geopolitical Implications of Sino-Greek Relations”, The Clingendael Asia Forum, Ιούλιος 2013; ‘Iran’s Nuclear Propensity: the Probability of Nuclear Use’, EU Non-Proliferation Consortium, Μάρτιος 2014, ‘How the EU Got it so Wrong in Ukraine’, Europe’s World, Απρίλιος 2014, “Greek foreign policy under the Damocles sword of the economic crisis”, Katoptron No. 2, Konrad Adenauer Stiftung, Αθήνα, Απρίλιος 2015, “Greek foreign policy towards the Middle East”, Welt Trends, Μάιος 2015, ‘Would GREXIT be a geopolitical disaster’, Strategic Europe, Carnegie Europe, Ιούνιος 17, 2015; ‘It’s the War in Syria Stupid!’, Europe’s World, Σεπτέμβριος 2015.