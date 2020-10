ΗΠΑ προς Αγκυρα: Να σταματήσουν οι «προσχεδιασμένες προκλήσεις»

Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για τις νέες προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με έρευνες στέλνουν οι ΗΠΑ.

Σε δήλωσή του, Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καλεί την Αγκυρα να σταματήσει την «προσχεδιασμένη πρόκληση», αναφερόμενη στις νέες έρευνες του «Ορούτς Ρέις».

Παράλληλα, ζητεί από την τουρκική πλευρά να ξεκινήσει άμεσα διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα.

Coercion, threats, intimidation, and military activity will not resolve tensions in the Eastern Mediterranean. We urge Turkey to end this calculated provocation and immediately begin exploratory talks with Greece